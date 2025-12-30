【選手採点】ガブリエウが帰ってきた！復帰したDFがチームに活気をもたらし、アーセナルが圧勝で優勝争いにメッセージを送る

ダビド・ラヤ（7/10）：

好調のアストン・ヴィラ相手に忙しい夜になるかと思われたが、90分間ほぼ傍観者に終始。ロスタイムに好セーブを見せたものの、その数分後に失点した。

ユリエン・ティンバー（7/10）：

右サイドバックとして復帰し、アーセナルの守備は明らかに改善された。

ガブリエウ（8/10）：

負傷復帰後初の先発出場で、勝利への道を開く決定的な先制点を挙げた。後半にはユーリ・ティーレマンスの決定機を勇敢なヘディングで防いだ。

ウィリアム・サリバ（7/10）：

前半終了間際にワトキンスの決定的なチャンスを素晴らしいタッチで阻止。オフサイドフラッグは上がっていたが、サリバはそれを知らなかった。

ピエロ・ヒンカピエ（6/10）：

前半にヴィクトル・ギェケレシュへの絶妙なパスを供給。後半にはアーセナルの3点目を決めかけるも、ペナルティエリア内で大きく滑って転倒した。