【特別企画】「これは文句ないでしょ」林陵平“監督”がチャンピオンズリーグ優勝を目指すなら…最強チームを作る！

▽選出

RW：ラミン・ヤマル／バルセロナ（スペイン）

LW：キリアン・エンバペ／レアル・マドリー（フランス）

ST：アーリング・ハーランド／マンチェスター・シティ（ノルウェー）

「夢の3トップです！ マスターリーグですよ」

▽理由

ラミン・ヤマル

「ここ最近は凄まじい。1人はもちろん、2人3人と剥がせるし、それが縦だけじゃなく中にもいける。どんな局面でも崩すバリエーションがある。カットインした後はクロスもシュートもあって、数字もついてきた。それもあの年齢（18歳）で。規格外です。自陣からでもそれができてしまいますし、バルセロナで言うと（リオネル）メッシのように成長しています。これからのサッカー界を牽引する選手ですね」

キリアン・エンバペ

「彼も止められないですよ！ ボールを持ったら何人でもかわせるし、ゴールに繋げられる選手。今、世界一と言っていいんじゃないですか？ 彼は“怖い”、脅威になる選手です。ピッチのどこにいても“怖い”。ボールを受けた場所からすべて自分でやれてしまう。スピードでもドリブルでもいける。あのレアル・マドリーというクラブの中でさえ、存在感がある。ヴィニシウス（ジュニオール）や他にも良い選手はたくさんいますが、それでも王様感がありますね」

「レアル・マドリー自体は苦しみましたけど、クルトワとエンバペに関しては特別でした。2人だけハイパフォーマンスを見せていたし、違いを見せていた。エンバペに関しては、得点数（13）を見ればわかります」

アーリング・ハーランド

「ここは結構迷いました。なぜかと言うと、（ハリー）ケインもいましたからね。ケインはゼロトップ気味なプレーもできるし、シュートも両足とも精度が高いし、守備も献身的です」

「でも、ストライカーとして“怖い”のはハーランドかなと。このチームであれば、ボックス内で待っていても絶対にボールが来ます。だからボールタッチ数はいらない。彼ならクロスボールを上から叩くこともできるし、スピードで背後を取って左足で突き刺すこともできる。そのイメージですね。彼に関しては、90分間で3タッチでいいんです。それで3ゴール決めれば（笑）。それができるし、ボールに触っていなくても自分がどう動いていればチャンスが来るかと考えながら我慢ができる。ゴールスコアラーとしては彼を置きたいですね」