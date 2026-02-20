Goal.com
ヤマルはバルセロナで大きすぎる責任…フリックのゲームプランにあるおなじみの穴

「大いなる力には大いなる責任が伴う」という、スパイダーマンことピーター・パーカーへの警告は、キャリアのまだ始まりにいる現実の超人ラミン・ヤマルにも当てはまる。まだ18歳という若さで、バルセロナのワンダーキッドはすでに大半の選手が夢見る以上のことを成し遂げており、ブラウグラナが国内外で再び成功の時代を築こうとするうえで、その土台を支える卓越性の灯台として位置づけられている。

不朽のリオネル・メッシと同じように、ヤマルはサッカーのピッチに足を踏み入れると、特別扱いされる。バルセロナはこの細身のウインガーが試合をこじ開けることに頼っており、何か魔法のようなことが起きるのを期待して、あらゆる機会でボールを供給している。

ヤマルはその責任を見事に受け入れ、しばしば年齢を超えた成熟ぶりを見せてきた。とはいえ、本来は彼が一人で世界と戦うことを求められるべきではない。しかし、2026年のバルサの試合を見ていると、まさにそう見えてしまう。チームスポーツにおいて、彼の大きな力にも限界がある。

いずれ、ヤマルにとって物事がうまくいかない日も必ず訪れる。そしてその時こそ、バルサの他のスター選手たちが奮起しなければならない。だが最近、彼らは惨憺たる出来に終わっている。ハンジ・フリック率いるチームは、悲惨な1週間を経てリーガとコパ・デル・レイの王座を明け渡す現実的な危機にあり、チャンピオンズリーグの栄光も、早急に改善しない限り手の届かないもののままだろう。

リスキーな戦術が守備をさらし続けている以上、指揮官が大きな責任を負うべきなのは確かだが、ヤマルの肩にのしかかる重圧も同じくらい大きな問題になりつつある。才能ある10代の彼は突然、精神的に消耗しているように見える。それは完全に理解できることであり、シーズン終盤の最終局面へ向かうにあたって警鐘を鳴らすべき兆候だ。 

    疲労が出てきている

    ヤマルは2025-26シーズンここまで、バルサで32試合に出場して28のゴール関与を記録しており、そのうち8つは年明け以降に生まれている。ときに彼がバルサを背負ってきたと言っても過言ではない。とりわけ、コペンハーゲンとの背水の陣のチャンピオンズリーグの一戦、ラ・リーガでのレアル・オビエド相手の説得力に欠けるホーム勝利、そしてコパ・デル・レイ準々決勝での2部アルバセテに対する辛勝でそうだった。

    とはいえ、それを維持するのは常に信じられないほど難しいことだった。マジョルカを3-0で一蹴した試合でも再び得点した後、疲労の明確な兆候が出始めるなかで、ヤマルは残り12分のところで交代を求めた。フリックがその後、若手の出場時間を管理する必要性を強調したにもかかわらず、彼は直近2試合でフル出場しており、その始まりがアトレティコ・マドリーとのコパ・デル・レイ準決勝第1戦だった。

    ヤマルは限界まで自分を追い込み続け、キーパス3本、連続ドリブル成功5回、ボール奪回6回を記録し、さらに地上戦のデュエルも13回制した。しかし、アトレティコが彼を危険地帯から遠ざけたことで、その奮闘は結局のところ実を結ばなかった。ディエゴ・シメオネ率いるチームは、フリックのハイラインを容赦なく突いて、バルサにカンプ・ノウでの第2戦で奇跡が必要な状況を突きつけ、4-0で完勝した。

    悪夢

    その後、ブラウグラナは月曜日、カタルーニャ・ダービーでジローナに乗り込んだ。そこで相手監督のミチェルは、ヤマル封じのためにシメオネの青写真を踏襲しようとした。

    「彼らの右サイドは、ヤマルがいるから武器の一つだ。彼は止めるのがとても難しい。今は個人技に加えて、パスも出せるからね」とミチェルは語った。

    「たいていのドリブラーは先まで見てクロスや縦パスを供給するのが苦手だが、ヤマルの場合は、真正面から向き合えないほど少しでも間合いを与えると、パスを通してくる。アウトサイドでパスを出すし、クロスも上げる。そして、あまりに近づきすぎれば、ドリブルで抜いてくる。つまり、試合を変えられる選手だ。ヒントは与えたくないが、当然ながら、どのようにプレッシャーをかけるかが非常に重要だ。彼には少し嫌な思いをさせないといけない」

    しかしジローナはその点で大きく成功したとは言えず、ヤマルはシュート7本を放ち、ピッチ上の誰よりも多くのチャンス（4回）を作り出した。それでも彼らは、バルサをリーガ首位から引きずり下ろす勝利を収め、ヤマルは自身の基準を落としてしまった。

    ラ・マシアの至宝は奮闘したものの、敵陣最後の局面ではいつもの落ち着きを欠き、24回もボールを失い、スコアが0-0の時にはPKで枠を叩いた。ヤマルは疲れが見え、判断は鈍り、プレーの精度も不安定だった。そのことは、試合終了の笛の後、息子が現在クラブのフットボール・コーディネーター兼リエゾンを務めているためバルサ内部事情にも通じているボージャン・クルキッチの発言で裏付けられたようだ。

    「ラミンは発熱した状態で、薬を飲みながらプレーしていた。試合前に腹痛もあって、体調が良くなかった」

    脇を固める選手層が十分に安定していない

    ハフィーニャが復帰したばかりで、主なゲームメーカーであるペドリもハムストリングの問題で依然離脱している状況を踏まえ、フリックはヤマルを休ませる余裕はないと感じていたのだろう。とはいえ、統計を見ればそれが逆効果の判断だったと気づくはずだった。ヤマルの調子が上がらない、あるいは万全でないとき、チームは失速しがちだ。

    実際、今季ヤマルが得点もアシストも記録していない9試合のうち、バルサは4試合を落としている。慢性的な恥骨痛の不快感を抱えながらプレーしていたパリ・サンジェルマン戦や、敵地でのレアル・マドリー戦もその中に含まれる。フリックはこれに対処するため、脇を固める選手たちからより多くを引き出す必要がある。

    全公式戦でヤマル（15）より多くのゴールを挙げているバルサの選手はフェラン・トーレス（16）だけだ。これは、決定的な差を生み出す存在としてチームが10代のヤマルに頼りすぎていることを示している。その主因は、ハフィーニャが抱え続けるフィジカル面の苦闘にあると言えるだろう。彼は13試合を欠場した後、ゴール関与が12にとどまっている。

    ハフィーニャは、昨季国内三冠を達成した際にはヤマルと同等に大きな影響力を持っていたが、彼の不在はヤマル一人では埋められない創造性の空白を生んでいる。ベテランFWロベルト・レヴァンドフスキが途中出場の切り札的な役割に回っている以上、マーカス・ラッシュフォード、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペスといった面々がより安定して結果を出さなければならない。常に18歳に負担がかかるべきではない。

    急速な台頭の落とし穴

    ヤマルは燃え尽きてしまう危険がある。メッシでさえ本来のポテンシャルを完全に解放するまでには時間がかかったことを、誰もが忘れてしまっているようだ。2004年にブレイクした後も当初は、ロナウジーニョやサミュエル・エトーといったスター選手に主役の座を譲っていた。メッシが単独で試合を決める存在になることを期待されるようになったのは、2008年にペップ・グアルディオラが監督に就任し、小柄なアルゼンチン人を中心にチームを作り上げてからだった。

    その点をさらに示すなら、メッシはバルサのトップチームで過ごした最初のフルシーズン2年間で出場したのは合計34試合にとどまったのに対し、ヤマルは15歳でデビューして以降、実に103試合に出場している。彼は、8度のバロンドール受賞者がそうなるまでよりも、はるかに早く疑いようのないタリスマンの役割へと上り詰めた。

    その一夜にしての成功には、ピッチ外での過剰さといった別の“付随物”も伴う。ヤマルは18歳の豪華な誕生日パーティーでその落とし穴にはまってしまった。さらに彼は、肥大化した自我の典型的な兆候も時折見せており、とりわけシーズン最初のクラシコを前に宿敵レアル・マドリーはいつも「盗んで文句を言っている」と非難した際には、自らの背中に的を背負う形となり、最終的にそれがバルサの失敗へとつながった。

    とはいえ、そうしたことも必要な過程だ。ヤマルは今後もミスをし、学び、成長していくだろう。重要なのは、バルサがそのプロセスをより容易にすることだ。具体的には、試合日程の過密化が彼の成長に現実的な脅威をもたらす今、負荷を適切に調整する必要がある。フリックはヤマルをより慎重に扱うという約束を果たさなければならない。さもなければ、彼は自信の完全な喪失や深刻な負傷に、よりさらされることになる。

    適応する必要がある

    ヤマルにとって確実に助けになることの一つは、バルサが目に余る守備面の問題を解決することだろう。フリックの「全員を上回る得点で勝つ」という哲学は、ヤマルらが最高のパフォーマンスを発揮しているときは問題ないが、ひとたびレベルが落ちると、このスペイン王者は他のどの強豪クラブよりも脆くなる。

    フリックが敵陣支配にこだわるあまり、最終ラインはハーフウェーライン付近まで押し上げられ、その結果、相手に簡単に崩されてしまう。ハイプレスも機能不全に陥っており、中盤は好き放題に制圧されている。特に、1月1日にペドリがハムストリングの問題で離脱して以降、その傾向は顕著だ。長期離脱中のガビの不在も響いており、フレンキー・デ・ヨングとオルモは噛み合わないことが証明されている。 

    とはいえ、こうした問題は今に始まったことではない。バルサは昨季のチャンピオンズリーグで、インテルに2試合を通じたカウンターの名人芸を披露され、準決勝で敗退した。そして10月には、同様にナイーブな内容の後、セビージャで4-1の大敗を喫している。1月にジョアン・カンセロをローンで再獲得しても何も解決していない。バルサは守備を全面的に刷新し、ロドリのような中盤の守備的な抑え役を補強する必要がある。

    しかし残念ながら、それを実行できるほど財政状況は盤石ではない。したがって、フリックが適応し、手元にいる選手たちの強みをより生かせるようにするしかない。パウ・クバルシ、アレハンドロ・バルデ、ジェラール・マルティンはいずれも現行の仕組みには経験が不足している。一方で、エリック・ガルシアは前に押し上げるよりも組み立てに適しており、ロナルド・アラウホはポジショニング面で十分に巧いとは言えない。さらに、ジュール・クンデは本来不自然な右SBで起用され続け、最良の資質が無駄になっている。

    バルサには明確なアイデンティティがあるが、フリックの頑固さのせいで、むしろ後退しているとも言える。試合はしばしばコントロール感のないバスケットボールのような展開となり、その結果、疲労がロッカールーム全体に広がっている。

    ヤマルを健康で幸せな状態に保つ

    とはいえフリックは、スター揃いの前線への信頼に引き続きすがる可能性が高い。ハフィーニャがいまや戦列に復帰し、ペドリも日曜日に行われるバルセロナのホームでのレバンテ戦で、軽い膝の問題から自身も回復したラッシュフォードとともに復帰が見込まれているため、彼らは危機が全面化しかねない3連敗を避けられるはずだ。順位表の首位ではレアル・マドリーに勝ち点2差をつけられている。

    レバンテは直近4試合で勝ち点1しか積み上げられておらず、19位に沈んで降格が目前に迫っている。ヤマルに休息を与える試合があるとすれば、まさにここだ。フリックは、2月28日の3位ビジャレアルへの遠征、そして5日後のアトレティコとのコパの再戦（ロヒブランコスの近週の調子が不安定なことを踏まえれば、まだ挽回の余地はある）に向けて、彼を100％の状態で必要としている。言うまでもなく、3月中旬のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦も控えている。

    ヤマルを健康に、そして幸せに保つことがクラブの最優先事項でなければならない。多くの目にはすでに世界最高の選手に映っているからといって、毎試合の毎分で常に中心に据えるべきだということにはならない。スペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエンテも、ラ・ロハの2026年W杯への挑戦を見据えるなかで、きっと同じように感じているだろう。 

    ありがたいことに、バルセロナの新たな英雄は常に主役でいたいという欲求に突き動かされているわけではない。「僕の目標は、あらゆる記録を塗り替えることでも、100万ゴールを決めることでも、100万試合に出ることでもない。僕は楽しみたいアスリートなんだ」とヤマルは12月のインタビューで語った。

    「子どもたちが僕みたいになりたいと思ってくれたらいい。結局のところ、目標は人々に楽しんでもらって、サッカーで少しショーを届けることなんだ」

    ヤマルがサッカーを楽しんでいる限り、誰もがそのショーを見続けるだろう。理不尽な期待の重みによって彼の笑顔が曇らないようにするのは、バルサ次第だ。

