「またもスタンディングオベーション」ラッシュフォードがラ・リーガのアシスト王に
バルセロナがセルタ・ビーゴに4-2のスリリングな勝利を収めたこの試合では、マーカス・ラッシュフォードが左ウイングで主役級の活躍を披露。ロベルト・レヴァンドフスキに2本のピンポイントのパスを供給し、ポーランド人選手のハットトリック達成に貢献した。 この勝利により、好調を維持するバルサは、首位レアル・マドリーに3ポイント差まで迫った。ラッシュフォードは現在、6アシストでアシストランキング首位タイに。キリアン・エンバペ（2アシスト）やチームメイトのラミン・ヤマル（4アシスト）を上回っている。このリストで、ラッシュフォードに匹敵するのはヘタフェのルイス・ミラだけであり、ファンはマンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のこの選手のパフォーマンスに畏敬の念を抱いている。
カタルーニャでのラッシュフォードの復活は今シーズンの話題の一つであり、レンタル移籍した同選手はハンジ・フリック監督の下で自信と創造性を取り戻した。スペインでの生活は出だしこそ鈍かったが、28歳の彼はスピード、正確性、そして自己犠牲を兼ね備え、バルセロナの攻撃の要となった。そのプレーメイキング能力は、得点者としてもアシスト役としても活躍したマンチェスター・ユナイテッド時代の初期の姿を彷彿とさせる。
ラッシュフォードは、ワールドカップ予選の最後の2試合で、イングランド代表がセルビアとアルバニアと対戦する際に、その好調を維持したいと考えている。 バルセロナでは、レヴァンドフスキやヤマルとの相性の良さから、フリック監督率いるチームは攻撃のバランスを取り戻し、ハフィーニャの不在を補っている。自信に満ち溢れ、ファンからの強い支持も得ているラッシュフォードは、今月下旬にアスレティック・クラブと対戦するカタルーニャのチームで再びスタメン出場するだろう。この試合では、新しいスポティファイ・カンプ・ノウのデビュー日となる可能性がある。
