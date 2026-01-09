クリスティアーノ・ロナウド、サウジ・プロリーグ優勝に暗雲の中で発信した内容とは

アル・ナスルは、ロナウドが2年間の契約延長にサインした夏を経て、2025-26シーズンのサウジ・プロリーグを好調なスタートで始めた。

しかし、ここ数週間で調子を落とし、首位から陥落している。 アル・ナスルは直近4試合でわずか1勝しか挙げておらず、優勝争いに加わるには挽回が必要だ。

ロナウドは2022年12月の加入以来、主要タイトルを獲得できていないことで知られているが、優勝への渇望は変わっていないと強調する。

ロナウドは『アラブニュース』に対し次のように語った。

「アル・ヒラルやアル・イテハドのようなチームと競うのは難しいが、我々はまだそこにいる。まだ押し続け、戦い続けている。サッカーとはそういうものだ。良い時もあれば悪い時もある。しかし最も重要なのはプロフェッショナルであり、懸命に努力し、クラブを尊重し、契約を尊重し、状況は変わるという信念を持つことだ。アル・ナスルにとって、我々はさらなるタイトル獲得を目指して努力を続ける」