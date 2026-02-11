「王として現れ、伝説として去る」の名言がすべての型破りFW【Rebel United：反逆者たち】

ズラタン・イブラヒモヴィッチは決して単なるストライカーではなかった。個性を抑圧するシステムが主流となる昨今のフットボール界で、彼は孤高の存在だった。

ズラタンという男を真に理解するためにはスウェーデンのマルメにあるローゼンゴード地区での日々にまで遡らなければならない。イブラヒモヴィッチはボスニア人の父とクロアチア人の母を持ち、この場所で育った。彼の人格もそこで形成されていき、自己主張の術を学んでいった。

ローゼンゴード地区は決して型にはまらない選手としての基盤を築いた場所であり、後の彼が“ズラタン・スタイル”と称するものの礎も誕生した。

2000年夏に19歳だったイブラヒモヴィッチはアーセナルからオファーを受けたとき、当時のアーセン・ヴェンゲル元監督からトライアル参加するよう求められたが、「ズラタンはトライアルなんてやらない」ときっぱり。彼は無作為な応募者リストの一員になるのを好まず、むしろ他者を測る基準となる存在でありたかったからだ。「俺対世界のすべて」という姿勢は彼の原動力であり続けた。