アフリカ・ネーションズカップ決勝の見どころ・注目選手は？セネガルとモロッコが激突

アフリカ大陸の頂点を決めるアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）。モロッコ開催の2025年大会はいよいよ決勝を残すのみ。2大会前の王者セネガルと開催国モロッコが大陸王者の座を懸けて対戦する。
本記事では、アフリカ・ネーションズカップ2025決勝の見どころや注目選手を紹介する。
アフリカ・ネーションズカップ決勝でセネガル代表とモロッコ代表が対戦する。
2021年大会で初優勝を飾ったセネガルは今大会、グループDを2勝1分けの無敗で首位通過すると、ラウンド16でスーダンに3-1、準々決勝でマリに1-0で勝利。そして準決勝ではサラー擁するエジプトと対戦してマネの決勝点で1-0で勝利して2大会ぶりの決勝進出を決めた。6試合でわずかに2失点と、メンディやクリバリ擁する守備陣が安定していることは大きな強み。4年前の優勝を知る選手たちが依然としてチームの主軸を担っており、この経験が決勝という大舞台で役立つことは間違いない。完全アウェーになることが予想される中、2大会ぶり2度目の頂点に立てるか。
対するモロッコは、37年ぶりの自国開催で大躍進。グループAを同様に2勝1分けで首位通過したチームは、ラウンド16でタンザニアに1-0、続く準々決勝ではカメルーンを寄せ付けずに2-0で勝利。準決勝では守護神ブヌの活躍でPK戦の末に強豪ナイジェリアを下して21年ぶりの決勝進出を決めた。こちらも6試合でわずかに1失点と守備陣が安定感を見せており、セネガルとの決勝は締まった試合になることが予想される。ホームサポーターの声援を背に得点ランキングトップのディアスを中心にどこまで相手ゴールに迫れるか。50年ぶりのアフリカ王者まであと一歩だ。
■GK
メンディ
■DF
ディアッタ、サール、ニアカテ、ディウフ
■MF
カマラ、ゲイェ、グエイェ
■FW
エンジアイ、ジャクソン、マネ
■監督
ティアウ
出場停止選手：クリバリ、ディアッラ
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：なし
■GK
ブヌ
■DF
ハキミ、アゲルド、マジーナ、マズラウィ
■MF
アイナウイ、ディアス、エル・カンヌス、サイバリ、エザルズーリ
■FW
エル・カービ
■監督
レグラギ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ウナヒ
負傷選手情報：なし
■セネガル｜サディオ・マネ
セネガルの注目選手はマネ。リヴァプールやバイエルンで活躍し、現在はC・ロナウドとともにアル・ナスルでプレーする同選手は、名実ともにセネガルを代表する選手。今大会6試合すべてに先発して2得点2アシストを記録し、準決勝エジプト戦では決勝点を奪って決勝進出にチームを導いた。
2大会前には悲願のAFCON初優勝にセネガルを導いたマネが決勝の大舞台でもカギを握ることは間違いない。主将クリバリやディアッラが出場停止の中、背番号10を背負う同選手が難しい展開になることが予想される一戦でチームを鼓舞して、再びアフリカ一のトロフィーを掲げられるか。
■モロッコ｜アクラフ・ハキミ
対するモロッコの注目は主将ハキミだ。パリ・サンジェルマンで昨季すべてのトロフィーを勝ち取った同選手だが、大会前に足首を負傷。それでも、グループステージ最終節で復帰して、ノックアウトステージでは全試合にフル出場。タンザニア戦では唯一の得点をアシストする活躍を残した。
地元開催で50年ぶりの優勝に王手を掛けたチームの主将として国民の期待を背負うハキミは、所属するPSGで大舞台に強いことを証明済み。セネガルとの一戦では得点王に近づくディアスとともに右サイドで相手の脅威になれるか。2025年アフリカ最優秀選手の実力を示したいところだ。