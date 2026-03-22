キックオフ：2026年3月23日(月)1:30

放送・配信：DAZN

2025-26シーズンのカラバオカップ決勝でアーセナルとマンチェスター・シティが激突する。

今季好調を続けるアーセナルは、プレミアリーグで首位を独走し、チャンピオンズリーグ準々決勝進出、FAカップ準々決勝進出と、イングランド勢史上初となる4冠の可能性を残す。決勝の相手はマンチェスター・C。強力な攻撃陣相手に守護神ラヤ、サリバとガブリエウのCBコンビ擁する安定感抜群の守備陣が好パフォーマンスを見せられるか。また、得意のセットプレーから相手ゴールに襲い掛かり、得点を狙いたいところだ。直近の5季で主要タイトルに届かないクラブは、マンチェスター・Cを撃破して久しぶりのタイトルを掲げられるか。

対するマンチェスター・Cも同様に先週まで4冠の可能性を残していたが、チャンピオンズリーグラウンド16でレアル・マドリーに敗れた。この悔しさを決勝の舞台で晴らすべくアーセナルとの大一番を迎える。安定感のある守備陣との一戦を前に得点ペースを落とすハーランドの状態はやや気がかりだ。それでも、新戦力セメンヨや復帰したマーモウシュら決定力のある選手を揃える。前回のアーセナルとの対戦ではポゼッションを握られて厳しい戦いになったマンチェスター・Cだが、自慢の攻撃陣がどのように相手守備陣を攻略できるか注目だ。

なお、直近の直接対決6試合でアーセナルの2勝4分け(1PK勝利)とマンチェスター・Cに対して無敗を維持している。