【選手採点】ガブリエウが帰ってきた！復帰したDFがチームに活気をもたらし、アーセナルが圧勝で優勝争いにメッセージを送る
GK＆DF
ダビド・ラヤ（7/10）：
好調のアストン・ヴィラ相手に忙しい夜になるかと思われたが、90分間ほぼ傍観者に終始。ロスタイムに好セーブを見せたものの、その数分後に失点した。
ユリエン・ティンバー（7/10）：
右サイドバックとして復帰し、アーセナルの守備は明らかに改善された。
ガブリエウ（8/10）：
負傷復帰後初の先発出場で、勝利への道を開く決定的な先制点を挙げた。後半にはユーリ・ティーレマンスの決定機を勇敢なヘディングで防いだ。
ウィリアム・サリバ（7/10）：
前半終了間際にワトキンスの決定的なチャンスを素晴らしいタッチで阻止。オフサイドフラッグは上がっていたが、サリバはそれを知らなかった。
ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：
前半にヴィクトル・ギェケレシュへの絶妙なパスを供給。後半にはアーセナルの3点目を決めかけるも、ペナルティエリア内で大きく滑って転倒した。
MF
マルティン・ウーデゴール（8/10）：
ボールを奪い返すのに非常に優れており、その後、キラーパスでスビメンディをアーセナルの2点目に導いた。60分に良いチャンスを放ち、その後、マルティネスにポストの脇へ弾き出させるなど、後半は非常に力強いプレーを見せた。
マルティン・スビメンディ（8/10）：
ウーデゴールからのパスに冷静に反応し、マルティネスをかわしてアーセナルのリードを2点に広げた。
ミケル・メリーノ（5/10）：
特に前半は、目立った活躍はなかった。モーガン・ロジャーズを引っ張ったことで、2枚目のイエローカードを受けずに済んだのは幸運だった。
FW
ブカヨ・サカ（6/10）：
ベストの状態からは程遠く、ボールを失う場面が多すぎた。それでも先制点につながる良いクロスでアシストを記録した。
ヴィクトル・ギェケレシュ（5/10）：
ストライカーにとってまたしてももどかしい試合となった。前半のタッチ数はわずか5回で、そのうち2回は枠を外れたヘディングだった。より多くのチャンスが必要だ。
レアンドロ・トロサール（7/10）：
左サイドで相変わらず活発な動きを見せたが、ギェケレシュへのチャンス創出には苦労した。アーセナルの3点目を素晴らしいシュートで決めた。
サブ＆監督
ガブリエル・ジェズス（8/10）：
ギェケレシュと交代後、最初のタッチでゴールを決め4-0とした。
マイルズ・ルイス＝スケリー（7/10）：
試合が決着した状況で投入された。
ベン・ホワイト （評価なし）：
試合終了間際に投入され、試合を締めくくる役割を果たした。
クリスチャン・ノアゴー（評価なし）：
終盤に数分間出場。
ノニ・マドゥエケ （評価なし）：
またしても終盤の交代選手。
ミケル・アルテタ（7/10）：
前半はチームが再び精彩を欠き、デクラン・ライス不在の中盤が痛手となったが、後半はひたすら走り抜けることで粘り強さを見せた。アルテタにとってこれ以上ない夜となった。