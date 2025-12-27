第104回全国高校サッカー選手権大会 デイリー放送予定

第104回全国高校サッカー選手権大会が2025年12月28日(日)に開幕を迎える。各都道府県予選を勝ち上がった48校が集い、2026年1月12日（月・祝）の決勝の舞台で今年度の日本一の高校が決定する。

本記事では、第104回全国高校サッカー選手権大会の試合日程や放送・配信予定を紹介する。