第104回全国高校サッカー選手権大会 出場校一覧

【高校サッカー】第104回全国高校サッカー選手権大会の各都道府県代表校を紹介する。

毎年恒例となる年末から年始にかけて開催される全国高校サッカー選手権大会。第104回となる今大会は2024年12月28日(日)に開幕し、2025年1月12日(月・祝)に決勝戦が行われる。

本記事では、各都道府県予選を勝ち抜いて第104回全国高校サッカー選手権に出場する全48校を紹介する。

  • 第104回高校サッカー｜大会日程

    日程ラウンド
    2025/12/28(日)開会式・開幕戦
    2025/12/29(月)1回戦
    2025/12/31(水)2回戦
    2026/1/2(金)3回戦
    2026/1/4(日)準々決勝
    2026/1/10(土)準決勝
    2026/1/12(月・祝)決勝
  • 北海道

    北海(私立)
    2年ぶり14回目

  • 青森

    青森山田(私立)
    29年連続31回目

  • 岩手

    専大北上(私立)
    2年ぶり4回目

  • 秋田

    秋田商(市立)
    4年ぶり47回目

  • 山形

    山形明正(私立)
    2年ぶり2回目

  • 宮城

    聖和学園(私立)
    3年ぶり6回目

    ※仙台育英高校出場辞退により、聖和学園高校が繰り上げで出場。

  • 福島

    尚志(私立)
    5年連続16回目

  • 茨城

    鹿島学園(私立)
    3年連続12回目

  • 栃木

    矢板中央(私立)
    3年連続15回目

  • 群馬

    前橋育英(私立)
    5年連続28回目

  • 埼玉

    昌平(私立)
    2年ぶり7回目

  • 千葉

    流通経済大柏(私立)
    2年ぶり9回目

  • 東京A

    堀越(私立)
    3年ぶり7回目

  • 東京B

    早稲田実(私立)
    2年ぶり2回目

  • 神奈川

    日大藤沢(私立)
    2年ぶり8回目

  • 山梨

    山梨学院(私立)
    2年連続11回目

  • 新潟

    帝京長岡(私立)
    2年ぶり11回目

  • 富山

    富山第一(私立)
    2年ぶり35回目

  • 長野

    上田西(私立)
    2年連続4回目

  • 石川

    金沢学院大附(私立)
    2年連続2回目

  • 福井

    福井商(県立)
    2年連続3回目

  • 静岡

    浜松開誠館(私立)
    3年ぶり3回目

  • 愛知

    東海学園(私立)
    5年ぶり5回目

  • 岐阜

    帝京大学可児(私立)
    7年連続12回目

  • 三重

    宇治山田商(県立)
    11年ぶり2回目

  • 滋賀

    水口(県立)
    29年ぶり16回目

  • 京都

    京都橘(私立)
    3年連続12回目

  • 奈良

    奈良育英(私立)
    5年連続18回目

  • 和歌山

    初芝橋本(私立)
    2年ぶり18回目

  • 大阪

    興國(私立)
    6年ぶり2回目

  • 兵庫

    神戸弘陵学園(私立)
    2年ぶり13回目

  • 鳥取

    米子北(私立)
    16年連続21回目

  • 島根

    大社(県立)
    4年ぶり12回目

  • 岡山

    岡山学芸館(私立)
    5年連続8回目

  • 広島

    広島皆実(県立)
    3年ぶり18回目

  • 山口

    高川学園(私立)
    7年連続31回目

  • 香川

    高松商(県立)
    4年ぶり25回目

  • 愛媛

    新田(私立)
    5年ぶり4回目

  • 徳島

    徳島市立(市立)
    4年連続22回目

  • 高知

    高知(私立)
    2年連続20回目

  • 福岡

    東福岡(私立)
    2年連続24回目

  • 佐賀

    佐賀東(県立)
    3年連続15回目

  • 大分

    大分鶴崎(県立)
    2年連続8回目

  • 宮崎

    日章学園(私立)
    4年連続19回目

  • 熊本

    大津(県立)
    5年連続221回目

  • 長崎

    九州文化学園(私立)
    初出場

  • 鹿児島

    神村学園(私立)
    2年ぶり12回目

  • 沖縄

    那覇西(県立)
    2年連続19回目

