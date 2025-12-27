第104回全国高校サッカー選手権大会 日程・組み合わせ・結果

第104回全国高校サッカー選手権大会が2025年12月28日(日)に開幕する。各都道府県代表の全48校が2026年1月12日（月・祝）の決勝の舞台を目指して激突する。
本記事では、第104回全国高校サッカー選手権大会の試合日程や組み合わせ、結果を紹介する。
|日程
|ラウンド
|2025/12/18(日)
|開会式・開幕戦
|2025/12/29(月)
|1回戦
|2025/12/31(水)
|2回戦
|2026/1/2(金)
|3回戦
|2026/1/4(日)
|準々決勝
|2026/1/10(土)
|準決勝
|2026/1/12(月・祝)
|決勝
|都道府県
|学校名
|出場回数
|北海道
|北海
|2年ぶり14回目
|青森
|青森山田
|29年連続31回目
|岩手
|専大北上
|2年連続4回目
|宮城
|聖和学園
|3年ぶり6回目
|秋田
|秋田商
|4年ぶり47回目
|山形
|山形明正
|2年ぶり2回目
|福島
|尚志
|5年連続16回目
|茨城
|鹿島学園
|3年ぶり12回目
|栃木
|矢板中央
|3年連続15回目
|群馬
|前橋育英
|5年連続28回目
|埼玉
|昌平
|2年ぶり7回目
|千葉
|流通経済大柏
|2年連続9回目
|東京A
|堀越
|3年連続7回目
|東京B
|早稲田実
|2年ぶり2回目
|神奈川
|日大藤沢
|2年ぶり8回目
|山梨
|山梨学院
|2年連続11回目
|長野
|上田西
|2年連続4回目
|新潟
|帝京長岡
|2年ぶり11回目
|富山
|富山第一
|2年ぶり35回目
|石川
|金沢学院大附
|2年連続2回目
|福井
|福井商
|2年連続3回目
|静岡
|浜松開誠館
|3年ぶり3回目
|愛知
|東海学園
|5年ぶり5回目
|岐阜
|帝京大可児
|7年連続12回目
|三重
|宇治山田商
|11年ぶり2回目
|滋賀
|水口
|29年ぶり16回目
|京都
|京都橘
|3年連続12回目
|大阪
|興國
|6年ぶり2回目
|兵庫
|神戸弘陵
|2年ぶり13回目
|奈良
|奈良育英
|5年連続18回目
|和歌山
|初芝橋本
|2年ぶり18回目
|鳥取
|米子北
|16年連続21回目
|島根
|大社
|4年ぶり12回目
|岡山
|岡山学芸館
|5年連続8回目
|広島
|広島皆実
|3年ぶり18回目
|山口
|高川学園
|8年連続32回目
|香川
|高松商
|4年ぶり25回目
|徳島
|徳島市立
|4年連続22回目
|愛媛
|新田
|5年ぶり4回目
|高知
|高知
|2年連続20回目
|福岡
|東福岡
|2年連続24回目
|佐賀
|佐賀東
|3年連続15回目
|長崎
|九州文化学園
|初出場
|熊本
|大津
|5年連続22回目
|大分
|大分鶴崎
|2年連続8回目
|宮崎
|日章学園
|4年連続19回目
|鹿児島
|神村学園
|2年年ぶり12回目
|沖縄
|那覇西
|2年連続19回目
第104回全国高校サッカー選手権大会は、地上波『日本テレビ系列』で注目試合を放送予定。また、ネット『TVer』でも配信される。
なお、『スポーツブル』では1回戦から決勝までの全試合を無料ライブ配信する。
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|1
|2025年12月28日(日)
14:30
|早稲田実 - 徳島市立
|国立競技場
|2
|2025年12月29日(月)
14:10
|尚志 - 高松商
|浦和駒場スタジアム
|3
|2025年12月29日(月)
12:05
|山梨学院 - 京都橘
|浦和駒場スタジアム
|4
|2025年12月29日(月)
14:10
|福井商 - 高川学園
|NACK5スタジアム大宮
|5
|2025年12月29日(月)
12:05
|帝京長岡 - 大社
|NACK5スタジアム大宮
|6
|2025年12月29日(月)
12:05
|専大北上 - 広島皆実
|ニッパツ三ツ沢球技場
|7
|2025年12月29日(月)
14:10
|上田西 - 水口
|ニッパツ三ツ沢球技場
|8
|2025年12月29日(月)
12:05
|聖和学園 - 那覇西
|味の素フィールド西が丘
|9
|2025年12月29日(月)
12:05
|帝京大可児 - 興國
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|10
|2025年12月29日(月)
14:10
|浜松開誠館 - 九州文化学園
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|11
|2025年12月29日(月)
12:05
|石川学院大附 - 日商学園
|駒沢陸上競技場
|12
|2025年12月29日(月)
14:10
|鹿島学園 - 新田
|駒沢陸上競技場
|13
|2025年12月29日(月)
12:05
|青森山田 - 初芝橋本
|フクダ電子アリーナ
|14
|2025年12月29日(月)
14:10
|北海 - 大津
|フクダ電子アリーナ
|15
|2025年12月29日(月)
12:05
|矢板中央 - 奈良育英
|ゼットエーオリプリスタジアム
|16
|2025年12月29日(月)
14:10
|山形明正 - 大分鶴橋
|ゼットエーオリプリスタジアム
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|17
|2025年12月31日(水)
12:05
|前橋育英 - 神戸弘陵学園
|浦和駒場スタジアム
|18
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.2勝者 ｰ No.3勝者
|浦和駒場スタジアム
|19
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.4勝者 ｰ No.5勝者
|NACK5 スタジアム大宮
|20
|2025年12月31日(水)
12:05
|昌平 ｰ 高知
|NACK5スタジアム大宮
|21
|2025年12月31日(水)
12:05
|東海学園 ｰ 神村学園
|ニッパツ三ツ沢球技場
|22
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.6勝者 - No.7勝者
|ニッパツ三ツ沢球技場
|23
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.8勝者 ｰ No.1勝者
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|24
|2025年12月31日(水)
12:05
|岡山学芸館 ｰ 日大藤沢
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|25
|2025年12月31日(水)
12:05
|東福岡 ｰ 秋田商
|味の素フィールド西が丘
|26
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.9勝者 ｰ No.10勝者
|味の素フィールド西が丘
|27
|2025年12月31日(水)
12:05
|No.11勝者 ｰ No.12勝者
|駒沢陸上競技場
|28
|2025年12月31日(水)
14:10
|堀越 ｰ 宇治山田商
|駒沢陸上競技場
|29
|2025年12月31日(水)
14:10
|富山第一 ｰ 佐賀東
|ゼットエーオリプリスタジアム
|30
|2025年12月31日(水)
14:10
|No.13勝者 - No.14勝者
|フクダ電子アリーナ
|31
|2025年12月31日(水)
12:05
|No.15勝者 - No.16勝者
|ゼットエーオリプリスタジアム
|32
|2025年12月31日(水)
12:05
|米子北 - 流通経済大柏
|フクダ電子アリーナ
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|33
|2026年1月2日(金)
12:05
|No.17勝者 - No.18勝者
|浦和駒場スタジアム
|34
|2026年1月2日(金)
14:10
|No.19勝者 - No.20勝者
|浦和駒場スタジアム
|35
|2026年1月2日(金)
12:05
|NO.21勝者 - No.22勝者
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|36
|2026年1月2日(金)
14:10
|No.23勝者 - No.24勝者
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|37
|2026年1月2日(金)
12:05
|No.25勝者 - No.26勝者
|駒沢陸上競技場
|38
|2026年1月2日(金)
14:10
|No.27勝者 - No.28勝者
|駒沢陸上競技場
|39
|2026年1月2日(金)
14:10
|No.29勝者 - No.30勝者
|フクダ電子アリーナ
|40
|2026年1月2日(金)
12:05
|No.31勝者 - No.32勝者
|フクダ電子アリーナ
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|41
|2026年1月4日(日)
12:05
|No.33勝者 - No.34勝者
|浦和駒場スタジアム
|42
|2026年1月4日(日)
14:10
|No.35勝者 - No.36勝者
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|43
|2026年1月4日(日)
12:05
|No.37勝者 - No.38勝者
|Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
|44
|2026年1月4日(日)
14:10
|No.39勝者 - No.40勝者
|浦和駒場スタジアム
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|45
|2026年1月10日(土)
12:05
|No.41勝者 - No.42勝者
|国立競技場
|46
|2026年1月10日(土)
14:20
|No.43勝者 - No.44勝者
|国立競技場
|試合No.
|試合日程
|対戦カード
|会場
|47
|2025年1月12日(月・祝)
14:05
|No.45勝者 - No.46勝者
|国立競技場