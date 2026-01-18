このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【選手採点：マンチェスター・ダービー】マンチェスターU、キャリック初陣で会心勝利！ マンチェスター・Cはドンナルンマ奮闘も… | プレミアリーグ

【欧州・海外サッカー 特集】マンチェスター・ダービーはマンチェスター・ユナイテッドに軍配。両チームの選手、監督の評価は？

17日のプレミアリーグ第22節で実現したマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティのマンチェスター・ダービー。マイケル・キャリック暫定監督にとって、初陣からいきなりの宿敵戦という厳しいマッチメークだったが、2-0と勝利した。守備に重きを置いた戦い方もしっかりと鋭いカウンターに繋げるなど、ポジティブさが光る完勝で、プレミアでは4試合ぶり白星。一方のマンチェスター・CはこれでFAカップ、カラバオカップの試合を挟み、プレミア4戦勝利なしと首位アーセナルの背中が遠のく結果で、優勝争うなかで足踏みが続いている。『GOAL』は両チームの出場選手、そして監督を採点した。

  • manchester-united(C)Getty Images

    マンチェスター・ユナイテッド

    得点者：

    ブライアン・エンベウモ（65分）

    パトリック・ドルグ（76分）

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    GK＆DF

    センヌ・ラメンス（6/10）

    この日のマンチェスター・Cにとって前半のCKが最大のチャンスだったが、ダロトとの連携でアレインのヘディングシュートを阻止。

    ディオゴ・ダロト（5/10）

    エネルギッシュサと不安定さが交差する内容。うまいボールの受け方をしたかと思えばパスが乱れ、ドクに対する軽率なファウルであわや一発退場の恐れも。

    ハリー・マグワイア（7/10）

    2カ月以上ぶりの先発だったが、守備陣を統率。ハーランドを抑え込み、あらゆる空中戦を制し、果敢な攻撃参加でも観客を沸かせる。あえて言うなら、バーを叩いたヘディングシュートは決めるべきだった。 

    リサンドロ・マルティネス（7/10）

    素早く対応でハーランドの飛び出しをスライディングでブロック。鋭いロングパスでもチーム全体を前向きに。

    ルーク・ショー（6/10）

    セメンヨの脅威にうまく対処し、ハーランドやロドリにも果敢に挑んだ。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    コビー・マイヌー（7/10）

    今季のプレミアで初先発ながら、見事な活躍ぶり。相手を翻弄する果敢さや、リスク覚悟のパス、そして汚れ仕事にも徹して戦った。

    カゼミーロ（8/10）

    巧みにパスを繋ぐなど、ビッグゲームで力を発揮。ドンナルンマとの1対1は決めるべき場面だったが、ピッチを去る際に惜しいほどの歓声を浴びた。

    ブルーノ・フェルナンデス（8/10）

    ハードワークと洗練されたプレーでチームを活気づけ、あらゆる好プレーの原動力に。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    FW

    アマド・ディアロ（8/10）

    前半はアケを、後半はオライリーを苦しめた。オフサイドの判定に泣いたシーンもあったが、持ち前のスピードを生かし続け、相手にとって厄介な存在だった。

    ブライアン・エンベウモ（7/10）

    センターFWとしての抜擢に見事に応えてみせ、開始早々から敵陣に攻め入った。アレインとは激しい攻防を繰り広げたが、大きな先制点を奪った。

    パトリック・ドルグ（7/10）

    攻撃的な役割で再び力強いパフォーマンスを披露。左サイドから積極的なランで相手を揺さぶり、追加点をマークした。

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    途中出場選手＆監督

    マテウス・クーニャ（7/10）

    先発落ちの試合だったが、アシストで爪痕。

    マヌエル・ウガルテ（N/A）

    カゼミーロからのバトンをうまく受け取り、積極的にプレー。

    エイデン・ヘヴン（N/A） 

    クローザーとしてピッチへ。

    メイソン・マウント（N/A） 

    ３点目のゴールを決めたと思ったが、認められず。

    マイケル・キャリック監督（8/10）

    オールド・トラッフォードにこれ以上ないほど素晴らしい形で帰還。クーニャとシェシュコを先発から外す采配で見事に勝利を呼び込んだ。

  • manchester-city(C)Getty Images

    マンチェスター・シティ

    得点者：

    なし

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    GK＆DF

    ジャンルイジ・ドンナルンマ（9/10）

    この日のマンチェスター・Cにとって素晴らしい活躍が光った選手で、彼なしだったら大敗していた可能性も。

    リコ・ルイス（4/10）

    ボールの扱いが少々雑で、幅を取る部分であまり貢献できず。相手の2点目も自サイドから。

    アブドゥコディル・フサノフ（6/10）

    不安定な立ち上がりだったが、試合が進むにつれて良くなり、試合後のグアルディオラ監督も称賛。

    マックス・アレイン（4/10）

    20歳DFにとって先発抜擢の一戦だったが、ハーフタイムに交代。

    ネイサン・アケ（5/10）

    比較的若めのDF陣で挑んだ試合だったが、必要なときにあまり安心感を与えられず。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    MF

    フィル・フォーデン（4/10）

    前半はあまりパッとせず、怪我のせいか、後半もイマイチだった。

    ロドリ（4/10）

    ピッチ中央でのカゼミーロとのマッチアップで後手に。

    ベルナルド・シウバ（5/10）

    チームに試合の主導権を呼び込もうとしたが、叶わず。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    FW

    アントワーヌ・セメンヨ（5/10）

    タッチが悪く、この冬に加入して以降最も苦戦した試合に。

    ジェレミー・ドク（7/10）

    良い守備のフォローアップや、質の高いプレーもいくつか見せたが、その先でうまくいかず。

    アーリング・ハーランド（4/10）

    マルティネスに苦戦。ボールを受ける機会もほとんどなく、途中でピッチを後に。

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    途中出場選手＆監督

    ニコ・オライリー（5/10）

    アマドに苦労。

    ラヤン・シェルキ（5/10）

    魔法がかったプレーを披露できず。

    タイアニ・ラインデルス（5/10）

    前への力をチームにもたらした。

    ライアン・アイト・ヌーリ（5/10）

    チームに貢献する場面は少なかった。

    ディバイン・ムカサ（N/A）

    ほとんど試合に関与せず。

    ジョゼップ・グアルディオラ監督（4/10）

    比較的若めのチームで挑んだが、内容自体が芳しくないものに。敵地では戦術面とフィジカル面の両方で相手に上回られ、勝利に対する欲でも負けた感がある。交代選手もほとんど機能せず。

