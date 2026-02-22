Getty Images Sport
ACミラン対パルマ戦で恐ろしい負傷を負ったルーベン・ロフタス＝チークが手術を受ける
ロフタス＝チークが恐ろしい負傷を負う
ロフタス＝チークはセリエAのミラン戦序盤、ヘディングで飛び込んだ際にパルマのゴールキーパー、エドアルド・コルヴィと激しく衝突した。キーパーはボールをパンチで弾こうとしたが、ミッドフィルダーの顎に接触。その後、担架で運び出された。 元チェルシーとクリスタル・パレス所属のこの選手は意識を失わなかったものの、歯を失った。スカイ・イタリアによれば、歯を支える頭蓋骨の一部である歯槽骨の骨折を負ったという。
このためロフタス＝チークは手術を受けることになり、数ヶ月の離脱が予想される。これにより今夏北米で開催されるワールドカップのイングランド代表入りへの望みはほぼ絶たれた。
ロフタス＝チークの調子
イングランド代表で11キャップを記録しているこのミッドフィルダーは、今季ミランで全大会通算27試合に出場している。この期間に3ゴール1アシストを記録したが、現在は長期離脱を余儀なくされている。
10月にはミランがロフタス＝チークと新契約交渉を行ったと報じられていた。 このミッドフィルダーは、身体能力、技術力、ペナルティエリアへの遅れての走り込みの才能により、ロッソネリ（ミラン）のキープレイヤーとなっている。この印象的なクラブでの活躍が評価され、長期離脱を経てイングランド代表に復帰を果たした。ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督は彼の将来を確保したい意向だが、正式な交渉開始はシーズン終了まで待つと報じられている。これにより、フルシーズンを通じた彼のパフォーマンスと身体状態を評価できるからだ。
ロフタス＝チークのイングランド代表復帰
スポーツディレクターのイグリ・タレは6月、このミッドフィルダーを「完璧な選手」と称賛した。彼はこう語った。「レインデルスの代わりは？ミランにはロフタス＝チークがいる。欧州で最も完成されたミッドフィルダーの一人だ。今季の戦力として不可欠な存在となるだろう。選手の質に疑いの余地はないが、負傷問題には注意が必要だ」
9月、ロフタス＝チークはトーマス・トゥヘル監督により6年ぶりにイングランド代表に招集された。イングランドがラトビアを5-0で下したW杯予選では、出場機会なくベンチ入りした。
次に何が来る？
ミランは次節クレモネーゼと対戦する。ロフタス＝チークの欠場はほぼ確実で、クラブは現在セリエAで2位につけているが、宿敵インテルに10ポイント差をつけられている。
