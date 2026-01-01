チェルシーがマレスカ解任前にデ・ゼルビと接触も。新監督候補にはストラスブールのローゼニアが浮上

一方、デ・ゼルビ監督が率いるマルセイユは現在、リーグ・アンのタイトル争いを展開している。フランス1部リーグで首位ランスと勝ち点5差の3位につけており、2位パリ・サンジェルマンとはわずか4ポイント差だ。今月にはトロフェ・デ・シャンピオンの決勝でルイス・エンリケ監督率いるPSGとの対戦も控えている。

デ・ゼルビ監督本人はマルセイユへの残留を公言しており、「私は長期的にここに留まる自分をイメージしている。3年を超えて、このクラブで最も影響力のある監督の一人になりたい」と語っている。さらに、「批判や騒動の中でも、ここでは気分が良い。悪意のある批判に気分を害することはないし、全員が満足しているなら長くここにいたい。ここで働くことは特権だ」と続けた。

先月、パブロ・ロンゴリア会長も「ヨーロッパ最高の指導者の一人であるデ・ゼルビと仕事ができることは日々の喜びだ。彼がフランス語を学び始めたことは、適応と将来へのビジョンを示す良い兆候だ」と称賛している。一方で、デ・ゼルビ監督はメイソン・グリーンウッドへの強い支持を表明している点や、感情を露わにする傾向があることでも物議を醸している。