リヴァプール＆バルセロナから目が離せない？チャンピオンズリーグ“真の魅力度”ランキングトップ10

チャンピオンズリーグ（CL）の前半戦となるリーグフェーズは、ここまで6節を消化して残り2試合に。ラウンド16への直接進出権（8位以内）、プレーオフでのシード権（＝セカンドレグホーム開催／16位以内）、プレーオフ出場権（24位以内）という3つのボーダーラインを巡る争いは熾烈を極めている。

順位表は上下方向にぎゅっと圧縮されており、勝ち点1はもちろん同勝ち点でも得失点差ひとつで順位が2つも3つも入れ替わる。昨シーズンの結果にAIによる予測を加味すれば、8位以内は勝ち点16、16位以内は同13、24位以内は同10がボーダーライン。ほとんどのチームにとって残り2試合は、シーズンの命運を左右する正念場だ。

そこで今回は、現時点における実際の勝ち点および順位と、『Opta』のAIがパフォーマンスデータに基づいて算出した勝ち点期待値（XPTS）および順位期待値（XPOS）を比較した上で、残り2試合で順位を大きく上げてきそうな“魅力的”なクラブのTOP10ランキングを作成してみた。

まずは、勝ち点期待値と実際の勝ち点の差分（XPTS－PTS）、および順位期待値と実際の順位の差分（XPOS-POS）を用いて、現時点でピッチ上の結果がパフォーマンスに対して下振れしているチームを選出。次に「結果は最終的に期待値に近づく（回帰する）」という前提に立ち、下振れの幅、残り2試合の対戦相手とのパフォーマンス差、順位表の密度を勘案して、最終順位が現在よりも3位以上ジャンプする可能性を評価した。

以下、そのランキングと具体的な注目点をチームごとに見て行くことにしよう。

文＝片野道郎（イタリア在住ジャーナリスト）

※参考にしたスタッツ（『Opta』より）

勝ち点期待値（XPTS）

順位期待値（XPOS）

ゴール期待値（XG）

失点期待値（XGA）

