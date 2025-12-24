AFP
オナナがトラブゾンスポルに残留か。1年ローンで「完璧な」滞在を楽しんでいる模様
トラブゾンスポルは予想外の移籍先だった。この黒海沿岸のクラブは2024-25シーズンのスュペル・リグで7位に終わり、今シーズンはヨーロッパの大会に出場していない。これは、オナナがかつてアヤックスで制したチャンピオンズリーグの夜とはかけ離れている。
しかし、タイミングが決定的な役割を果たした。主要なヨーロッパの移籍市場がすでに閉じていたため、選択肢は限られており、トルコはサウジ・プロリーグからの関心よりも魅力的だった。
重要なのは、この移籍によってオナナがマンチェスター・Uでプレーすることに伴う容赦ない世界的な監視の目から解放されたことだ。伝統的なイスタンブールの強豪以外では、トルコリーグは通常注目されず、ゴールキーパーは比較的平穏な環境で仕事ができる。出場とパフォーマンスボーナスによる金銭的な上昇も、マンチェスター・Uでの給与の2倍になる可能性があると報じられており、取引をさらに魅力的にした。
オナナは新しい環境を受け入れるのに時間を無駄にしなかった。「A Day in the Life of Andre Onana(アンドレ・オナナの一日)」と題されたクラブ制作の動画で、28歳の彼はイングランドでの時期にはめったに見られなかった自由さで語った。
「とても幸せだ、信じてください。人生で最高の時期を過ごしている。文句はない、ここにいられてとても幸せだ」
彼はサポーターとの日常的な交流について語り、ファンが写真を撮るために車を停めさせる様子を語った。
「時々運転していると、車が前に割り込んでくるんだ。『オナナ、止まって、写真を撮りたい』と。僕は『そうだけど、別の方法でもできるよね』と思う。でも僕を見ると、彼らは嬉しそうで、僕も嬉しい。最初は難しかったが、今は理解している。彼らは僕の仲間で、僕は彼らを愛しているし、この感覚が大好きだ。彼らはとても情熱的だからね。素晴らしいことだよ。ここにいないと説明できないものだ。でも、ここで過ごした時間は僕にとって完璧だった。ここにいられて幸せだ。違うライフスタイルだが、素晴らしいよ。本当に信じられないくらい、素晴らしい」
オナナはトラブゾンにまだ6ヶ月もいないが、すでに内部でその影響力を発揮している。『The Sun』によると、クラブは彼の代理人に対し、現在のローン期間を超えて滞在を延長することにオープンであると伝えたとのことだ。報道によれば、ピッチ外での彼の影響力が注目されており、オナナはロッカールームで素早く発言力のある存在として浮上し、慣れない環境にもスムーズに適応しているとのこと。このような賞賛は、マンチェスター・Uでの絶え間ないプレッシャーの下で失われたように見えた自信と権威を取り戻しつつあるゴールキーパーを示唆している。
他のマンチェスター・Uのローン契約とは異なり、オナナのトラブゾンスポルへの一時的な移籍には買取義務やオプションが含まれていない。これは、ラスムス・ホイルンドのナポリへの移籍に含まれる買取義務や、マーカス・ラッシュフォードのバルセロナへのローンに含まれる買取オプションとは対照的だ。現状では、トラブゾンスポルが2026年6月以降もオナナを保持したい場合、交渉は一から始めなければならない。
この不確実性は両方向に作用する。好調なシーズンを送れば、オナナの価値がトラブゾンスポルの手が届かないレベルまで上昇する可能性がある。一方、コンディションが落ちれば、クラブは夏の市場で妥当な価格を求めるのに苦労するだろう。
2023年にインテルからオナナを獲得したマンチェスター・Uの契約は最大4720万ポンド(約98億7200万円)の価値があったが、クラブが全額回収することは極めて困難だ。マンチェスターでの彼の時間は、注目を集めるミスと絶え間ない議論で特徴づけられ、かつて彼をエリック・テン・ハーグ監督の再建の礎とした資質をしばしば覆い隠していた。
しかし、トラブゾンスポルは彼がマンチェスターで欠いていたものを提供した。それは、呼吸し、プレーし、再びサッカーを楽しむための空間だ。トルコのサポーターは熱狂的なことで有名なので、激しさは残っているが、トーンは異なり、容赦ない批判よりも集団的な情熱に根ざしている。
