【選手採点：マンチェスター・ダービー】マンチェスターU、キャリック初陣で会心勝利！ マンチェスター・Cはドンナルンマ奮闘も… | プレミアリーグ

17日のプレミアリーグ第22節で実現したマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティのマンチェスター・ダービー。マイケル・キャリック暫定監督にとって、初陣からいきなりの宿敵戦という厳しいマッチメークだったが、2-0と勝利した。守備に重きを置いた戦い方もしっかりと鋭いカウンターに繋げるなど、ポジティブさが光る完勝で、プレミアでは4試合ぶり白星。一方のマンチェスター・CはこれでFAカップ、カラバオカップの試合を挟み、プレミア4戦勝利なしと首位アーセナルの背中が遠のく結果で、優勝争うなかで足踏みが続いている。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点した。
- (C)Getty Images
マンチェスター・ユナイテッド
得点者：
ブライアン・エンベウモ（65分）
パトリック・ドルグ（76分）
- Getty Images Sport
GK＆DF
センヌ・ラメンス（6/10）
この日のマンチェスター・Cにとって前半のCKが最大のチャンスだったが、ダロトとの連携でアレインのヘディングシュートを阻止。
ディオゴ・ダロト（5/10）
エネルギッシュサと不安定さが交差する内容。うまいボールの受け方をしたかと思えばパスが乱れ、ドクに対する軽率なファウルであわや一発退場の恐れも。
ハリー・マグワイア（7/10）
2カ月以上ぶりの先発だったが、守備陣を統率。ハーランドを抑え込み、あらゆる空中戦を制し、果敢な攻撃参加でも観客を沸かせる。あえて言うなら、バーを叩いたヘディングシュートは決めるべきだった。
リサンドロ・マルティネス（7/10）
素早く対応でハーランドの飛び出しをスライディングでブロック。鋭いロングパスでもチーム全体を前向きに。
ルーク・ショー（6/10）
セメンヨの脅威にうまく対処し、ハーランドやロドリにも果敢に挑んだ。
- Getty Images Sport
MF
コビー・マイヌー（7/10）
今季のプレミアで初先発ながら、見事な活躍ぶり。相手を翻弄する果敢さや、リスク覚悟のパス、そして汚れ仕事にも徹して戦った。
カゼミーロ（8/10）
巧みにパスを繋ぐなど、ビッグゲームで力を発揮。ドンナルンマとの1対1は決めるべき場面だったが、ピッチを去る際に惜しいほどの歓声を浴びた。
ブルーノ・フェルナンデス（8/10）
ハードワークと洗練されたプレーでチームを活気づけ、あらゆる好プレーの原動力に。
- AFP
FW
アマド・ディアロ（8/10）
前半はアケを、後半はオライリーを苦しめた。オフサイドの判定に泣いたシーンもあったが、持ち前のスピードを生かし続け、相手にとって厄介な存在だった。
ブライアン・エンベウモ（7/10）
センターFWとしての抜擢に見事に応えてみせ、開始早々から敵陣に攻め入った。アレインとは激しい攻防を繰り広げたが、大きな先制点を奪った。
パトリック・ドルグ（7/10）
攻撃的な役割で再び力強いパフォーマンスを披露。左サイドから積極的なランで相手を揺さぶり、追加点をマークした。
- AFP
途中出場選手＆監督
マテウス・クーニャ（7/10）
先発落ちの試合だったが、アシストで爪痕。
マヌエル・ウガルテ（N/A）
カゼミーロからのバトンをうまく受け取り、積極的にプレー。
エイデン・ヘヴン（N/A）
クローザーとしてピッチへ。
メイソン・マウント（N/A）
３点目のゴールを決めたと思ったが、認められず。
マイケル・キャリック監督（8/10）
オールド・トラッフォードにこれ以上ないほど素晴らしい形で帰還。クーニャとシェシュコを先発から外す采配で見事に勝利を呼び込んだ。
- (C)Getty Images
マンチェスター・シティ
得点者：
なし
- AFP
GK＆DF
ジャンルイジ・ドンナルンマ（9/10）
この日のマンチェスター・Cにとって素晴らしい活躍が光った選手で、彼なしだったら大敗していた可能性も。
リコ・ルイス（4/10）
ボールの扱いが少々雑で、幅を取る部分であまり貢献できず。相手の2点目も自サイドから。
アブドゥコディル・フサノフ（6/10）
不安定な立ち上がりだったが、試合が進むにつれて良くなり、試合後のグアルディオラ監督も称賛。
マックス・アレイン（4/10）
20歳DFにとって先発抜擢の一戦だったが、ハーフタイムに交代。
ネイサン・アケ（5/10）
比較的若めのDF陣で挑んだ試合だったが、必要なときにあまり安心感を与えられず。
- Getty Images Sport
MF
フィル・フォーデン（4/10）
前半はあまりパッとせず、怪我のせいか、後半もイマイチだった。
ロドリ（4/10）
ピッチ中央でのカゼミーロとのマッチアップで後手に。
ベルナルド・シウバ（5/10）
チームに試合の主導権を呼び込もうとしたが、叶わず。
- Getty Images Sport
FW
アントワーヌ・セメンヨ（5/10）
タッチが悪く、この冬に加入して以降最も苦戦した試合に。
ジェレミー・ドク（7/10）
良い守備のフォローアップや、質の高いプレーもいくつか見せたが、その先でうまくいかず。
アーリング・ハーランド（4/10）
マルティネスに苦戦。ボールを受ける機会もほとんどなく、途中でピッチを後に。
- Getty Images Sport
途中出場選手＆監督
ニコ・オライリー（5/10）
アマドに苦労。
ラヤン・シェルキ（5/10）
魔法がかったプレーを披露できず。
タイアニ・ラインデルス（5/10）
前への力をチームにもたらした。
ライアン・アイト・ヌーリ（5/10）
チームに貢献する場面は少なかった。
ディバイン・ムカサ（N/A）
ほとんど試合に関与せず。
ジョゼップ・グアルディオラ監督（4/10）
比較的若めのチームで挑んだが、内容自体が芳しくないものに。敵地では戦術面とフィジカル面の両方で相手に上回られ、勝利に対する欲でも負けた感がある。交代選手もほとんど機能せず。