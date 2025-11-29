このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026はいつ？試合日程・組み合わせ・出場国

AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026の出場国や試合日程・結果、テレビ中継予定を紹介。

  • U23アジアカップ2026｜大会日程

    AFC U23アジアカップ2026は、サウジアラビアで2026年1月6日(火)に開幕を迎える。グループステージ、ノックアウトステージを経て、1月25日(日)に決勝戦が開催される予定だ。

    ラウンド試合日程
    開幕戦1/6(火)
    グループステージ1/6(火)～1/15(木)
    準々決勝1/16(金)～1/18(日)
    準決勝1/20(火)～1/21(水)
    3位決定戦1/24(土)
    決勝1/25(日)

  • U23アジアカップ2026｜放送・配信

    AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026の日本国内での放送・配信予定は現時点で決定していない。

  • U23アジアカップ2026｜出場国

    国名出場回数最高成績
    サウジアラビア（開催国）7回目優勝(2022)
    ヨルダン7回目3位(2013)
    日本7回目優勝(2016,2024)
    ベトナム6回目2位(2018)
    オーストラリア7回目3位(2020)
    キルギスタン初出場-
    タイ6回目準々決勝
    イラク7回目優勝(2013)
    カタール6回目3位(2018)
    イラン5回目準々決勝
    韓国7回目優勝(2020)
    シリア5回目準々決勝
    中国6回目グループステージ
    ウズベキスタン7回目優勝(2018)
    レバノン初出場-
    アラブ首長国連邦6回目準々決勝

  • U23アジアカップ2026｜グループ分け

    グループAグループB
    サウジアラビア日本
    ベトナムカタール
    ヨルダンアラブ首長国連邦
    キルギスシリア
    グループCグループD
    ウズベキスタンイラク
    韓国オーストラリア
    イランタイ
    レバノン中国

  • グループA｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1サウジアラビア0000000
    2ベトナム0000000
    3ヨルダン0000000
    4キルギス0000000

  • グループA｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    1/6(火)20:301ベトナム - ヨルダン
    1/7(水)1:001サウジアラビア - キルギス
    1/9(金)23:002キルギス - ベトナム
    1/10(土)1:302ヨルダン - サウジアラビア
    1/13(火)1:303ヨルダン - キルギス
    1/13(火)1:303サウジアラビア - ベトナム

    ※日時はすべて日本時間

  • グループB｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1日本0000000
    2カタール0000000
    3UAE0000000
    4シリア0000000

  • グループB｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    1/7(水)20:301ベトナム - ヨルダン
    1/8(木)1:301カタール - UAE
    1/10(土)20:302UAE - 日本
    1/11(日)1:302シリア - カタール
    1/14(水)1:303日本 - カタール
    1/14(水)1:303UAE - シリア

    ※日時はすべて日本時間

  • グループC｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1ウズベキスタン0000000
    2韓国0000000
    3イラン0000000
    4レバノン0000000

  • グループC｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    1/7(水)20:301韓国 - イラン
    1/7(水)23:001ウズベキスタン - レバノン
    1/10(土)20:302レバノン - 韓国
    1/10(土)23:002イラン - ウズベキスタン
    1/13(火)20:303イラン - レバノン
    1/13(火)20:303ウズベキスタン - 韓国

    ※日時はすべて日本時間

  • グループD｜順位表

    順位チーム得点失点勝点
    1イラク0000000
    2オーストラリア0000000
    3タイ0000000
    4中国0000000

  • グループD｜試合日程・結果

    日時対戦カード
    1/8(木)20:301オーストラリア - タイ
    1/8(木)23:001イラク - 中国
    1/11(日)20:302中国 - オーストラリア
    1/11(日)23:002タイ - イラク
    1/14(水)20:303タイ - 中国
    1/14(水)20:303イラク - オーストラリア

    ※日時はすべて日本時間

  • 準々決勝｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    1/16(金)20:30QF2B1位 - A2位
    1/17(土)0:30QF1A1位 - B2位
    1/17(土)20:30QF4C1位 - D1位
    1/18(日)0:30QF3D1位 - C2位

    ※日時はすべて日本時間

  • 準決勝｜日程・結果

    試合日時No.対戦カード
    1/20(火)20:30SF2QF3勝者 - QF4勝者
    1/21(水)0:30SF1QF1勝者 - QF2勝者

    ※日時はすべて日本時間

  • 3位決定戦｜日程・結果

    試合日時対戦カード
    1/24(土)0:00SF1敗者 - SF2敗者

    ※日時はすべて日本時間

  • 決勝戦｜日程・結果

    試合日時対戦カード
    1/25(日)0:00SF1勝者 - SF2勝者

    ※日時はすべて日本時間

