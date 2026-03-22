アーセナルvsマンチェスター・シティの予想スタメン・見どころ・注目選手｜カラバオカップ決勝
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カラバオカップ決勝｜見どころ
キックオフ：2026年3月23日(月)1:30
放送・配信：DAZN
2025-26シーズンのカラバオカップ決勝でアーセナルとマンチェスター・シティが激突する。
今季好調を続けるアーセナルは、プレミアリーグで首位を独走し、チャンピオンズリーグ準々決勝進出、FAカップ準々決勝進出と、イングランド勢史上初となる4冠の可能性を残す。決勝の相手はマンチェスター・C。強力な攻撃陣相手に守護神ラヤ、サリバとガブリエウのCBコンビ擁する安定感抜群の守備陣が好パフォーマンスを見せられるか。また、得意のセットプレーから相手ゴールに襲い掛かり、得点を狙いたいところだ。直近の5季で主要タイトルに届かないクラブは、マンチェスター・Cを撃破して久しぶりのタイトルを掲げられるか。
対するマンチェスター・Cも同様に先週まで4冠の可能性を残していたが、チャンピオンズリーグラウンド16でレアル・マドリーに敗れた。この悔しさを決勝の舞台で晴らすべくアーセナルとの大一番を迎える。安定感のある守備陣との一戦を前に得点ペースを落とすハーランドの状態はやや気がかりだ。それでも、新戦力セメンヨや復帰したマーモウシュら決定力のある選手を揃える。前回のアーセナルとの対戦ではポゼッションを握られて厳しい戦いになったマンチェスター・Cだが、自慢の攻撃陣がどのように相手守備陣を攻略できるか注目だ。
なお、直近の直接対決6試合でアーセナルの2勝4分け(1PK勝利)とマンチェスター・Cに対して無敗を維持している。
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アーセナル｜予想スタメン
■GK
ラヤ
■DF
ホワイト、サリバ、ガブリエウ、インカピエ
■MF
スビメンディ、ライス、サカ、エゼ、トロサール
■FW
ギェケレシュ
■監督
アルテタ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ティンバー
負傷選手情報：ウーデゴール、メリーノ
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マンチェスター・シティ｜予想スタメン
■GK
トラフォード
■DF
ヌネス、ディアス、グエーイ、アイト＝ヌーリ
■MF
ロドリ、シウヴァ、セメンヨ、チェルキ、オライリー
■FW
ハーランド
■監督
グアルディオラ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：グヴァルディオル、コヴァチッチ
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カラバオカップ決勝｜注目選手
■アーセナル | デクラン・ライス
アーセナルの注目は中盤でチームを牽引するライス。2023年にクラブ史上最高額で加入して以降、中盤で大きなインパクトを残し、近年の躍進を支えている。今季もここまで公式戦43試合に出場しており、5得点11アシストと得点にも多くの場面で関与する。
ライスは昨季の5-1で勝利したマンチェスター・Cでも2アシストを記録する活躍を残した。今季の一戦でもマンチェスター・C相手に70％近いポゼッションを記録しての中盤の支配に貢献した同選手はこの試合でもカギを握る存在になり得る。得意のセットプレーで得点に貢献してチームをタイトルに導けるか。
■マンチェスター・シティ | アーリング・ハーランド
マンチェスター・Cの注目はチーム一の得点源であるハーランド。毎シーズンで得点を量産する同選手は、今季もリーグ得点ランキングトップの22得点を含む公式戦30得点を記録する。ただし、2026年以降、得点ペースが落ちており、やや心配な状態が続いている。
それでも、ハーランドはアーセナル戦を得意としている。直近の直接対決3試合連続で得点を挙げており、さらにレアル・マドリー戦で得点を挙げて3月初得点を記録して調子を上げて決勝の大一番に臨めそうだ。因縁のガブリエウとのマッチアップを制し、安定感のある相手守備陣から再び得点を奪えるか。
- (C)DMM
カラバオカップ決勝｜放送・配信予定
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