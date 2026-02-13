Getty Images Sport
CR7が帰ってきた！クリスティアーノ・ロナウド、サウジ・プロリーグ抗議活動を経てアル・ナセル復帰
ロナウド、PIFへの抗議活動後に欠場
ロナウドの直近の出場は1月30日。アル・ナスルがアル・ホロドを破った試合で、モハメド・シマカン、キングスレイ・コマンと共に得点を挙げた。その後3試合を欠場しているが、ホルヘ・ジーザス監督率いるチームは5度のバロンドール受賞者抜きでも好調を維持し、無失点で3連勝を収めている。
元レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドのスター選手は、サウジアラビアのPIF（公共投資基金）からの支援不足に不満を募らせていると見られている。特に、カリム・ベンゼマがアル・イティハドからサウジ・プロリーグ首位のアル・ヒラルへ移籍することをPIFが容認した際、自身のチームが傍観するしかなかったことが要因とされている。
ロナウドは比較的早くトレーニングに復帰し、間もなく試合出場が視野に入るとの報道が相次いだ。ファブリツィオ・ロマーノ記者が伝えるところによれば、土曜日のアル・ナセル対アル・ファテ戦ではロナウドが起用可能となる見込みで、この報道が事実を裏付けているようだ。
クリスティアーノ・ロナウドが土曜日の試合に復帰
ポルトガル代表のロナウドは、抗議活動に終止符を打ったことで、アル・ナセルに加入する見通しとなった。同クラブには既にコマン、ジョアン・フェリックス、サディオ・マネらが在籍している。
ロナウドには元レアル・マドリードのチームメイト、トニ・クロースから最近支援の声が寄せられており、彼はこう述べた。「サウジリーグは奇妙な現象だ。クリスティアーノ・ロナウドが来るまで誰もその存在を知らなかったのに、今や彼を世界地図に載せた男を軽んじている。もしクリスティアーノが明日去れば、このリーグは全ての魅力を失うだろう。ロナウドなしでは、誰もサウジリーグを見ない」
一方、サウジ・プロリーグ側は理解を示さず、声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すべてのクラブが同一のルールのもとで独立して運営される。
クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指揮系統がある。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるトップ選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはない」
アル・ナスル、厳しい優勝争いで勝利が急務
41歳の復帰はアル・ナセルにとって紛れもない追い風だ。たとえチームが7連勝中とはいえ。ロナウドは今季サウジ・プロリーグで17得点を記録しており、これを上回るのはイバン・トーニー（20得点）とジュリアン・キノネス（18得点）のみである。
週末の勝利はロナウドらにとって必須だ。現在リーグ3位だが、マイダン・タムウィール・アルウラでの勝利を収めれば2位に浮上し、アルヒラルにわずか1点差まで迫ることができる。
アル・ヒラルは金曜日に試合を行い、モハメド・カンノとサレム・アル・ダウサリの得点でアル・ティファークを2-0で下した。
ロナウド、通算1000ゴール達成へ再び挑戦
ロナウドの関心は、引退前にプロキャリア通算1000ゴールを達成するという目標に戻るだろう。直近の得点で通算961ゴールに到達し、4桁に到達するにはあと39ゴールが必要だ。 今季残り期間でアル・ナセル所属中にその目標の大部分を達成したいところだが、この一連の私生活での騒動を経て、ロナウドがサウジアラビアのクラブに残留するか、それとも最後の挑戦を求めて他クラブへ移籍するかについては、まだ見通せない状況だ。
