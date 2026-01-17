アフリカ・ネーションズカップ決勝の見どころ・注目選手は？セネガルとモロッコが激突

■セネガル｜サディオ・マネ

セネガルの注目選手はマネ。リヴァプールやバイエルンで活躍し、現在はC・ロナウドとともにアル・ナスルでプレーする同選手は、名実ともにセネガルを代表する選手。今大会6試合すべてに先発して2得点2アシストを記録し、準決勝エジプト戦では決勝点を奪って決勝進出にチームを導いた。

2大会前には悲願のAFCON初優勝にセネガルを導いたマネが決勝の大舞台でもカギを握ることは間違いない。主将クリバリやディアッラが出場停止の中、背番号10を背負う同選手が難しい展開になることが予想される一戦でチームを鼓舞して、再びアフリカ一のトロフィーを掲げられるか。

■モロッコ｜アクラフ・ハキミ

対するモロッコの注目は主将ハキミだ。パリ・サンジェルマンで昨季すべてのトロフィーを勝ち取った同選手だが、大会前に足首を負傷。それでも、グループステージ最終節で復帰して、ノックアウトステージでは全試合にフル出場。タンザニア戦では唯一の得点をアシストする活躍を残した。

地元開催で50年ぶりの優勝に王手を掛けたチームの主将として国民の期待を背負うハキミは、所属するPSGで大舞台に強いことを証明済み。セネガルとの一戦では得点王に近づくディアスとともに右サイドで相手の脅威になれるか。2025年アフリカ最優秀選手の実力を示したいところだ。