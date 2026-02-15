ザルツブルクに所属していた19歳の時に衝撃のCLデビューを果たし、ドルトムント、マンチェスター・シティとステップアップしながら常にゴールを量産し続けてきた“モンスター”が、ついにW杯の舞台に姿を現す。予選8試合で16得点を叩き出し、同グループのイタリアをプレーオフに蹴落として32年ぶりの出場権獲得。フランス、セネガルと同居したグループステージから旋風を巻き起こすことが期待されている。

今シーズンはマンチェスター・シティでもCLとプレミアリーグ全試合に出場し、当たり前のようにゴールを積み重ねている。195cmの長身に爆発的なスプリント、的確なポジショニングとライン取り、強烈かつ正確な左足のシュート、そしてなによりゴールに対する比類なきどん欲さを備え、常に最終ラインの背後を狙いながら、一瞬の動きでDFの先手を取って消え、最小限のタッチでゴールネットを揺らす。フィニッシュに特化した純粋なCF、「9番」としては、文句なしで世界最高峰だ。オーバーワークでの故障だけが気掛かりだが、勢いに乗ってシーズンを乗り切り、W杯の舞台でも主役を演じることを期待したい。