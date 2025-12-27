ジョタ氏が属したリヴァプールとウルブスが対戦…スロットが想いを語る

サッカー界は今年初め、ディオゴ・ジョタ氏とアンドレ・シルバ氏がスペイン・サモラで自動車事故に巻き込まれ、悲劇的な死を遂げたことに衝撃を受けた。2人はサンタンデールからイングランド行きのフェリーに乗船予定で、ジョタは軽微な手術後の医師の飛行禁止勧告を受けながらもリヴァプールでのプレシーズン練習参加を目指していた。

しかし、追い越し中にタイヤがパンクしたため、運転していた車の制御を失った。7月の事故後、両チームが初めて対戦する土曜日のリヴァプール対ウルブスの試合が、この悲劇を乗り越える最初の機会となる。

ジョタは2017年にスペインのアトレティコ・マドリーからウルブスへ期限付き移籍し、翌年に完全移籍した。その後2020年にリヴァプールへ移籍し、プレミアリーグ、FAカップ、EFLカップを制覇している。

土曜日のアンフィールドでの対戦を前に、アルネ・スロット監督は過去12カ月を振り返り、両チームがマージーサイドでの対決に備える中「感情のジェットコースターが巻き起こる」と認めた。