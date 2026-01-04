アモリムが「私はコーチではなく監督だ」とフロントへ宣戦布告

マンチェスター・ユナイテッドは暫定5位に浮上したものの、エランド・ロード（リーズの本拠地）で格下リーズを崩しきれなかった。アモリム監督はクリスマス期間中、クラブの1月の補強計画について「完璧な3-4-3を遂行するには多額の資金と時間が必要だが、それが叶わないことを理解し始めている。ならば私自身が適応しなければならない」と謎めいたコメントを残していた。

そしてリーズ戦後、指揮官はクラブの方向性について遠慮なく語り、現場でのさらなるコントロール（権限）を要求。同時に、2027年の契約満了を待たずに退団する可能性を匂わせた。

現在も理事会の支持を得ているかという問いに対し、彼はこう答えた。

「まず、あなた方が断片的な情報しか受け取っていないことを理解すべきだ。私はマンチェスター・ユナイテッドのコーチではなく、マネージャーになるためにここへ来た。それは明白だ。私の名前がトゥヘルでもコンテでもモウリーニョでもないことは承知しているが、私はマンチェスター・ユナイテッドのマネージャーだ。そしてそれは、あと18ヶ月、あるいは理事が交代を決定するまで続く。これが私の主張であり、これで終わりにしたい。私は辞めるつもりはないが、後任が来るまでは自分の仕事を全うするつもりだ」