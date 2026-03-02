ACミランは、1700万ユーロの合意にもかかわらずコリンチャンスが移籍を拒否したため、FIFAに訴える可能性もある。

法的な障害が常識的な判断でクリアできれば、アンドレは将来に向けた大きな賭けとなるだろう。ミランのサポーターはこの移籍に賛否が分かれており、サンドロ・トナーリのような実績ある選手の復帰を望むファンもいれば、アンドレが「次のカカ」になることを期待するファンもいる。 19歳の彼は欧州中のスカウトの注目を集めているが、ミランが早期に契約をまとめようと積極的に動いたことは、彼をいかに高く評価しているかを示している。クラブの首脳陣は、現代の市場において、入札合戦が勃発する前にこうした才能を確保することが不可欠だと考えている。

結局のところ、この一連の騒動は、不安定な南米市場を乗り切ろうとするイタリアクラブが直面する困難を浮き彫りにしている。プレミアリーグのライバルクラブのような底知れぬ資金力を持たないミランは、才能を早期に発見し、決断力を持って動くことに頼らざるを得ない。しかし、コリンチャンスとの現在の膠着状態が証明するように、最終的な署名が行われるまでは、合意は決して完全に成立したとは言えない。 現時点では、アンドレ獲得の動きは宙に浮いた状態だ。サン・シーロでの夢のデビューと、FIFA法務局の廊下で繰り広げられる長期戦との狭間で、危うい均衡を保っている。