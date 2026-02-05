クリスティアーノ・ロナウドのストライキが終了？アル・ナスルとは和解か

『Sky Sports News』は、ロナウドが「クラブ運営に不満を抱いている」ことについて報じている。

ロナウドは「アル・ナスルは、サウジ政府系ファンドPIFが所有する他の3クラブ、アル・ヒラル、アル・アハリ、アル・イテハドと同等の資金支援を受けていない」と考えているという。

一方でロナウドがPIFに不満を抱いているとされる中、『Sky』はベンゼマの移籍が「民間のサウジ人億万長者投資家であるアルワリード・ビン・タラール王子」によって資金提供されたと指摘している。さらに「民間投資家の支援を受けてアル・ナスルがより多くの選手を獲得することを妨げるものは何もない」と述べている。

サウジアラビアで指揮を執る関係者は、ロナウドには「全面的な支持があり、何も変わっていない」としている。バロンドール5回の受賞者であるロナウドは「自身のチームとともにあらゆるレベルでクラブに関与しており、すべての移籍や投資機会について把握していた。それだけに、彼がこれほど不満を抱いているのは驚きだ」という。

サウジ・プロ・リーグは自分たちの競争が「公平な勝負」だと考えており、アル・ナスルが今季すでに移籍に約1億ポンドを費やしている点を強調している。ロナウドはジョアン・フェリックスやキングスレイ・コマンといった選手たちと並んでプレーしている。