マンチェスター・Uの暫定監督フレッチャー氏、OBたちの批判を「受け入れるんだ」と選手に呼びかけ

フレッチャー監督は記者会見で次のように語った。

「私は選手としての経験しか振り返れないが、それは私が現役だった時代に存在していたものだ。 私は若手選手だった。チームに加入したシーズンは2位で終わったが、それはまるで世界の終わりのようだった。その経験を私は味わった。振り返ってみると、私は非常に幸運だった。サー・アレックス（・ファーガソン）がいた。ロイ・キーンがいた。経験豊富な選手たちが周りにいて、私たちを守り、助けてくれた。しかし根本的に、今はそうではない。サー・アレックスのような人物は二度と現れないからだ」

「だから難しいのは確かだ。どのクラブでも同じだが、マンチェスター・ユナイテッドは世界最大のクラブだ。だから監視の目が厳しいし、期待も基準も高い。それは避けられない現実で、向き合わなければならない。向き合う術を学ばねばならない。助けを得て向き合わねばならない。自然に順応できる者もいれば、慣れるのに時間が必要な者もいる。だが確実に、常にそれに対処しようと努力しなければならない」

「これはサッカー選手の人生であり、現代社会の本質だ。選手たちはこの現実と向き合う術を学ばねばならない。時には時間がかかり、適応できない者もいる。それが人生であり、現実なのだ。 だから私の考えはこうだ。それは存在するものだと認識し、対処法を学び、自分に最も合った方法を見つけ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するという挑戦を受け入れるんだ。それにワクワクしつつも、多くの監視とプレッシャー、そして騒音が存在することを理解すべきだ」