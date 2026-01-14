アフリカ・ネーションズカップ準決勝の見どころまとめ

アフリカ・ネーションズカップ準決勝最初の試合で2大会前の決勝で対戦したセネガル代表とエジプト代表が激突する。

2021年大会で初優勝を飾ったセネガルは、早期敗退を強いられた不本意な前回大会から一転して今大会で躍進。グループDを無敗で首位通過すると、スーダンを3-1で下し、準々決勝ではマリに1-0で勝利して2大会ぶりのベスト4進出を飾った。マネやエンジアイ擁する攻撃陣には爆発力があり、クリバリを中心とした守備陣もここまで2失点と安定する。準決勝の相手はエジプト。近年得意とする相手に対して再び攻守がかみ合って2大会ぶりの決勝進出を飾れるか。

対するエジプトは、グループBを同様に無敗で首位通過して、ラウンド16でベニンを3-1で撃破し、準々決勝では王者コートジボワールとの打ち合いを3-2で制してセネガル同様に2大会ぶりの準決勝進出を決めた。得点ランキング2位のサラーを擁する攻撃陣は、ノックアウトステージで2試合連続3得点を挙げるなど好調を維持して、強豪セネガルとの大一番に臨む。AFCON2021決勝や2022年ワールドカップ予選で苦杯をなめた相手にリベンジを果たしたいところだ。

なお、元リヴァプールのチームメイトであるマネとサラーの直接対決は注目必至。どちらがチームの勝利に貢献できるだろうか。