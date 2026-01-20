チェルシーのロシニアーがパフォス戦を前に深刻なウイルス感染の拡大を公表

エンツォ・マレスカ監督の後任として就任して以来、ロシニアー監督はトップチームの選手やスタッフを襲うウイルス問題への対応に追われてきた。これまでにリアム・デラップ、エステヴァン、ジェイミー・バイノー＝ギッテンズらが感染し、戦線離脱を余儀なくされている。

クラブは感染拡大を食い止めるべく、異例の対策を講じている。ロシニアー監督は次のように語った。

「スタッフの中にも発症者がいるため、クラブの医師団はウイルスの封じ込めに全力を尽くしている。今日、選手たちとミーティングを行い、手洗いの徹底といった基本的だが極めて重要な習慣について改めて話し合った。過密日程が続く中、全員が万全の体調で挑む必要がある。なんとかここで食い止めたい」