「サッカー人生はここで終わります」。米子北18番、憧れの選手権前に大怪我も強行出場…「不可能なんてない」と新たな道へ

12月31日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の2回戦。試合終了のホイッスルと同時に大粒の涙が溢れた。

米子北高校の3年生MF妹川将基にとって、この日は自身初となる選手権の舞台だったと同時に、5歳から始めたサッカー人生最後の日だった。

「僕の13年間のサッカー人生はここで終わります。だけど、周りの選手はプロを目指したり、サポートする側になる人もいる。みんなにも『諦めるな』って伝えたいです」

妹川にとって、選手権の出場は絶望的だった。