【選手採点】ハフィーニャがバルセロナをタイトルへ導く。スーペルコパ決勝でヤマルとペドリも輝きを放つ | スーペルコパ決勝

ジョアン・ガルシア（7/10）：

レアルの2得点には防ぎようがなかったものの、このゴールキーパーは7回のセーブでシャビ・アロンソ率いるチームの追加点を阻止した。

ジュール・クンデ（5/10）：

フランス代表選手は、レアルの先制点につながるプレーで股抜きを決められた電気のような動きのヴィニシウス相手に苦戦した。しかし、低いクロスでヤマルにアシストをほぼ記録するところだったが、そのボールはクルトワに真っ直ぐ飛んでいった。

パウ・クバルシ（6/10）：

クンデを苦しめるだけでは満足せず、ヴィニシウスはペナルティエリア内で若きバルセロナのセンターバックを突破する喜びも味わった。

エリック・ガルシア（6/10）：

警告を受けたものの、元マンチェスター・シティの選手は堅実なプレーを見せ、ジュード・ベリンガムがゴールへ突進するのを一度は阻止した。

アレハンドロ・バルデ（5/10）：

レアルの好機がピッチの反対側で生まれる中、左サイドバックの守備面での活躍は控えめだった。しかし攻撃面でより大きな影響を与えられなかったことは悔やまれるだろう。