バルセロナがセルタ・ビーゴに4-2のスリリングな勝利を収めたこの試合では、マーカス・ラッシュフォードが左ウイングで主役級の活躍を披露。ロベルト・レヴァンドフスキに2本のピンポイントのパスを供給し、ポーランド人選手のハットトリック達成に貢献した。 この勝利により、好調を維持するバルサは、首位レアル・マドリーに3ポイント差まで迫った。ラッシュフォードは現在、6アシストでアシストランキング首位タイに。キリアン・エンバペ（2アシスト）やチームメイトのラミン・ヤマル（4アシスト）を上回っている。このリストで、ラッシュフォードに匹敵するのはヘタフェのルイス・ミラだけであり、ファンはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のこの選手のパフォーマンスに畏敬の念を抱いている。