CR7が帰ってきた！クリスティアーノ・ロナウド、サウジ・プロリーグ抗議活動を経てアル・ナセル復帰

ポルトガル代表のロナウドは、抗議活動に終止符を打ったことで、アル・ナセルに加入する見通しとなった。同クラブには既にコマン、ジョアン・フェリックス、サディオ・マネらが在籍している。

ロナウドには元レアル・マドリードのチームメイト、トニ・クロースから最近支援の声が寄せられており、彼はこう述べた。「サウジリーグは奇妙な現象だ。クリスティアーノ・ロナウドが来るまで誰もその存在を知らなかったのに、今や彼を世界地図に載せた男を軽んじている。もしクリスティアーノが明日去れば、このリーグは全ての魅力を失うだろう。ロナウドなしでは、誰もサウジリーグを見ない」

一方、サウジ・プロリーグ側は理解を示さず、声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すべてのクラブが同一のルールのもとで独立して運営される。

クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指揮系統がある。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるトップ選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはない」