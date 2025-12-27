Getty Images Sport
ジョタ氏が属したリヴァプールとウルブスが対戦…スロットが想いを語る
- AFP
サッカー界は今年初め、ディオゴ・ジョタ氏とアンドレ・シルバ氏がスペイン・サモラで自動車事故に巻き込まれ、悲劇的な死を遂げたことに衝撃を受けた。2人はサンタンデールからイングランド行きのフェリーに乗船予定で、ジョタは軽微な手術後の医師の飛行禁止勧告を受けながらもリヴァプールでのプレシーズン練習参加を目指していた。
しかし、追い越し中にタイヤがパンクしたため、運転していた車の制御を失った。7月の事故後、両チームが初めて対戦する土曜日のリヴァプール対ウルブスの試合が、この悲劇を乗り越える最初の機会となる。
ジョタは2017年にスペインのアトレティコ・マドリーからウルブスへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍した。その後2020年にリヴァプールへ移籍し、プレミアリーグ、FAカップ、EFLカップを制覇している。
土曜日のアンフィールドでの対戦を前に、アルネ・スロット監督は過去12カ月を振り返り、両チームがマージーサイドでの対決に備える中「感情のジェットコースターが巻き起こる」と認めた。
「この12カ月間に起きた全てを振り返ると、感情のジェットコースターのようだ。しかし、この時期に過去を振り返るのは自然なことだ」とスロットは週末のマーシーサイドでの試合を前に記した。
「そうする中で、特にディオゴ・ジョタの家族のことを思い浮かべずにはいられない。彼らが彼なしで迎える初めてのクリスマスだ。慰めをどこに求めるべきか――。もしそれが可能だとしても――ご家族がどこに慰めを求めればいいのかを私は語れる立場ではないが、ディオゴが今も生み出している深く穏やかな愛情が少しでも彼らの安らぎになることを願う」
「喪失感は土曜日に特に強く感じられるだろう。彼の悲劇的な逝去後、初めてディオゴが所属した2つのイングランドのチームが対戦するからだ。我々同様、ウルブスもまた、これほど特別な選手であり人間を失ったことに明らかに深く心を痛めている。だから私の思いは彼らにも向けられている」
なお、アンフィールドで行われるプレミアリーグの試合では、ジョタの二人の息子がマスコットと共にピッチに立つと報じられている。
リヴァプールのタイトル防衛は控えめに言っても失望的なものだが、好調な流れでウルブスを迎え撃つ。レッズは公式戦の直近3試合を連勝しており、インテル戦で1-0の勝利を収めたチャンピオンズリーグに続き、ブライトンとトッテナムを相手にリーグ戦2連勝を達成した。
開幕17試合でわずか2ポイントしか獲得できず、リーグ戦では直近10試合を連敗しているウルブスを相手に、この連勝を4試合に伸ばす自信を持っているだろう。
