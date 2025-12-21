ベッカム家の確執に新たな展開か…ブルックリンが両親をインスタグラムでブロックで非難？

『デイリー・メール』が報じたところによると、デイヴィッド・ベッカム氏とヴィクトリア夫人は、自身たちがフォロー解除されたことへの反発として、Instagram上で長男のブルックリン氏と妻のニコラ・ペルツ氏のフォローを解除したという。

これに対し、20歳のクルス氏は自身のインスタグラムストーリーで両親を擁護する投稿を行った。

クルス氏は同紙の記事画像を投稿し「事実無根。両親が息子をアンフォローするはずがない。事実を正しく伝えよう。両親も私もブロックされた状態で目覚めた」とコメントした。

クルスの投稿は、元マンチェスター・ユナイテッドおよびイングランド代表のベッカム氏とファッションデザイナーの妻ヴィクトリア氏、そして米国在住のブルックリン氏と女優兼相続人の妻ニコラ氏の間で急速に激化した確執に新たな火種を投じた。

『ミラー紙』によれば、ニコラ氏は夫の両親のどちらのインスタグラムもフォローしていないという。