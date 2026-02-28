バロンドール2026 有力候補ランキング：世界最高の選手に輝くのは誰だ？ケイン、エンバペらに加えヴィニシウスも急浮上

2025-26シーズン：7ゴール、4アシスト。

2024年にロドリが受賞したことで、守備的MFでも勝ち取れることが改めて証明されたバロンドール。そして今、2024年のロドリに最も近いのがスビメンディだ。彼はアーセナルで4冠の可能性を残しているだけでなく、夏のワールドカップでも優勝候補の一角スペイン代表として参戦することが濃厚だ。

特にアーセナルの場合、個人タイトルにおいて圧倒的な存在感を持つようなストライカーや司令塔がいない。そのため、仮にプレミアリーグとチャンピオンズリーグのチームを制覇した場合、“心臓”である彼が最有力候補として台頭する可能性は十分にあるだろう。