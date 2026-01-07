バイエルンCEOがケインの契約状況に言及。2027年以降の契約延長は「適切な時期に話し合う」

ドレーゼンCEOはまた、そもそもケインをブンデスリーガに連れてくるまでがいかに困難なプロセスであったかについても振り返った。2023年夏の移籍劇は、近年のサッカー界で最も長引いた交渉の一つであり、トッテナムのダニエル・レヴィ会長を相手取った交渉は極めて難航したことで知られている。

バイエルンは最終的に、クラブ史上最高額となる移籍金を支払ってケインを獲得した。ドレーゼンCEOは、その激しい交渉期間があったからこそ、クラブと選手の間に深い絆が生まれたと考えている。

「2023年の夏をよく覚えている。我々が、そして私個人が、ハリーをミュンヘンに来させるためにどれほど激しく戦ったか」と振り返った。

その努力はピッチ上で大きな成果となって表れた。ケインは即座にチームにフィットし、デビューシーズンで得点記録を次々と塗り替えた。しかし、ドレーゼンCEOはピッチ外での適応も同様に重要だったと指摘する。当初はホテル住まいだったケインだが、現在は家族もミュンヘンに移住。家族の幸せが、彼のプレーの充実を支えているようだ。

「特にここ数ヶ月、彼と家族がここでどれほど快適に過ごしているかを肌で感じてきた」