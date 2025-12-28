ヘブンがガーナ代表への転向を拒否。マン・Uの新星がイングランド代表での成功に照準

『BBC』によると、ロンドン生まれのヘブンは、来夏に開催されるワールドカップを前にガーナ代表へ国籍を変更する選択肢を退けた。祖父母がガーナ出身であることから、同国サッカー協会は過去1年間にわたり彼の動向を注視してきたが、ヘブンの心は動かなかったようだ。

この決断をより興味深いものにしているのが、ワールドカップの本大会抽選結果だ。ガーナはイングランドと同じグループに入っており、クロアチア、パナマと同組となっている。もしヘブンがガーナ代表を選択していれば、理論上は「スリーライオンズ（イングランド代表の愛称）」と対決するシナリオも存在した。しかし、この若きセンターバックは、あくまでイングランドのA代表入りという長期的な野心を優先した。

ヘブンはこれまで一貫してイングランドの世代別代表に名を連ねており、今回そのエリート街道を突き進む決意を再確認した形だ。この決断の背景には、今年2月にアーセナルから移籍して以来、マンチェスター・ユナイテッドのファーストチームで急速に序列を上げている現状がある。