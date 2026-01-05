セルティックがナンシー監督を解任。クラブ史上最悪の勝率を記録してわずか8試合で幕

ファンが理事会に対して抗議の準備を進める中、ナンシー監督は最後の試合となったレンジャーズ戦の後も、状況は好転するという信念を口にしていた。試合後、彼は『BBCスポーツ・スコットランド』に対し、次のように語っていた。

「（レンジャーズ戦は）それ以上の結果に値する内容だっただけに失望しているが、我々にはもっとゴールが必要だった。後半、スローインから3失点したことは受け入れがたい現実だ。これは選手や戦術の問題ではなく、その瞬間の判断の問題だ。私自身の進退よりも、この試合の重みを知っているファンを失望させたことが何より心苦しい。しかし、我々に何ができるかも見えたはずだ」

彼はさらに、理事会との結束を強調していた。「我々は（成功に）本当に近づいている。好転する可能性は十分にあるし、そうでなければ、このように話すことはない。状況を打開できると信じているし、我々は理事会と共にある」