第104回全国高校サッカー選手権大会 日程・組み合わせ・結果

【高校サッカー】第104回全国高校サッカー選手権大会の試合日程や組み合わせ、結果を紹介。

第104回全国高校サッカー選手権大会が2025年12月28日(日)に開幕する。各都道府県代表の全48校が2026年1月12日（月・祝）の決勝の舞台を目指して激突する。

本記事では、第104回全国高校サッカー選手権大会の試合日程や組み合わせ、結果を紹介する。

  • 大会日程

    日程ラウンド
    2025/12/18(日)開会式・開幕戦
    2025/12/29(月)1回戦
    2025/12/31(水)2回戦
    2026/1/2(金)3回戦
    2026/1/4(日)準々決勝
    2026/1/10(土)準決勝
    2026/1/12(月・祝)決勝
  • 出場校

    都道府県学校名出場回数
    北海道北海2年ぶり14回目
    青森青森山田29年連続31回目
    岩手専大北上2年連続4回目
    宮城聖和学園3年ぶり6回目
    秋田秋田商4年ぶり47回目
    山形山形明正2年ぶり2回目
    福島尚志5年連続16回目
    茨城鹿島学園3年ぶり12回目
    栃木矢板中央3年連続15回目
    群馬前橋育英5年連続28回目
    埼玉昌平2年ぶり7回目
    千葉流通経済大柏2年連続9回目
    東京A堀越3年連続7回目
    東京B早稲田実2年ぶり2回目
    神奈川日大藤沢2年ぶり8回目
    山梨山梨学院2年連続11回目
    長野上田西2年連続4回目
    新潟帝京長岡2年ぶり11回目
    富山富山第一2年ぶり35回目
    石川金沢学院大附2年連続2回目
    福井福井商2年連続3回目
    静岡浜松開誠館3年ぶり3回目
    愛知東海学園5年ぶり5回目
    岐阜帝京大可児7年連続12回目
    三重宇治山田商11年ぶり2回目
    滋賀水口29年ぶり16回目
    京都京都橘3年連続12回目
    大阪興國6年ぶり2回目
    兵庫神戸弘陵2年ぶり13回目
    奈良奈良育英5年連続18回目
    和歌山初芝橋本2年ぶり18回目
    鳥取米子北16年連続21回目
    島根大社4年ぶり12回目
    岡山岡山学芸館5年連続8回目
    広島広島皆実3年ぶり18回目
    山口高川学園8年連続32回目
    香川高松商4年ぶり25回目
    徳島徳島市立4年連続22回目
    愛媛新田5年ぶり4回目
    高知高知2年連続20回目
    福岡東福岡2年連続24回目
    佐賀佐賀東3年連続15回目
    長崎九州文化学園初出場
    熊本大津5年連続22回目
    大分大分鶴崎2年連続8回目
    宮崎日章学園4年連続19回目
    鹿児島神村学園2年年ぶり12回目
    沖縄那覇西2年連続19回目

  • 放送予定

    第104回全国高校サッカー選手権大会は、地上波『日本テレビ系列』で注目試合を放送予定。また、ネット『TVer』でも配信される。

    なお、『スポーツブル』では1回戦から決勝までの全試合を無料ライブ配信する。

  • 1回戦

    試合No.試合日程対戦カード会場
    12025年12月28日(日)
    14:30    		早稲田実 - 徳島市立国立競技場
    22025年12月29日(月)
    14:10    		尚志 - 高松商浦和駒場スタジアム
    32025年12月29日(月)
    12:05    		山梨学院 - 京都橘浦和駒場スタジアム
    42025年12月29日(月)
    14:10    		福井商 - 高川学園NACK5スタジアム大宮
    52025年12月29日(月)
    12:05    		帝京長岡 - 大社NACK5スタジアム大宮
    62025年12月29日(月)
    12:05    		専大北上 - 広島皆実ニッパツ三ツ沢球技場
    72025年12月29日(月)
    14:10    		上田西 - 水口ニッパツ三ツ沢球技場
    82025年12月29日(月)
    12:05    		聖和学園 - 那覇西味の素フィールド西が丘
    92025年12月29日(月)
    12:05    		帝京大可児 - 興國Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    102025年12月29日(月)
    14:10    		浜松開誠館 - 九州文化学園Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    112025年12月29日(月)
    12:05    		石川学院大附 - 日商学園駒沢陸上競技場
    122025年12月29日(月)
    14:10    		鹿島学園 - 新田駒沢陸上競技場
    132025年12月29日(月)
    12:05    		青森山田 - 初芝橋本フクダ電子アリーナ
    142025年12月29日(月)
    14:10    		北海 - 大津フクダ電子アリーナ
    152025年12月29日(月)
    12:05    		矢板中央 - 奈良育英ゼットエーオリプリスタジアム
    162025年12月29日(月)
    14:10    		山形明正 - 大分鶴橋ゼットエーオリプリスタジアム

  • 2回戦

    試合No.試合日程対戦カード会場
    172025年12月31日(水)
    12:05    		前橋育英 - 神戸弘陵学園浦和駒場スタジアム
    182025年12月31日(水)
    14:10    		No.2勝者 ｰ No.3勝者浦和駒場スタジアム
    192025年12月31日(水)
    14:10    		No.4勝者 ｰ No.5勝者NACK5 スタジアム大宮
    202025年12月31日(水)
    12:05    		昌平 ｰ 高知NACK5スタジアム大宮
    212025年12月31日(水)
    12:05    		東海学園 ｰ 神村学園ニッパツ三ツ沢球技場
    222025年12月31日(水)
    14:10    		No.6勝者 - No.7勝者ニッパツ三ツ沢球技場
    232025年12月31日(水)
    14:10    		No.8勝者 ｰ No.1勝者Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    242025年12月31日(水)
    12:05    		岡山学芸館 ｰ 日大藤沢Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    252025年12月31日(水)
    12:05    		東福岡 ｰ 秋田商味の素フィールド西が丘
    262025年12月31日(水)
    14:10    		No.9勝者 ｰ No.10勝者味の素フィールド西が丘
    272025年12月31日(水)
    12:05    		No.11勝者 ｰ No.12勝者駒沢陸上競技場
    282025年12月31日(水)
    14:10    		堀越 ｰ 宇治山田商駒沢陸上競技場
    292025年12月31日(水)
    14:10    		富山第一 ｰ 佐賀東ゼットエーオリプリスタジアム
    302025年12月31日(水)
    14:10    		No.13勝者 - No.14勝者フクダ電子アリーナ
    312025年12月31日(水)
    12:05    		No.15勝者 - No.16勝者ゼットエーオリプリスタジアム
    322025年12月31日(水)
    12:05    		米子北 - 流通経済大柏フクダ電子アリーナ

  • 3回戦

    試合No.試合日程対戦カード会場
    332026年1月2日(金)
    12:05    		No.17勝者 - No.18勝者浦和駒場スタジアム
    342026年1月2日(金)
    14:10    		No.19勝者 - No.20勝者浦和駒場スタジアム
    352026年1月2日(金)
    12:05    		NO.21勝者 - No.22勝者Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    362026年1月2日(金)
    14:10    		No.23勝者 - No.24勝者Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    372026年1月2日(金)
    12:05    		No.25勝者 - No.26勝者駒沢陸上競技場
    382026年1月2日(金)
    14:10    		No.27勝者 - No.28勝者駒沢陸上競技場
    392026年1月2日(金)
    14:10    		No.29勝者 - No.30勝者フクダ電子アリーナ
    402026年1月2日(金)
    12:05    		No.31勝者 - No.32勝者フクダ電子アリーナ

  • 準々決勝

    試合No.試合日程対戦カード会場
    412026年1月4日(日)
    12:05    		No.33勝者 - No.34勝者浦和駒場スタジアム
    422026年1月4日(日)
    14:10    		No.35勝者 - No.36勝者Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    432026年1月4日(日)
    12:05    		No.37勝者 - No.38勝者Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
    442026年1月4日(日)
    14:10    		No.39勝者 - No.40勝者浦和駒場スタジアム

  • 準決勝

    試合No.試合日程対戦カード会場
    452026年1月10日(土)
    12:05    		No.41勝者 - No.42勝者国立競技場
    462026年1月10日(土)
    14:20    		No.43勝者 - No.44勝者国立競技場

  • 決勝戦

    試合No.試合日程対戦カード会場
    472025年1月12日(月・祝)
    14:05    		No.45勝者 - No.46勝者国立競技場
