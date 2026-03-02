Getty Images
ACミランは、1700万ユーロの合意にもかかわらずコリンチャンスが移籍を拒否したため、FIFAに訴える可能性もある。
ドリバル・ジュニオール、シーズン途中の売却に「ノー」を表明
ここ数週間の交渉で大きな進展があったにもかかわらず、この取引は大統領レベルで大きな障害に直面している。制度上の手続きは整っているように見えたが、この動きはブラジルクラブ内部で摩擦を引き起こした。コリンチャンスのドリバル・ジュニオール監督は選手を残留させたい意向を強く表明しており、これがクラブ上層部の心変わりにつながった。「私は会長に意見を伝えた。彼はすでにそれを承知している。クラブは技術的なリターンを求めるのか、それとも金銭的なリターンのみを求めるのかを決めなければならない。 このレベルの選手が、出場試合数が少ないにもかかわらずこの価値を持つということは、市場でははるかに高い価値があることを意味する。シーズン中に誰一人失いたくない」と監督は断固として述べた。
法的文書とFIFAの脅威
状況はますます複雑化している。ミランは既に拘束力のある合意を得ていると確信しているためだ。報道によれば、ロッソネリはコリンチャンス法務部門が署名した文書を所持しており、これは移籍の事前承認と解釈され得る。ブラジル側が引き続き移籍を阻止する場合、イタリアの強豪クラブは権利を主張するためFIFAに提訴する構えだ。
仮にFIFA紛争解決委員会または選手身分委員会に案件が持ち込まれた場合、結果の見通しは不透明だ。裁判所がクラブの意思に反して選手の移籍を強制する可能性は極めて低い。 むしろ、ミランが法的に勝利した場合の最も可能性の高い結果は、多額の金銭的補償パッケージとなるだろう。しかし、ロッソネリの主目的は、マッシミリアーノ・アッレグリ監督の下で来季複数の戦線で活躍するチームを強化するため、この才能あるミッドフィルダーをサン・シーロに招致することにある。
レッドバード戦略とアレグリ要因
アンドレ獲得の動きは、レッドバード・オーナーシップ下で確立された補強方針に完全に合致している。この戦略は若手才能の発掘に焦点を当て、彼らをトップチームの基幹選手に育成するか、ティジャニ・レインデルスの成功例のように大幅な利益を得て売却することを目指す。しかし、欧州主要リーグでの実績がまだ証明されていない選手に対して、1700万ユーロという計画的な投資を行うことは、支出方針における顕著な転換を示している。 比較対象として、マリック・ティアウはドイツ・ブンデスリーガでの経験を持ちながらも1000万ユーロ未満で加入している。
この移籍はトップチームの指導陣との間で興味深い力学を生み出す。ここ数ヶ月、アッレグリ監督は「実績のある選手」——スクデット争いやチャンピオンズリーグで即戦力となる経験を備えた確立されたスター選手——を公に好む姿勢を示してきた。アンドレは膨大な可能性を秘めた魅力的なプロジェクトではあるが、完成品ではない。 ブラジルリーグ出身の10代選手が、2026-27シーズンのミランで即戦力としてスタメンを勝ち取れるのか、それとも時間をかけて成長するローテーション要員となる運命なのか、疑問が残る。
ロッソネリにとっての危険な投資
法的な障害が常識的な判断でクリアできれば、アンドレは将来に向けた大きな賭けとなるだろう。ミランのサポーターはこの移籍に賛否が分かれており、サンドロ・トナーリのような実績ある選手の復帰を望むファンもいれば、アンドレが「次のカカ」になることを期待するファンもいる。 19歳の彼は欧州中のスカウトの注目を集めているが、ミランが早期に契約をまとめようと積極的に動いたことは、彼をいかに高く評価しているかを示している。クラブの首脳陣は、現代の市場において、入札合戦が勃発する前にこうした才能を確保することが不可欠だと考えている。
結局のところ、この一連の騒動は、不安定な南米市場を乗り切ろうとするイタリアクラブが直面する困難を浮き彫りにしている。プレミアリーグのライバルクラブのような底知れぬ資金力を持たないミランは、才能を早期に発見し、決断力を持って動くことに頼らざるを得ない。しかし、コリンチャンスとの現在の膠着状態が証明するように、最終的な署名が行われるまでは、合意は決して完全に成立したとは言えない。 現時点では、アンドレ獲得の動きは宙に浮いた状態だ。サン・シーロでの夢のデビューと、FIFA法務局の廊下で繰り広げられる長期戦との狭間で、危うい均衡を保っている。
