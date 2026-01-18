【選手採点：マンチェスター・ダービー】マンチェスターU、キャリック初陣で会心勝利！ マンチェスター・Cはドンナルンマ奮闘も… | プレミアリーグ

センヌ・ラメンス（6/10）

この日のマンチェスター・Cにとって前半のCKが最大のチャンスだったが、ダロトとの連携でアレインのヘディングシュートを阻止。

ディオゴ・ダロト（5/10）

エネルギッシュサと不安定さが交差する内容。うまいボールの受け方をしたかと思えばパスが乱れ、ドクに対する軽率なファウルであわや一発退場の恐れも。

ハリー・マグワイア（7/10）

2カ月以上ぶりの先発だったが、守備陣を統率。ハーランドを抑え込み、あらゆる空中戦を制し、果敢な攻撃参加でも観客を沸かせる。あえて言うなら、バーを叩いたヘディングシュートは決めるべきだった。

リサンドロ・マルティネス（7/10）

素早く対応でハーランドの飛び出しをスライディングでブロック。鋭いロングパスでもチーム全体を前向きに。

ルーク・ショー（6/10）

セメンヨの脅威にうまく対処し、ハーランドやロドリにも果敢に挑んだ。