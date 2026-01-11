【選手採点】ハフィーニャがバルセロナをタイトルへ導く。スーペルコパ決勝でヤマルとペドリも輝きを放つ | スーペルコパ決勝

一方、レアル・マドリーにとってこの結果はシャビ・アロンソ監督へのプレッシャーを確実に増大させるだろう。前線のロドリゴのミス、後方のラウル・アセンシオの失態が重なり、沈んだ様子のブランコスは守備で対応できず、攻撃面でも何も生み出せなかった。
GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
一方、レアル・マドリーにとってこの結果はシャビ・アロンソ監督へのプレッシャーを確実に増大させるだろう。前線のロドリゴのミス、後方のラウル・アセンシオの失態が重なり、沈んだ様子のブランコスは守備で対応できず、攻撃面でも何も生み出せなかった。
GOALでは、両チームの選手たちを採点する。
得点者：ハフィーニャ（36分、73分）、レヴァンドフスキ（45分）
ジョアン・ガルシア（7/10）：
レアルの2得点には防ぎようがなかったものの、このゴールキーパーは7回のセーブでシャビ・アロンソ率いるチームの追加点を阻止した。
ジュール・クンデ（5/10）：
フランス代表選手は、レアルの先制点につながるプレーで股抜きを決められた電気のような動きのヴィニシウス相手に苦戦した。しかし、低いクロスでヤマルにアシストをほぼ記録するところだったが、そのボールはクルトワに真っ直ぐ飛んでいった。
パウ・クバルシ（6/10）：
クンデを苦しめるだけでは満足せず、ヴィニシウスはペナルティエリア内で若きバルセロナのセンターバックを突破する喜びも味わった。
エリック・ガルシア（6/10）：
警告を受けたものの、元マンチェスター・シティの選手は堅実なプレーを見せ、ジュード・ベリンガムがゴールへ突進するのを一度は阻止した。
アレハンドロ・バルデ（5/10）：
レアルの好機がピッチの反対側で生まれる中、左サイドバックの守備面での活躍は控えめだった。しかし攻撃面でより大きな影響を与えられなかったことは悔やまれるだろう。
ペドリ（8/10）：
10月のクラシコでの敗戦後に退場処分を受けたこのミッドフィールダーは、レヴァンドフスキへの見事なスルーパスでバルセロナの2点目をアシストし、リベンジを果たした。
フレンキー・デ・ヨング（4/10）：
試合を通して、グラウンドでの1対1の争い（38%）で苦戦し、エンバペに対する遅れたハイタックルで退場処分となった。
フェルミン・ロペス（7/10）：
準決勝のアスレティック・クラブ戦で2アシストを記録した22歳の選手は、ハフィーニャへの素晴らしいパスで、さらに1アシストを記録した。
ラミン・ヤマル（8/10）：
バルセロナにとって常に危険な存在であるこの天才少年は、ハフィーニャに見事なスルーパスを供給したものの、チームメイトがシュートを外してアシストを記録できなかったのは不運だった。その後、自身も得点に近づいたが、至近距離からクルトワに直撃した。
ロベルト・レヴァンドフスキ (7/10):
フェラン・トーレスに先んじて先発出場したポーランドのレジェンドは、レアルの守護神クルトワをかわす見事なチップシュートでバルセロナの2点目を決めた。
ハフィーニャ（9/10）：
アスレティック・クラブ戦で2得点を挙げた活躍を再現しようと、元リーズ・ユナイテッドのフォワードは、クルトワを抜き、ファーサイドのコーナーにボールを打ち込み、先制点を挙げた。29歳の彼は73分に2点目を決め、ボールがディフレクションでネットに飛び込んだことで、その幸運に値するゴールとなった。
ダニ・オルモ（6/10）：
60分過ぎに投入された攻撃的MFは、必死に動き回ったものの、最終ライン付近で決定的なプレーを生み出すことはできなかった。
フェラン・トーレス（6/10）：
ダニ・オルモ同様、中東での後半30分間をプレーしたが、得点チャンスを創出するのは困難だった。
マーカス・ラッシュフォード (評価なし):
バルセロナで初のタイトルを獲得したマンチェスター・ユナイテッドのレンタル選手は、終盤にコーナーへボールを持ち込むべきだったかもしれない場面で、シュートを枠外に外してしまった。
ジェラール・マルティン（評価なし）：
ラッシュフォードと同様、このディフェンダーも、バルセロナが勝利を確実なものにしたかったため、後半に交代出場した。
ロナルド・アラウホ（評価なし）：
デ・ヨングの退場後、バルセロナが追加のディフェンダーを投入しようとしたため、ごくわずかな時間だけ出場した。
ハンジ・フリック（7/10）：
ドイツ人監督は、フェラン・トーレスよりもレヴァンドフスキを先発起用する決断を下し、その決断は、レヴァンドフスキがバルセロナのこの日の2点目を決めたことで報われた。
得点者：ヴィニシウス（45＋2分）、ゴンサロ・ガルシア（45＋7分）
ティボー・クルトワ（6/10）：
3失点すべてどうすることもできなかった。ところどころでいくつかの好セーブを見せた。
ラウル・アセンシオ（4/10）：
バルサの最初の得点ではハフィーニャにもっと密着すべきだったし、2点目ではレヴァンドフスキを完全に見失った。
オーレリアン・チュアメニ（5/10）：
ギュレルが外れた後、センターバックにポジションを変更したが、苦戦した。
ディーン・ハウセン（6/10）：
レアル・マドリーの2点目に絡み、センターバックの2人の中でより安定したプレーを見せた。
アルバロ・カレーラス（6/10）：
左サイドをしっかり守り、全体的に見ればまずまずの働き。特に後半はヤマルに対してかなり良い対応を見せた。
フェデリコ・バルベルデ（6/10）：
1時間ほどのプレーは評価が分かれる。エネルギーに満ちてボールさばきも正確だったが、早々に交代させられた。
エドゥアルド・カマヴィンガ（6/10）：
タックルに鋭く飛び込み、中盤に必要不可欠な鋭さを提供。ボール扱いは効果的ではなかった。
ジュード・ベリンガム（6/10）：
タックルに身を投げ出し、守備面で多くの働きを見せた。しかし、試合の流れを変えることはできなかった。
ヴィニシウス（8/10）：
先制同点ゴールを決め、試合を通してジュール・クンデを苦しめた。この試合でプレーするのが大好きだ。
ゴンサロ・ガルシア（8/10）：
自ら得点を挙げ、多くの足を使った。
ロドリゴ（5/10）：
ところどころで良いタッチを見せたが、起用を正当化するほどの攻撃的貢献はなかった。
アルダ・ギュレル（5/10）：
テンポコントロールのために投入されたが、果たせなかった。
ダヴィド・アラバ (6/10):
守備で足が重かった。
キリアン・エンバペ（6/10）：
退場を誘発したが、それ以外の関与は少なかった。
ダニ・セバージョス（評価なし）：
出場時間が短く、影響を与える機会がなかった。
フランコ・マスタントゥオーノ（評価なし）：
出場時間が短く、影響を与える機会がなかった。
シャビ・アロンソ（4/10）：
彼にとって不可解な夜となった。マドリーは試合を支配できず、敗戦は当然の結果だ。深刻な疑問が投げかけられるだろう。