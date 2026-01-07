Getty
マンチェスター・Uの暫定監督フレッチャー氏、OBたちの批判を「受け入れるんだ」と選手に呼びかけ
ギャリー・ネヴィル氏は2024年11月にルベン・アモリム監督が就任した際、魅力的なインタビューを行った。
しかし元レッドデビルズの主将は、成績が急降下するにつれてアモリム監督への批判を強め、プレミアリーグ時代におけるユナイテッド監督として最低の勝率で退任することとなった。
以前「ネヴィルはすべてに批判的だ」と発言したアモリム監督は、クラブ関係者がネヴィルの発言に過度に注目しすぎていることをほのめかしたようだ。
日曜日のリーズ・ユナイテッド戦（1-1）後の記者会見で、アモリム監督は驚くべき発言で締めくくった。
「もしも人々がギャリー・ネヴィルやあらゆる批判に対処できないなら、我々はクラブを変える必要がある」
しかしフレッチャー氏は、批判はユナイテッドの選手全員が対処法を学ぶべきものだと述べた。
フレッチャー監督は記者会見で次のように語った。
「私は選手としての経験しか振り返れないが、それは私が現役だった時代に存在していたものだ。 私は若手選手だった。チームに加入したシーズンは2位で終わったが、それはまるで世界の終わりのようだった。その経験を私は味わった。振り返ってみると、私は非常に幸運だった。サー・アレックス（・ファーガソン）がいた。ロイ・キーンがいた。経験豊富な選手たちが周りにいて、私たちを守り、助けてくれた。しかし根本的に、今はそうではない。サー・アレックスのような人物は二度と現れないからだ」
「だから難しいのは確かだ。どのクラブでも同じだが、マンチェスター・ユナイテッドは世界最大のクラブだ。だから監視の目が厳しいし、期待も基準も高い。それは避けられない現実で、向き合わなければならない。向き合う術を学ばねばならない。助けを得て向き合わねばならない。自然に順応できる者もいれば、慣れるのに時間が必要な者もいる。だが確実に、常にそれに対処しようと努力しなければならない」
「これはサッカー選手の人生であり、現代社会の本質だ。選手たちはこの現実と向き合う術を学ばねばならない。時には時間がかかり、適応できない者もいる。それが人生であり、現実なのだ。 だから私の考えはこうだ。それは存在するものだと認識し、対処法を学び、自分に最も合った方法を見つけ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するという挑戦を受け入れるんだ。それにワクワクしつつも、多くの監視とプレッシャー、そして騒音が存在することを理解すべきだ」
ネヴィル氏がアモリム監督を誰よりも厳しく批判しているように見えたが、ポルトガル人監督に反発した元ユナイテッド選手は彼だけではない。
ポール・スコールズ氏とニッキー・バット氏は彼がクラブの攻撃的理念を裏切っていると指摘し、ウェイン・ルーニー氏も激しく非難した。ユナイテッドで342試合に出場したフレッチャー暫定監督は、元チームメイトが意見を述べることに何の問題もないと語った。
「彼らに控えめな発言を求めることはできない。彼らは情熱的な人間だし、意見を述べる権利があると思う。それに彼らは本当に素晴らしい。引き込まれるし、話を聞く価値がある。僕は彼らの話を聞くのが好きだ。何年もロッカールームで彼らの話を聞き、座って耳を傾け、全てを吸収してきたんだ。 サッカーで勝つことは重要だ。試合に勝ち、トロフィーを掲げ、その過程こそが人生であり、サッカーの本質だ。特にここ（マンチェスター・ユナイテッド）ではなおさらだ。勝利が全てだ。人々は勝利を求め、エンターテインメントを求め、マンチェスター・ユナイテッドの基準と期待値を持っている」
「正直に言って、ここ数年のファン、特にオールド・トラフォードのファンの対応は素晴らしいものだった。時折問題もあったが、全体としてファンが選手や監督に示した支援、状況を理解する姿勢を考えれば、スタジアム内の状況はもっと悪化する可能性もあった」
「外部からの批判や元選手たちの声は対処が難しい。彼らはすべてを勝ち取った選手たちだ。成功を収め、トロフィーを手にしている。だから彼らを批判するのは容易ではない。メダルをテーブルに並べられる立場だからだ。本当に、本当に難しい。だが繰り返すが、それがマンチェスター・ユナイテッドの選手であるということだ。 その現実を受け入れ、どう対処するかを学び、その挑戦を胸に刻むんだ」
フレッチャー氏は、アモリム監督の後任を探す間、ユナイテッドの暫定監督に就任するため、U-18監督という通常の役割から昇格した。
同氏は水曜日のバーンリー戦を担当するが、FAカップのブライトン戦ではオールド・トラフォードのベンチに立つかどうかは未定である。レッドデビルズは、オレ・グンナー・スールシャール氏とマイケル・キャリック氏と、暫定的にチームを指揮することについて話し合っている。
フレッチャー氏は、暫定監督就任についてサー・アレックス・ファーガソン氏と話し、彼の支持を得たことも明らかにした。
「私は、サー・アレックスと話し合うことなく、大きな決断や行動を取ることは好きではない。それは、私がクラブに在籍していたころから、クラブを去ってからも、あらゆる行動においてそうしてきた。 私はサー・アレックスと非常に良好な関係にあるので、おそらく最初に電話をした人物だろう。だから、まず彼に話したかった。そして、率直に言って、彼の祝福を得ることが最終的な目的だった。彼はその敬意に値する人物だと思う」
