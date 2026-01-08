オーウェンがケインのラ・リーガ移籍に警告。トッテナム退団時の「安売り」も批判

ケインの直近の将来について問われたオーウェン氏は『GOAL』に対し、移籍における「完璧なタイミング」の難しさを強調した。

「人生においてチャンスは一度きりだ。最善の計画を立てることはできても、誰があなたを必要とし、誰が望んでいるか、そのタイミングが完璧でなければならない。8年前にケインに『バイエルンでキャリアを終えると思うか？』と聞けば、ノーと答えたはずだ。マン・U、マン・C、あるいはレアルやバルサを想像しただろうが、バイエルンが上位6チームに入っていたとは思えない」

オーウェン氏は、ケインがバイエルンを選ばざるを得なかった当時の状況を次のように分析している。「当時マンチェスター・ユナイテッドは苦戦しており、勝てないクラブに行くリスクがあった。マンチェスター・シティは既にハーランドを獲得し、レアル・マドリーはエンバペとの契約を進めていた。バルセロナにはレヴァンドフスキがいた。まさに『完璧な嵐』のような状況が必要だったのだ」

さらに、現在のケイン獲得のリスクについても触れた。「ハリー・ケインは今でも信じられないほど素晴らしい選手だ。しかし、今彼を買いに行くなら、それは本当に『将来性のない投資』になる。今この瞬間のために買うことになるが、あと何年トップレベルを維持できるか？1年、2年、あるいは4年か。彼はまだ衰えの兆候を見せていないが、誰にも分からないことだ」

Getty Images