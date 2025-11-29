AFC
AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026はいつ？試合日程・組み合わせ・出場国
U23アジアカップ2026｜大会日程
AFC U23アジアカップ2026は、サウジアラビアで2026年1月6日(火)に開幕を迎える。グループステージ、ノックアウトステージを経て、1月25日(日)に決勝戦が開催される予定だ。
ラウンド 試合日程 開幕戦 1/6(火) グループステージ 1/6(火)～1/15(木) 準々決勝 1/16(金)～1/18(日) 準決勝 1/20(火)～1/21(水) 3位決定戦 1/24(土) 決勝 1/25(日)
U23アジアカップ2026｜放送・配信
AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026の日本国内での放送・配信予定は現時点で決定していない。
U23アジアカップ2026｜出場国
国名 出場回数 最高成績 サウジアラビア（開催国） 7回目 優勝(2022) ヨルダン 7回目 3位(2013) 日本 7回目 優勝(2016,2024) ベトナム 6回目 2位(2018) オーストラリア 7回目 3位(2020) キルギスタン 初出場 - タイ 6回目 準々決勝 イラク 7回目 優勝(2013) カタール 6回目 3位(2018) イラン 5回目 準々決勝 韓国 7回目 優勝(2020) シリア 5回目 準々決勝 中国 6回目 グループステージ ウズベキスタン 7回目 優勝(2018) レバノン 初出場 - アラブ首長国連邦 6回目 準々決勝
U23アジアカップ2026｜グループ分け
グループA グループB サウジアラビア 日本 ベトナム カタール ヨルダン アラブ首長国連邦 キルギス シリア グループC グループD ウズベキスタン イラク 韓国 オーストラリア イラン タイ レバノン 中国
グループA｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 サウジアラビア 0 0 0 0 0 0 0 2 ベトナム 0 0 0 0 0 0 0 3 ヨルダン 0 0 0 0 0 0 0 4 キルギス 0 0 0 0 0 0 0
グループA｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 1/6(火)20:30 1 ベトナム - ヨルダン 1/7(水)1:00 1 サウジアラビア - キルギス 1/9(金)23:00 2 キルギス - ベトナム 1/10(土)1:30 2 ヨルダン - サウジアラビア 1/13(火)1:30 3 ヨルダン - キルギス 1/13(火)1:30 3 サウジアラビア - ベトナム
※日時はすべて日本時間
グループB｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 日本 0 0 0 0 0 0 0 2 カタール 0 0 0 0 0 0 0 3 UAE 0 0 0 0 0 0 0 4 シリア 0 0 0 0 0 0 0
グループB｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 1/7(水)20:30 1 ベトナム - ヨルダン 1/8(木)1:30 1 カタール - UAE 1/10(土)20:30 2 UAE - 日本 1/11(日)1:30 2 シリア - カタール 1/14(水)1:30 3 日本 - カタール 1/14(水)1:30 3 UAE - シリア
※日時はすべて日本時間
グループC｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 ウズベキスタン 0 0 0 0 0 0 0 2 韓国 0 0 0 0 0 0 0 3 イラン 0 0 0 0 0 0 0 4 レバノン 0 0 0 0 0 0 0
グループC｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 1/7(水)20:30 1 韓国 - イラン 1/7(水)23:00 1 ウズベキスタン - レバノン 1/10(土)20:30 2 レバノン - 韓国 1/10(土)23:00 2 イラン - ウズベキスタン 1/13(火)20:30 3 イラン - レバノン 1/13(火)20:30 3 ウズベキスタン - 韓国
※日時はすべて日本時間
グループD｜順位表
順位 チーム 勝 分 負 得点 失点 差 勝点 1 イラク 0 0 0 0 0 0 0 2 オーストラリア 0 0 0 0 0 0 0 3 タイ 0 0 0 0 0 0 0 4 中国 0 0 0 0 0 0 0
グループD｜試合日程・結果
日時 節 対戦カード 1/8(木)20:30 1 オーストラリア - タイ 1/8(木)23:00 1 イラク - 中国 1/11(日)20:30 2 中国 - オーストラリア 1/11(日)23:00 2 タイ - イラク 1/14(水)20:30 3 タイ - 中国 1/14(水)20:30 3 イラク - オーストラリア
※日時はすべて日本時間
準々決勝｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 1/16(金)20:30 QF2 B1位 - A2位 1/17(土)0:30 QF1 A1位 - B2位 1/17(土)20:30 QF4 C1位 - D1位 1/18(日)0:30 QF3 D1位 - C2位
※日時はすべて日本時間
準決勝｜日程・結果
試合日時 No. 対戦カード 1/20(火)20:30 SF2 QF3勝者 - QF4勝者 1/21(水)0:30 SF1 QF1勝者 - QF2勝者
※日時はすべて日本時間
3位決定戦｜日程・結果
試合日時 対戦カード 1/24(土)0:00 SF1敗者 - SF2敗者
※日時はすべて日本時間
決勝戦｜日程・結果
試合日時 対戦カード 1/25(日)0:00 SF1勝者 - SF2勝者
※日時はすべて日本時間