リヴァプールファンは“退屈なフットボール”だけは許さない――シャビ・アロンソ解任でスロットの将来に暗雲？

マドリーが「世界最高の監督の一人」の復帰を称賛してから8カ月も経たぬうちに、クラブはアロンソとの契約を「双方合意により」解除したと発表した。しかし、本当の意味での「合意」など微塵もなかった。アロンソは選手たちの権力によって、クラブを追われたのだ。

昨年10月、シーズン最初のクラシコには2-1で勝利した。しかし、途中交代を命じられたヴィニシウス・ジュニオールがアロンソへの怒りを爆発させる事態に。さらに、ロッカールーム内の重要人物たちも指揮官の要求や態度に苛立ちを溜め込んでいたようだ。結局、常に指揮官よりも選手を重視してきたフロレンティーノ・ペレス会長が決断を下している。あの時から早期解任は避けられないものとなっていた。

その意味で、アロンソが現代フットボールにおける革新的な若き指導者であるという評価は、不当に損なわれることはないだろう。少なくとも、リバプールのファンにとってはそうだ。彼らは選手時代のアロンソを崇拝し、監督としての彼を熱望していた。マドリー内部での不和が最初に報じられた時点で、アロンソがリヴァプールに温かく迎え入れられるという噂も浮上している。特に当時のリヴァプールは、11月22日のノッティンガム・フォレスト戦で公式戦12試合中9敗目を喫していた。1954年以来のワースト記録に、スロットは押しつぶされそうになっていたからだ。

それから数カ月で、リヴァプールの成績は改善されたと言っていい。しかし、内容まで良くなったとは決して言えない状況だ。