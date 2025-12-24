オナナがトラブゾンスポルに残留か。1年ローンで「完璧な」滞在を楽しんでいる模様

トラブゾンスポルは予想外の移籍先だった。この黒海沿岸のクラブは2024-25シーズンのスュペル・リグで7位に終わり、今シーズンはヨーロッパの大会に出場していない。これは、オナナがかつてアヤックスで制したチャンピオンズリーグの夜とはかけ離れている。

しかし、タイミングが決定的な役割を果たした。主要なヨーロッパの移籍市場がすでに閉じていたため、選択肢は限られており、トルコはサウジ・プロリーグからの関心よりも魅力的だった。

重要なのは、この移籍によってオナナがマンチェスター・Uでプレーすることに伴う容赦ない世界的な監視の目から解放されたことだ。伝統的なイスタンブールの強豪以外では、トルコリーグは通常注目されず、ゴールキーパーは比較的平穏な環境で仕事ができる。出場とパフォーマンスボーナスによる金銭的な上昇も、マンチェスター・Uでの給与の2倍になる可能性があると報じられており、取引をさらに魅力的にした。