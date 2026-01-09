Getty Images
クリスティアーノ・ロナウド、サウジ・プロリーグ優勝に暗雲の中で発信した内容とは
アル・ナスルは、ロナウドが2年間の契約延長にサインした夏を経て、2025-26シーズンのサウジ・プロリーグを好調なスタートで始めた。
しかし、ここ数週間で調子を落とし、首位から陥落している。 アル・ナスルは直近4試合でわずか1勝しか挙げておらず、優勝争いに加わるには挽回が必要だ。
ロナウドは2022年12月の加入以来、主要タイトルを獲得できていないことで知られているが、優勝への渇望は変わっていないと強調する。
ロナウドは『アラブニュース』に対し次のように語った。
「アル・ヒラルやアル・イテハドのようなチームと競うのは難しいが、我々はまだそこにいる。まだ押し続け、戦い続けている。サッカーとはそういうものだ。良い時もあれば悪い時もある。しかし最も重要なのはプロフェッショナルであり、懸命に努力し、クラブを尊重し、契約を尊重し、状況は変わるという信念を持つことだ。アル・ナスルにとって、我々はさらなるタイトル獲得を目指して努力を続ける」
ロナウドのチームは現在、リーグ戦でアル・ヒラルに4ポイント差をつけられているが、同選手は敗戦後に挑発的なメッセージを発信した。
ポルトガル代表のスター選手はインスタグラムに「この戦いは終わっていない。我々は努力を続け、共に立ち上がる！」とつづった。
アル・ナスルは木曜日に敗戦を喫したものの、ロナウドは得点を挙げ、キャリア通算1000得点という目標に一歩近づいた。
PKによる最新得点はロナウドのキャリア通算得点を958に伸ばし、目標まであと42得点に迫った。
同選手はこの目標について、達成への強い意志を改めて示している。
ドバイで開催されたグローブ・サッカー・アワードでロナウドはこう語った。
「私の情熱は高く、このまま続けたい。中東であれヨーロッパであれ、どこでプレーするかは問題ではない。私は常にサッカーを楽しむし、続けたいんだ。私の目標はご存知の通りだよ。トロフィーを勝ち取り、皆が知っているあの数字（1000ゴール）に到達したい。ケガさえしなければ、必ずその数字に到達する」
アル・ナスルとロナウドは、リーグ首位のアル・ヒラルとの大一番に向け準備を進める。
両チームは月曜日に激突し、この一戦は優勝争いに多大な影響を与えるだろう。 ロナウドらは勝利で首位との差をわずか1点に縮められることを認識しているが、アル・ヒラルが勝利すればシモーネ・インザーギ監督率いるチームはアル・ナスルに7ポイント差をつけ、優勝争いの主導権を握ることになる。
