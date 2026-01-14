アフリカ・ネーションズカップ準決勝の見どころまとめ

アフリカ大陸の頂点を決めるアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）。モロッコ開催の2025年大会はベスト4が出揃った。開催国のモロッコをはじめ、2大会前王者セネガル、最多優勝を頬るエジプト、そして復権を目指すナイジェリアが準決勝にコマを進めた。
本記事では、アフリカ・ネーションズカップ2025の準決勝2試合の見どころを紹介する。
アフリカ・ネーションズカップ準決勝最初の試合で2大会前の決勝で対戦したセネガル代表とエジプト代表が激突する。
2021年大会で初優勝を飾ったセネガルは、早期敗退を強いられた不本意な前回大会から一転して今大会で躍進。グループDを無敗で首位通過すると、スーダンを3-1で下し、準々決勝ではマリに1-0で勝利して2大会ぶりのベスト4進出を飾った。マネやエンジアイ擁する攻撃陣には爆発力があり、クリバリを中心とした守備陣もここまで2失点と安定する。準決勝の相手はエジプト。近年得意とする相手に対して再び攻守がかみ合って2大会ぶりの決勝進出を飾れるか。
対するエジプトは、グループBを同様に無敗で首位通過して、ラウンド16でベニンを3-1で撃破し、準々決勝では王者コートジボワールとの打ち合いを3-2で制してセネガル同様に2大会ぶりの準決勝進出を決めた。得点ランキング2位のサラーを擁する攻撃陣は、ノックアウトステージで2試合連続3得点を挙げるなど好調を維持して、強豪セネガルとの大一番に臨む。AFCON2021決勝や2022年ワールドカップ予選で苦杯をなめた相手にリベンジを果たしたいところだ。
なお、元リヴァプールのチームメイトであるマネとサラーの直接対決は注目必至。どちらがチームの勝利に貢献できるだろうか。
アフリカ・ネーションズカップ準決勝のもう1試合は強豪ナイジェリア代表と開催国モロッコ代表の一戦だ。
アフリカの強豪としても知られるナイジェリアだが、2026年ワールドカップ予選敗退など、近年成功から遠ざかる。それでも、今回のAFCONでは、そのうっ憤を晴らすべく躍進。グループCを3連勝で首位通過すると、ラウンド16でモザンビークに4-0、準々決勝ではアルジェリアを2-0で下した。オシムヘン擁する攻撃陣は14得点と大会一の破壊力を誇り、守備陣もノックアウトステージ2試合で無失点。準決勝は開催国モロッコとの一戦だ。完全アウェーになることが予想される中、2大会連続の決勝進出を決められるか。
一方のモロッコは、近年躍動してワールドカップ2022でアフリカ勢初のベスト4進出を果たした強豪。その期待に応える形で地元開催となった今大会でグループAを無敗で首位通過し、タンザニアに1-0、カメルーンに2-0で勝利して2004年大会以来のベスト4進出を決めた。得点ランキングトップのディアスが好調を維持し、主将ハキミも戦線に復帰した。50年ぶりの戴冠に着実に近づくチームには毎試合で6万人以上を記録する観客からの後押しもある。強豪ナイジェリアとの一戦でも、その実力を発揮できるか注目だ。
4得点のオシムヘンと、5得点のディアスによる得点ランキング争いにも注目が集まる。