第104回全国高校サッカー選手権大会 デイリー放送予定

第104回全国高校サッカー選手権大会が2025年12月28日(日)に開幕を迎える。各都道府県予選を勝ち上がった48校が集い、2026年1月12日（月・祝）の決勝の舞台で今年度の日本一の高校が決定する。
本記事では、第104回全国高校サッカー選手権大会の試合日程や放送・配信予定を紹介する。
|日程
|ラウンド
|2025/12/18(日)
|開会式・開幕戦
|2025/12/29(月)
|1回戦
|2025/12/31(水)
|2回戦
|2026/1/2(金)
|3回戦
|2026/1/4(日)
|準々決勝
|2026/1/10(土)
|準決勝
|2026/1/12(月・祝)
|決勝
|都道府県
|学校名
|出場回数
|北海道
|北海
|2年ぶり14回目
|青森
|青森山田
|29年連続31回目
|岩手
|専大北上
|2年連続4回目
|宮城
|聖和学園
|3年ぶり6回目
|秋田
|秋田商
|4年ぶり47回目
|山形
|山形明正
|2年ぶり2回目
|福島
|尚志
|5年連続16回目
|茨城
|鹿島学園
|3年ぶり12回目
|栃木
|矢板中央
|3年連続15回目
|群馬
|前橋育英
|5年連続28回目
|埼玉
|昌平
|2年ぶり7回目
|千葉
|流通経済大柏
|2年連続9回目
|東京A
|堀越
|3年連続7回目
|東京B
|早稲田実
|2年ぶり2回目
|神奈川
|日大藤沢
|2年ぶり8回目
|山梨
|山梨学院
|2年連続11回目
|長野
|上田西
|2年連続4回目
|新潟
|帝京長岡
|2年ぶり11回目
|富山
|富山第一
|2年ぶり35回目
|石川
|金沢学院大附
|2年連続2回目
|福井
|福井商
|2年連続3回目
|静岡
|浜松開誠館
|3年ぶり3回目
|愛知
|東海学園
|5年ぶり5回目
|岐阜
|帝京大可児
|7年連続12回目
|三重
|宇治山田商
|11年ぶり2回目
|滋賀
|水口
|29年ぶり16回目
|京都
|京都橘
|3年連続12回目
|大阪
|興國
|6年ぶり2回目
|兵庫
|神戸弘陵
|2年ぶり13回目
|奈良
|奈良育英
|5年連続18回目
|和歌山
|初芝橋本
|2年ぶり18回目
|鳥取
|米子北
|16年連続21回目
|島根
|大社
|4年ぶり12回目
|岡山
|岡山学芸館
|5年連続8回目
|広島
|広島皆実
|3年ぶり18回目
|山口
|高川学園
|8年連続32回目
|香川
|高松商
|4年ぶり25回目
|徳島
|徳島市立
|4年連続22回目
|愛媛
|新田
|5年ぶり4回目
|高知
|高知
|2年連続20回目
|福岡
|東福岡
|2年連続24回目
|佐賀
|佐賀東
|3年連続15回目
|長崎
|九州文化学園
|初出場
|熊本
|大津
|5年連続22回目
|大分
|大分鶴崎
|2年連続8回目
|宮崎
|日章学園
|4年連続19回目
|鹿児島
|神村学園
|2年年ぶり12回目
|沖縄
|那覇西
|2年連続19回目
※宮城県代表は仙台育英が出場辞退のため、地区予選で準優勝だった聖和学園が出場する。
第104回全国高校サッカー選手権大会は、地上波『日本テレビ系列』で注目試合を放送予定。また、ネット『TVer』でも配信される。
なお、『スポーツブル』では1回戦から決勝までの全試合を無料ライブ配信する。
|試合日程
|対戦カード
|放送・配信
|14:30
|早稲田実 - 徳島市立
|【テレビ】日本テレビ系列（全国ネット）
【ネット】TVer、スポーツブル
|試合開始時間
|対戦カード
|放送・配信
|14:10
|尚志 - 高松商
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|山梨学院 - 京都橘
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|福井商 - 高川学園
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|帝京長岡 - 大社
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|専大北上 - 広島皆実
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|上田西 - 水口
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|聖和学園 - 那覇西
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|帝京大可児 - 興國
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|浜松開誠館 - 九州文化学園
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|石川学院大附 - 日商学園
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|鹿島学園 - 新田
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|青森山田 - 初芝橋本
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|北海 - 大津
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|矢板中央 - 奈良育英
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|山形明正 - 大分鶴橋
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|試合開始時間
|対戦カード
|放送・配信
|12:05
|前橋育英 - 神戸弘陵学園
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.2勝者 ｰ No.3勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.4勝者 ｰ No.5勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|昌平 ｰ 高知
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|東海学園 ｰ 神村学園
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.6勝者 - No.7勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.8勝者 ｰ No.1勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|岡山学芸館 ｰ 日大藤沢
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|東福岡 ｰ 秋田商
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.9勝者 ｰ No.10勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|No.11勝者 ｰ No.12勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|堀越 ｰ 宇治山田商
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|富山第一 ｰ 佐賀東
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.13勝者 - No.14勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|No.15勝者 - No.16勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|米子北 - 流通経済大柏
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|試合開始時間
|対戦カード
|放送・配信
|12:05
|No.17勝者 - No.18勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.19勝者 - No.20勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|NO.21勝者 - No.22勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.23勝者 - No.24勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|No.25勝者 - No.26勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.27勝者 - No.28勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|14:10
|No.29勝者 - No.30勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|12:05
|No.31勝者 - No.32勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（地域により一部放送）
【ネット】TVer、スポーツブル
|試合開始時間
|対戦カード
|放送・配信
|14:05
|No.45勝者 - No.46勝者
|【テレビ】日本テレビ系列（全国ネット）
【ネット】TVer、スポーツブル