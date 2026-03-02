【選手採点：アーセナルvsチェルシー】 チェルシーの「ゲームプランこそ概ね機能」も…セットプレー合戦の一戦はアーセナルに軍配 | プレミアリーグ

ダヴィド・ラヤ（8/10）

相手のCK時に素晴らしい反応のセーブを披露。ジョアン・ペドロのシュートシーンも鋭い反射神経で防ぐなど、この日のアーセナルで最も優れた選手であり、実力を遺憾なく発揮した。

ユリエン・ティンバー（7/10）

前半は攻撃面で脅威となり、後半は守備的な役割こそ増えたものの、ヘディングで追加点を奪取。

ウィリアム・サリバ（7/10）：

ヘディングで先制点。一方で、60分過ぎにパーマーにボールを奪われ、ジョアン・ペドロとの対峙でも何度か危うい場面も。

ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）

サリバの先制点をアシスト。その後、思い切りのいいループシュートを放ったほか、守備面では多くのデュエルを制す。

ピエロ・インカピエ（5/10）

リース・ジェームズによるインスイングのCK時に処理を誤り、チェルシーに同点弾を献上。だが、懸念すべきはトータルのパフォーマンスで、攻守に精彩を欠いた。