パーマーにチェルシー退団の可能性が浮上。グアルディオラ退任後のマン・C復帰を熱望か
2023年に出場機会を求めてマンチェスター・シティからチェルシーへ移籍したパーマーは、その後、瞬く間にブルーズに不可欠な存在となり、クラブワールドカップ制覇などに貢献した。しかし『ザ・サン』によると、マンチェスター・シティのアカデミー育ちのパーマーは、今なお故郷の友人たちを恋しがっており、首都での生活に孤独を感じているという。
さらに、今月元日にチェルシーを解任されたエンツォ・マレスカ監督が、グアルディオラ監督の後任としてマンチェスター・Cの次期監督に就任するとの噂が、パーマーの復帰説を加速させている。かつての恩師が指揮を執るならば、パーマーにとってマンチェスターへの帰還はより現実的な選択肢となるだろう。
驚くべきことに、マレスカ氏はチェルシー解任直前、マンチェスター・シティ側と接触を持ったことを、3度にわたってクラブ幹部に伝えていたという事実が明らかになった。これはマレスカ氏がグアルディオラ監督の後任として内定しているという憶測を裏付けるものであり、マンチェスター・Cの時代交代が秒読み段階であることを示唆している。マレスカ自身はこうした話を公には否定していたが、チェルシーでの在任期間はわずか18ヶ月で終止符を打たれた。
一方、グアルディオラ監督は年初の会見で、自身の退任説やマレスカ氏への引き継ぎについて問われ、苛立ちを隠さずに次のように語った。
「君たちは私をクビにしたいのか？私の給料は非常に高いが、契約はあと1年残っている。何度も言ってきたが、私には契約があるんだ。君たちが私に飽きているのは分かっているし、10年もここにいれば去ってほしいと思うのも無理はない。いつか去る日は来る。それは約束しよう。だが今は、このチームと共に戦いたい。クラブ幹部も私を尊重してくれている。昨シーズン、数ヶ月勝てなかった時も、彼らは私を全力でサポートしてくれた。私は来シーズンもここで続けたいと思っているが、どうなるか見てみようじゃないか」
また、マレスカ氏がマンチェスター・Cと接触したという噂については、「君たちの方が私より詳しいんじゃないか？ただの噂に答えるつもりはない」と突き放した。
現在、マンチェスター・Cは深刻な不振に陥っている。火曜日のCLでのボテ・グリムト戦での衝撃的な敗北は、土曜日のマンチェスター・ダービーでの0-2の完敗に続くものだった。この状況を受け、著名な評論家リチャード・キーズ氏は衝撃的な推測を展開している。
「彼はシーズン終了後に去るのは確実だが、今週中に退任する可能性も排除できない。もしそれが現実になれば、週末のウルブズ戦ではすでにマレスカ氏が指揮を執っているはずだ。私のこの言葉を覚えておいてほしい」
チェルシーはすでにパーマーと2033年までの超長期契約を結び、将来を確保している。しかし、当のパーマーは2025-26シーズン、怪我の影響もあってかつての輝きを完全には取り戻せていない。もしマンチェスター・シティが夏に「アカデミー出身のスター」を買い戻すために巨額のオファーを提示した場合、チェルシーが売却に踏み切るかどうか—。その決断が今夏の移籍市場の最大の焦点となるだろう。
