バルセロナ、レヴァンドフスキの残留に「前向き」MLSやサウジアラビアへの移籍が噂されるも…

同メディアは、レヴァンドフスキが「ロッカールームでの行動とプロ意識」で、カンプ・ノウの全員から絶大な尊敬を集めていると報じている。

フリック監督は、トーレスが単独で毎試合の攻撃をリードすることはできないため、レヴァンドフスキの存在が必要であることを認めている。

バルセロナの監督は、レヴァンドフスキの将来について尋ねられた際、次のように述べていた。

「ロベルト・レヴァンドフスキが来シーズンどこにいるかは分からない。私は彼に本当に満足しているが、正直にもなっている。彼とは話をした。どうなるか様子を見て、シーズン終了時に決定する」

レヴァンドフスキは、18歳のラミン・ヤマルなど、バルサのトップチームの多くの選手と親しい間柄にある。同選手は、新進の才能ある選手たちにとって完璧なロールモデルと見なされている。

レヴァンドフスキは、「自分のキャリアが終わりに近づいていることを認識し、一瞬一瞬を大切にしている」。彼は、同クラブで通算111ゴールを記録しており、バルセロナの歴代トップ 10のゴールスコアラーになるまで、あと10ゴールとなっている。

ストライカーの1試合あたりの平均得点（0.66）は、マリアーノ・マーティン（0.90）、リオネル・メッシ（0.86）、クバラ（0.76）、ルイス・スアレス（0.96）といった伝説的な選手たちに匹敵するものだ。バルセロナが、レヴァンドフスキのような強力な戦力を手放すことに消極的になるのも当然だろう。