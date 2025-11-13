モルドバ対イタリア戦でアズーリサポーターが抗議：何が起きたのか、ガットゥーゾは何を語ったのか

モルドバでの勝利にもかかわらず、キシナウでは代表チーム を取り巻く雰囲気は最良とは言い難いものだった 。
スタジアム・ジンブルに集まったサポーターたちは、イタリアが試合中に得点を挙げられないまま試合が進む中、抗議行動を起こした。
試合終了後、ジェンナーロ・ガットゥーゾは、イタリアのサポーターたちの声援に対して、RAIテレビに不満を表明した。
モルドバ対イタリア戦のためにキシナウに集まったサポーターは約500人だった。
試合中、彼ら専用のセクターからは、イタリア代表チームに対する抗議を特徴づけるスローガンが飛び交った。その一つが、定番の「仕事に行け」だった。
モルドバでのイタリアサポーターの行動にガットゥーゾは不快感を示し、試合後にこう語った。
「イタリアはプレーしていたが、彼らは一度もシュートを打たなかった。簡単な試合などない。11-1（ノルウェーがモルドバに勝利した試合、編集部注）のままでも、それは私の問題ではない。私は非常に満足している。これからも前進していく」
むしろ、サポーターの抗議は恥ずべきことであり、私が耳にしたことは残念だ。選手たちに仕事に行けと言う時ではない。チームは困難と戦っているのだから、団結しなければならない。彼らがアウェイで抗議しているのを聞くことは、私は受け入れられない」