セルティックがナンシー監督を解任。クラブ史上最悪の勝率を記録してわずか8試合で幕
月曜午後にセルティックが発表した声明により、ナンシー監督の即時解任が確認された。「セルティック・フットボール・クラブは本日、ウィルフリード・ナンシー監督との契約を即座に終了することを決定した。クラブはウィルフリードのこれまでの尽力に感謝し、彼と家族の将来の幸運を祈る」
また、変更は監督個人に留まらず、アシスタントのクワメ・アンパドゥ氏、ジュール・ゲガン氏、マキシム・シャリエ氏の3氏も同時にクラブを離れることが発表された。さらに、ポール・ティスデール氏がフットボール運営責任者の職を退くことも併せて確認されており、クラブ上層部の体制も刷新されることとなった。
ナンシー監督は、MLSのコロンバス・クルーを2023年にMLSカップ王者に、2024年にリーグカップ優勝に導いた華々しい実績を引っ提げてグラスゴーに乗り込んだ。しかし、セルティックでの成績は8試合でわずか2勝。勝率は25%にまで落ち込んだ。
これは、1897年にウィリー・メイリー氏が初代監督に就任して以来、セルティック129年の歴史において「全監督中ワースト1位」の記録である。これまでの最低記録は、1993年から1994年にかけて指揮を執ったルー・マカリ氏の35%（34試合）だった。対照的に、暫定で指揮を執ったオニール監督の勝率は87.5%であり、オニール監督の第一次政権（2000年〜2005年）の勝率75.5%がクラブ史上最高となっている。
ファンが理事会に対して抗議の準備を進める中、ナンシー監督は最後の試合となったレンジャーズ戦の後も、状況は好転するという信念を口にしていた。試合後、彼は『BBCスポーツ・スコットランド』に対し、次のように語っていた。
「（レンジャーズ戦は）それ以上の結果に値する内容だっただけに失望しているが、我々にはもっとゴールが必要だった。後半、スローインから3失点したことは受け入れがたい現実だ。これは選手や戦術の問題ではなく、その瞬間の判断の問題だ。私自身の進退よりも、この試合の重みを知っているファンを失望させたことが何より心苦しい。しかし、我々に何ができるかも見えたはずだ」
彼はさらに、理事会との結束を強調していた。「我々は（成功に）本当に近づいている。好転する可能性は十分にあるし、そうでなければ、このように話すことはない。状況を打開できると信じているし、我々は理事会と共にある」
セルティックは現時点で後任を指名していないが、「実用的になり次第、情報を共有する」とサポーターに約束している。チームは1月10日にホームでダンディー・ユナイテッド戦を控えており、猶予はわずか5日しかない。現在、セルティックは20試合を終え、首位ハーツを勝ち点6差で追う苦しい展開となっている。
一方、48歳のナンシー監督については、古巣であるMLSへの早期復帰の可能性が浮上している。2025年末までコロンバス・クルーを率い、アメリカとカナダで20年間のコーチ経験を持つ彼は、2月に開幕する2026年シーズンに向けて有力な候補となるだろう。
現在、MLSに空席はない。月曜日にスポルティング・カンザスシティがラファエル・ウィッキー氏を新監督に据え、最後の空きポジションが埋まったばかりだ。しかし、2024年のMLS最優秀監督賞（コーチ・オブ・ザ・イヤー）に輝いた実績を持つナンシー監督は、今後どこかのポストが空いた際には、間違いなく最初の候補者として名前が挙がるはずだ。
