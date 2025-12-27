AFP
スロットが初ゴールのヴィルツを称賛「彼はさらに多くのゴールを決めるだろう!」
ブライトンとトッテナムへの連勝を含むリーグ戦5試合無敗を記録した後、リヴァプールはホームで勝ち点3を確保することでチェルシーを飛び越えて上位4位内に入るチャンスがあることを認識していた。
スロット監督のチームは、その前のリーグ戦17試合で未勝利だった苦戦中のウルヴズと対戦。ロブ・エドワーズ監督率いる訪問者は手強い相手であることが判明し、試合はハーフタイムに向けて無得点のまま終わる恐れがあった。
しかし、前半終了間際の猛攻で、リヴァプールはウルヴズの頑固な抵抗を打ち破ることができた。ライアン・フラーフェンベルフがジェレミー・フリンポンのカットバックに反応し、ゴールキーパーのジョゼ・サを破って9月のエヴァートンとのダービー勝利以来の初ゴールを決めた。
そしてチャンピオンはわずか60秒後に2点目を追加した。ユーゴ・エキティケが素晴らしい単独ドリブルで前進。好調なフォワードがヴィルツにパスを出し、彼が冷静にボールをゴールに流し込んだ。これは彼とリヴァプールに関わるすべての人が切望していた瞬間だった。
昨夏にブンデスリーガのレヴァークーゼンから高額移籍した後、期待外れのスタートを切ったヴィルツはようやくリヴァプールでの転機を迎えたかもしれない。
ウルヴズ戦で初ゴールを決める前、22歳の彼は12月20日のトッテナム戦の勝利でリーグ戦初アシストを記録し、スウェーデン代表ストライカーのアレクサンデル・イサクが北ロンドンで先制点を決めた際に脚を骨折した。
これはリヴァプールのスロット監督が共有する見解で、1月初旬の厳しい8日間の期間に、リーズ・ユナイテッド、フラム、首位アーセナルとのリーグ戦を控える中、ヴィルツのゴールがこれから流れ始めると信じている。
ウルヴズ戦後、『Sky Sports』に対してスロット監督は語った。
「チームは彼(ヴィルツ)が既に我々のためにどれだけのことをしてきたか見てきた。チャンスを作り、ゴールにとても近づいていた。彼はこれから我々のために1点以上の多くのゴールを決めるだろう。フロリアンは今日、ゴールを決めるだけでなく、それ以上のことをしたと思う」
リヴァプールでようやくゴールを決めた喜びを表現し、ヴィルツも『Sky Sports』に語った。
「ファンに囲まれたピッチでの感覚はとても素晴らしかった。とても嬉しかったし、今もそうだ。いつかゴールを決めるという自信はあった。もっと早くゴールとアシストを始めたかったが、こうなってしまい、受け入れなければならない。それが来ることはわかっているし、このように続けようとしている。我々は素晴らしい前半をプレーした。試合を失い、取り戻した。全員が懸命に働いた。最後の20分間、少し難しくしてしまった。なぜかは説明できない。それを変えなければならない。そうやりたいんだ。そこにいて、テーブルの頂点にいたい。我々にとって簡単なスタートではなかったが、良くなっているし、勝ち点を獲得している」
キックオフ前の美しい追悼として、7月の悲劇的な死後、初めてのリヴァプールとウルヴズの対戦で、ディオゴ・ジョタの息子ディニスとドゥアルテがマッチデーマスコットに同行した。
ポルトガル代表は、ウルヴズで公式戦通じて131試合で44ゴールを記録し、2020年9月にリヴァプールに加入し、アンフィールドで3つの主要タイトルを獲得した。
ジョタへの感情的な追悼について尋ねられ、スロットは試合後の記者会見で語った。
「難しいが、ある意味では特別で素晴らしいことでもある。サッカー界が、このような瞬間にどう振る舞うべきかを再び示したと思う。我々のファンは、悲劇が起こって以来、今日まで信じられないほど素晴らしかった。あらゆる瞬間で、彼を偲んで期待されることをしてくれた。しかし今日、再びアウェイファンが、我々のファンだけでなく、他のチームのファンについても示してくれた。18分にウルヴズのファンがディオゴのために歌い始め、我々のファンが拍手をしていた。そして20分には、逆になった」
「皆さんも知っているし、私も1年半前からイングランドのファンがいかに特別か知っているが、今日、外の世界、全世界に、このリーグを特別にしているのは選手だけでなく、間違いなくファンでもあることを示したと思う」
