第104回全国高校サッカー選手権大会 出場校一覧

毎年恒例となる年末から年始にかけて開催される全国高校サッカー選手権大会。第104回となる今大会は2024年12月28日(日)に開幕し、2025年1月12日(月・祝)に決勝戦が行われる。
本記事では、各都道府県予選を勝ち抜いて第104回全国高校サッカー選手権に出場する全48校を紹介する。
毎年恒例となる年末から年始にかけて開催される全国高校サッカー選手権大会。第104回となる今大会は2024年12月28日(日)に開幕し、2025年1月12日(月・祝)に決勝戦が行われる。
本記事では、各都道府県予選を勝ち抜いて第104回全国高校サッカー選手権に出場する全48校を紹介する。
|日程
|ラウンド
|2025/12/28(日)
|開会式・開幕戦
|2025/12/29(月)
|1回戦
|2025/12/31(水)
|2回戦
|2026/1/2(金)
|3回戦
|2026/1/4(日)
|準々決勝
|2026/1/10(土)
|準決勝
|2026/1/12(月・祝)
|決勝
北海(私立)
2年ぶり14回目
青森山田(私立)
29年連続31回目
専大北上(私立)
2年ぶり4回目
秋田商(市立)
4年ぶり47回目
山形明正(私立)
2年ぶり2回目
聖和学園(私立)
3年ぶり6回目
※仙台育英高校出場辞退により、聖和学園高校が繰り上げで出場。
尚志(私立)
5年連続16回目
鹿島学園(私立)
3年連続12回目
矢板中央(私立)
3年連続15回目
前橋育英(私立)
5年連続28回目
昌平(私立)
2年ぶり7回目
流通経済大柏(私立)
2年ぶり9回目
堀越(私立)
3年ぶり7回目
早稲田実(私立)
2年ぶり2回目
日大藤沢(私立)
2年ぶり8回目
山梨学院(私立)
2年連続11回目
帝京長岡(私立)
2年ぶり11回目
富山第一(私立)
2年ぶり35回目
上田西(私立)
2年連続4回目
金沢学院大附(私立)
2年連続2回目
福井商(県立)
2年連続3回目
浜松開誠館(私立)
3年ぶり3回目
東海学園(私立)
5年ぶり5回目
帝京大学可児(私立)
7年連続12回目
宇治山田商(県立)
11年ぶり2回目
水口(県立)
29年ぶり16回目
京都橘(私立)
3年連続12回目
奈良育英(私立)
5年連続18回目
初芝橋本(私立)
2年ぶり18回目
興國(私立)
6年ぶり2回目
神戸弘陵学園(私立)
2年ぶり13回目
米子北(私立)
16年連続21回目
大社(県立)
4年ぶり12回目
岡山学芸館(私立)
5年連続8回目
広島皆実(県立)
3年ぶり18回目
高川学園(私立)
7年連続31回目
高松商(県立)
4年ぶり25回目
新田(私立)
5年ぶり4回目
徳島市立(市立)
4年連続22回目
高知(私立)
2年連続20回目
東福岡(私立)
2年連続24回目
佐賀東(県立)
3年連続15回目
大分鶴崎(県立)
2年連続8回目
日章学園(私立)
4年連続19回目
大津(県立)
5年連続221回目
九州文化学園(私立)
初出場
神村学園(私立)
2年ぶり12回目
那覇西(県立)
2年連続19回目