不朽のリオネル・メッシと同じように、ヤマルはサッカーのピッチに足を踏み入れると、特別扱いされる。バルセロナはこの細身のウインガーが試合をこじ開けることに頼っており、何か魔法のようなことが起きるのを期待して、あらゆる機会でボールを供給している。

ヤマルはその責任を見事に受け入れ、しばしば年齢を超えた成熟ぶりを見せてきた。とはいえ、本来は彼が一人で世界と戦うことを求められるべきではない。しかし、2026年のバルサの試合を見ていると、まさにそう見えてしまう。チームスポーツにおいて、彼の大きな力にも限界がある。

いずれ、ヤマルにとって物事がうまくいかない日も必ず訪れる。そしてその時こそ、バルサの他のスター選手たちが奮起しなければならない。だが最近、彼らは惨憺たる出来に終わっている。ハンジ・フリック率いるチームは、悲惨な1週間を経てリーガとコパ・デル・レイの王座を明け渡す現実的な危機にあり、チャンピオンズリーグの栄光も、早急に改善しない限り手の届かないもののままだろう。

リスキーな戦術が守備をさらし続けている以上、指揮官が大きな責任を負うべきなのは確かだが、ヤマルの肩にのしかかる重圧も同じくらい大きな問題になりつつある。才能ある10代の彼は突然、精神的に消耗しているように見える。それは完全に理解できることであり、シーズン終盤の最終局面へ向かうにあたって警鐘を鳴らすべき兆候だ。