パーマーにチェルシー退団の可能性が浮上。グアルディオラ退任後のマン・C復帰を熱望か

一方、グアルディオラ監督は年初の会見で、自身の退任説やマレスカ氏への引き継ぎについて問われ、苛立ちを隠さずに次のように語った。

「君たちは私をクビにしたいのか？私の給料は非常に高いが、契約はあと1年残っている。何度も言ってきたが、私には契約があるんだ。君たちが私に飽きているのは分かっているし、10年もここにいれば去ってほしいと思うのも無理はない。いつか去る日は来る。それは約束しよう。だが今は、このチームと共に戦いたい。クラブ幹部も私を尊重してくれている。昨シーズン、数ヶ月勝てなかった時も、彼らは私を全力でサポートしてくれた。私は来シーズンもここで続けたいと思っているが、どうなるか見てみようじゃないか」

また、マレスカ氏がマンチェスター・Cと接触したという噂については、「君たちの方が私より詳しいんじゃないか？ただの噂に答えるつもりはない」と突き放した。