ACミラン対パルマ戦で恐ろしい負傷を負ったルーベン・ロフタス＝チークが手術を受ける

イングランド代表で11キャップを記録しているこのミッドフィルダーは、今季ミランで全大会通算27試合に出場している。この期間に3ゴール1アシストを記録したが、現在は長期離脱を余儀なくされている。

10月にはミランがロフタス＝チークと新契約交渉を行ったと報じられていた。 このミッドフィルダーは、身体能力、技術力、ペナルティエリアへの遅れての走り込みの才能により、ロッソネリ（ミラン）のキープレイヤーとなっている。この印象的なクラブでの活躍が評価され、長期離脱を経てイングランド代表に復帰を果たした。ミランとマッシミリアーノ・アッレグリ監督は彼の将来を確保したい意向だが、正式な交渉開始はシーズン終了まで待つと報じられている。これにより、フルシーズンを通じた彼のパフォーマンスと身体状態を評価できるからだ。