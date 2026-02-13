【特別企画】「これは文句ないでしょ」林陵平“監督”がチャンピオンズリーグ優勝を目指すなら…最強チームを作る！

▽ベンチメンバー
GK：ジャンルイジ・ドンナルンマ／マンチェスター・シティ（イタリア）
DF：ウィリアム・サリバ／アーセナル（フランス）
DF：アクラフ・ハキミ／パリ・サンジェルマン（モロッコ）
MF：フェデリコ・バルベルデ／レアル・マドリー（ウルグアイ）
MF：ヴィティーニャ／パリ・サンジェルマン（ポルトガル）
MF：ドミニク・ソボスライ／リヴァプール（ハンガリー）
FW：ハリー・ケイン／バイエルン・ミュンヘン（イングランド）
FW：ルイス・ディアス／バイエルン・ミュンヘン（コロンビア）
「バルベルデは右SBに置こうかと迷いました。それくらい完璧なプレーをしている。真ん中もできますしね。そして、ソボスライ。彼もどこにでも置けてしまう。誰かがケガをしても、この2人がカバーできます。『一家に1人、ソボスライ』というイメージで。この2人がいれば、それほどベンチメンバーはいらないかもしれません」
「ヴィティーニャも入れたかったんですが、カイセドとライスがいたら難しいですね。もちろんポゼッションを重視するなら彼ですが、どちらかと言うと中盤での運動量・カバー範囲を考えて、ライスとカイセドにしました」
「左ウイングに関して、探した時に意外と候補が少ないなと思いつつ、僕はルイス・ディアスをベンチに置いておきたい。例えば［4-4-2］にしたい時に彼が左にいると、攻守なんでもできますね。途中交代でも試合を決められてしまう。可能であればピッチに置いておきたい選手です」
▽アシスト数トップ（6）のマイケル・オリーセ（バイエルン）が入っていません。
「いいところ突くじゃないですか！ オリーセは確かに言われるのも納得です。ただ、彼はまだここから真のワールドクラスになっていく必要があるかなと。こう言うと『彼はワールドクラスの選手だ』と言う人もいると思うし、もちろんポテンシャルは間違いない。ただ、選手としての成績・タイトルが必要です。チームを優勝させる経験が必要かなと思います。フランス代表としても、夏のW杯でスター選手が多い中でどれだけプレーできるか、今後を見ていきたいですね」