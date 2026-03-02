Goal.com
ライブ
Arsenal.jpgGetty/GOAL
Mark DoyleTom Maston

【選手採点：アーセナルvsチェルシー】 チェルシーの「ゲームプランこそ概ね機能」も…セットプレー合戦の一戦はアーセナルに軍配 | プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】アーセナルがプレミアリーグでチェルシーに勝利。両チームの選手、監督の評価は？

  • arsenal(C)Getty Images

    アーセナル

    得点者：

    ウィリアム・サリバ（21分）

    ユリエン・ティンバー（66分）

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ダヴィド・ラヤ（8/10）

    相手のCK時に素晴らしい反応のセーブを披露。ジョアン・ペドロのシュートシーンも鋭い反射神経で防ぐなど、この日のアーセナルで最も優れた選手であり、実力を遺憾なく発揮した。

    ユリエン・ティンバー（7/10）

    前半は攻撃面で脅威となり、後半は守備的な役割こそ増えたものの、ヘディングで追加点を奪取。

    ウィリアム・サリバ（7/10）：

    ヘディングで先制点。一方で、60分過ぎにパーマーにボールを奪われ、ジョアン・ペドロとの対峙でも何度か危うい場面も。

    ガブリエウ・マガリャンイス（7/10）

    サリバの先制点をアシスト。その後、思い切りのいいループシュートを放ったほか、守備面では多くのデュエルを制す。

    ピエロ・インカピエ（5/10）

    リース・ジェームズによるインスイングのCK時に処理を誤り、チェルシーに同点弾を献上。だが、懸念すべきはトータルのパフォーマンスで、攻守に精彩を欠いた。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    マルティン・スビメンディ（5/10）

    珍しくやや不調。パスにいつものような正確さを欠き、試合のコントロールに苦労した。 

    デクラン・ライス (5/10)

    セットプレー時に脅威となったものの、全体的に動きが鈍かった。試合終了を待たずしての交代も当然だったか。

    エベレチ・エゼ（5/10）

    ノースロンドン・ダービーでの活躍を受け、2試合連続で先発。だが、相手が10人の終盤になってようやく得点のチャンス。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ブカヨ・サカ（5/10）

    前半は積極プレーで3度のチャンスを演出。一方で、後半開始後は明らかに精彩を欠き、試合の流れに乗り切れず。

    ヴィクトル・ギェケレシュ（3/10）

    試合に絡めず。出場76分間でシュート1本のみがそれを物語る。

    レアンドロ・トロサール（3/10）

    ボールを奪うところで懸命に動いたが、何度かボールを失うシーンがあり、攻撃面で貢献できず。後半開始から11分でピッチを後に。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    ガブリエウ・マルティネッリ（6/10）

    トロサールに代わって左ウイングでプレー。得意のドリブルでネトを退場に追いやる。

    カイ・ハヴァーツ（N/A）

    ギェケレシュとの交代でピッチに入ったが、インパクトを残せず。

    クリスティアン・ノアゴール（N/A）

    疲れ気味のライスに代わって出場したが、チームの試合展開に大きく関われず。

    ミケル・アルテタ監督（5/10）

    ほぼベストに近いメンバーをぶつけたが、精彩を欠いたプレーぶり。チェルシーに退場者が出たのは幸運だったか。セットプレーを強みとするのはいいが、それ以外で際立つシーンが乏しく、交代策も不発に。

  • chelsea(C)Getty Images

    チェルシー

    オウンゴール（45＋2分）

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    ロベルト・サンチェス (3/10)

    前半だけで3度もアーセナルに決定機を献上。さらに相手CK時のミスからティンバーにゴールを許す。だが、エゼの決定的なシュートを好セーブ。

    リース・ジェームズ（8/10）

    ガブリエウのマークを外してしまったところが悔やまれるが、それ以外は素晴らしいプレーぶり。特にセットプレー時のクロスは力強かった。

    トレヴォ・チャロバー（6/10）

    経験の浅いパートナーとともにチェルシーの最終ラインをうまく統率した。

    ママドゥ・サール（5/10）

    均衡を破る絶好のチャンスを逃した後、サリバのヘディング弾を許す。プレミアリーグ初先発でやや緊張気味だった。

    ヨレル・ハト（6/10）

    サカに何度か突破される場面があったが、次第に試合に慣れていった。特に、後半は攻撃参加を繰り返し、良いタックルも。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    モイセス・カイセド (7/10)

    チェルシーの中盤で常に存在感。ピンチを未然に防ぐと同時に、巧みなボール運びも披露した。

    アンドレイ・サントス（6/10）

    エゼを比較的抑え込むなど、この試合でも安定した働きぶり。

    エンソ・フェルナンデス（5/10）

    前半は試合の流れに入り切れなかったが、後半から徐々に調子を上げた。後半早々に低い弾道のフィニッシュシーンも。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    ペドロ・ネト (2/10)

    内側に入るリース・ジェームズを意識して幅を保つようにプレー。結果として目立った活躍ができず、2枚のイエローカードで退場に。

    ジョアン・ペドロ（7/10）

    チェルシーの攻撃を前進させる上で優れたキープ力を披露。後半早々のヘディングシュートを決め切れなかったのは悔やまれる。

    コール・パーマー (6/10)

    左サイドから内側に切り込むなど、序盤は豊富なスペースを活用。だが、最後のところでアーセナル守備陣を上回れず。

  • Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    ロメオ・ラヴィア（6/10）

    3カ月ぶりの出場で、中盤で積極的に動き回る。

    マロ・ギュスト（6/10）

    左サイドバックというやや不慣れなポジションをうまくこなす。

    アレハンドロ・ガルナチョ（N/A）

    後半に投入され、同点に迫るシーンも。

    リアム・デラップ（N/A）

    カウンターアタックの好機を不意にしたほか、ネットを揺らした場面も幻に。

    トシン・アダラビオヨ（N/A）

    最終盤にピッチへ。

    リアム・ロシニアー監督（6/10）

    ゲームプランは概ね機能したが、セットプレーの守備が綻び、規律の欠如も致命打に。

