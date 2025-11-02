このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
GOAL

2026年FIFAワールドカップ観戦旅行の費用はいくら？宿泊・航空券・食費の目安と節約術まとめ

2026年北中米FIFAワールドカップ観戦にかかる費用はいくら？宿泊・航空券・食費の目安と安く抑えるための節約術を紹介。

海外ホテルの予約も日本語案内

2026年に北中米で開催されるFIFAワールドカップは、史上最多の48カ国が参加し、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国をまたぐ国際的なイベントとなる。

本記事では、2026年FIFAワールドカップを観戦する際の宿泊、航空券、食費の目安と節約術について紹介する。

    2026年FIFAワールドカップの開催日程

    2026年FIFAワールドカップは、史上最多となる48カ国が参加する新フォーマットで実施される。開幕は現地時間6月11日(木)、日本時間では6月12日(金)の開催予定。7月20日(月)の決勝戦まで約39日間にわたり、アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国を舞台に全104試合が行われる。

    開幕戦はメキシコシティの“聖地”エスタディオ・アステカで開催。大会のフィナーレとなる決勝戦は、ニューヨーク近郊のメットライフ・スタジアム(大会期間中は「ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム」名義)で実施される。準決勝はダラスとアトランタ、3位決定戦はマイアミのハードロック・スタジアムが会場となる予定だ。

    開催概要(日本時間)

    • 開催期間:2026年6月12日(金)～7月20日(月)
    • 開幕戦:メキシコシティ(エスタディオ・アステカ)
    • 決勝戦:ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム

    ステージ別スケジュール(日本時間)

    • グループステージ:6月12日(金)～6月28日(日)
      各グループ4カ国×12組による総当たり戦(全72試合)。
    • ラウンド32:6月29日(日)～7月4日(土)
      各組上位2チーム＋3位の上位8チームが決勝トーナメントへ進出。
    • ラウンド16:7月5日(日)～7月8日(水)
    • 準々決勝:7月10日(金)～7月12日(日)
    • 準決勝:7月15日(水)～7月16日(木)
      開催地はダラスとアトランタ。
    • 3位決定戦:7月19日(日)
      マイアミ(ハードロック・スタジアム)。
    • 決勝:7月20日(月)
      ニューヨーク／ニュージャージー・スタジアム。

    グループステージから決勝まで、北米3カ国を縦断する壮大な日程構成となるため、観戦を計画する際は都市間移動や時差を踏まえたプランニングが欠かせない。特にアメリカ国内の開催都市間は距離が長く、フライト移動を前提とした日程設計が必要になる。

  • 2026年FIFAワールドカップの観戦費用の目安は？

    2026年大会の現地観戦費用は、滞在都市や観戦試合数、航空券の時期によって大きく変動する。一般的な見込みとしては、最低でも50万円前後から、余裕をもったプランでは100万円超を想定するケースが多い。特に円安の影響や北米の物価上昇を考慮すると、都市や時期によっては150万円を超えることもあり得る。

    航空券と宿泊費が全体の約6〜7割を占めるため、どの都市を拠点に観戦するかが費用を左右する最大のポイントとなる。物価が比較的安いメキシコ中心の観戦プランは総費用を抑えやすい一方、ニューヨークやロサンゼルスなどの都市を回る場合は高額になりやすい。以下では、観戦プラン別のモデルケースをもとに、総費用の目安を整理した。

    観戦プラン滞在期間予測合計費用(目安)備考
    1試合観戦(アメリカ)約4日間約500,000円前後航空券と宿泊費が大半を占める。
    グループリーグ3試合観戦(アメリカ西海岸)約8日間約800,000円前後宿泊日数や都市間移動が増える分、コスト上昇。
    メキシコ中心プラン7日間/3試合約525,000円物価が比較的安く、費用を抑えやすい。
    アメリカ東海岸プラン7日間/3試合約765,000円ニューヨークなど宿泊費の高い都市を巡る。
    アメリカ/カナダ西海岸プラン10日間/3試合約1,030,000円ロサンゼルス、バンクーバーなど物価高騰が予測される都市を含む。

    上記はあくまでモデルケースであり、航空券や宿泊施設をどのタイミングで予約するかによって費用は大きく変動する。特に2026年大会は開催国が広範囲にわたるため、移動コストを抑えるには同一都市での連戦観戦や、事前の早期予約が有効な手段となる。

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2026年FIFAワールドカップの宿泊費は？

    都市別ホテル価格の上昇率(2025年9月時点)

    Cheaphotels.orgの最新調査(2025年9月時点)によると、ワールドカップ開催都市ではホテル料金の高騰がすでに始まっている。調査は試合開催日におけるダウンタウンまたは近郊エリアの3つ星以上ホテルの最安料金を比較したもの。バンクーバーやヒューストンでは通常期の数倍に達しており、ダラスやシアトルも顕著な値上がりを見せている。一方でメキシコシティやグアダラハラは上昇幅が小さく、観戦コストを抑えたいファンにとって現実的な滞在先といえる。

    都市試合日最安料金通常期比傾向・コメント
    バンクーバー(カナダ)$879(約13,8000円)+258%北米で最も高騰。大会期間中はアメリカ観戦の方が安くなる可能性も。
    ヒューストン(アメリカ)$709(約111,000円)+544%全開催都市中、最も急激な価格上昇を記録。
    カンザスシティ(アメリカ)$654(約102,000円)+296%準々決勝開催が影響。中心部の宿泊需給が逼迫。
    ダラス(アメリカ)$557(約87,000円)+202%最多9試合の開催地。1泊5万円を超える可能性が高い。
    シアトル(アメリカ)$682(約107,000円)+244%宿泊コストが急上昇。1週間滞在で1000ドル超の試算も。
    ニューヨーク/NJ(アメリカ)$345(約54,000円)+50%決勝開催地。供給量が多く上昇は緩やかだが、基礎価格が高い。
    トロント(カナダ)$350(約55,000円)+70%上昇率は限定的。大会期間中も比較的安定。
    モンテレイ(メキシコ)$150(約23,500円)約2倍メキシコ国内では高額だが、北米全体では依然リーズナブル。
    メキシコシティ(メキシコ)$60(約9,400円)小幅な上昇値上がり幅が最も小さく、コスパ重視の滞在に最適。
    グアダラハラ(メキシコ)$60(約9,400円)小幅な上昇物価上昇が緩やかで、長期滞在にも向く都市。

    地域別に見る宿泊費の特徴

    アメリカ・カナダ・メキシコの3カ国にまたがる大会では、地域ごとに宿泊相場の傾向が大きく異なる。西部は都市観光需要が重なり高額化、中央部は都市ごとに差があり、東部は全体的に価格が高止まりする傾向が見られる。観戦スケジュールや移動コストを考慮し、複数都市を組み合わせる旅程設計が節約のカギとなる。

    地域主な開催都市宿泊費の傾向
    西部地域ロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコ、バンクーバー、グアダラハラ全体的に高水準。シアトルやサンフランシスコは特に高く、ロサンゼルスでは1泊480ドル(約72000円)超の見込み。
    中央地域ダラス、ヒューストン、カンザスシティ、モンテレイ、メキシコシティ二極化が顕著。アメリカ側は高騰傾向、メキシコ側はコストパフォーマンスが高い。
    東部地域ニューヨーク/NJ、ボストン、フィラデルフィア、アトランタ、マイアミ、トロント全体的に高止まり。特にボストンやニューヨークは宿泊費が突出して高額。

    ※記載している料金はあくまで目安となります。正確な料金につきましては、各公式サイトをご確認ください。

  • 2026年FIFAワールドカップの宿泊費を安く済ませるには？節約術を紹介

    大会開催期間中は、どの都市でもホテル料金の上昇が避けられない。わずかなタイミングの差が宿泊費に数万円単位の差を生むため、早めの準備と情報収集が旅費を左右する重要なポイントとなる。ここでは、現地観戦をよりお得に楽しむための具体的な節約アプローチをまとめた。

    1. ホテルポイントを利用したコスト削減法

    Marriott BonvoyやHilton Honorsなどのホテル会員プログラムを活用すれば、貯めたポイントで宿泊費を相殺できる。ポイント宿泊は高騰期でも適用可能で、実質的に無料宿泊が可能なケースもある。特にMarriottでは、ポイントでの仮予約後にレートが下がると差額分を自動で還元してくれる仕組みもあり、早期確保との相性が良い。大会直前にはポイント枠が追加開放される場合もあるため、日常的な利用でポイントを貯めておくと有利だ。

    2. キャンセル無料の早期予約でリスクを回避

    価格変動を避ける最も現実的な方法は、キャンセル無料の早期予約を行うこと。Booking.comやExpediaなどの旅行サイトでは、すでに2026年夏の宿泊プランを事前予約できるケースもある。複数のホテルを仮押さえしておけば、値上がり前に安定した条件で確保でき、後からより安いプランが見つかった際にも自由に切り替え可能だ。

    3. 民泊・ホステルを中心とした代替宿泊の活用

    ホテルだけでなく、Airbnb(民泊)やホステル、キッチン付きアパートメントなどを選択することで、宿泊コストを大きく抑えられる。AirbnbはFIFA公式パートナーとして全開催都市で物件を提供しており、信頼性も高い。さらに、郊外都市(例:ダラス→フォートワース、マイアミ→フォートローダーデール、ニューヨーク→ニュージャージー)を拠点にすると、1泊あたり最大50ドル以上の節約につながるケースもある。

    4. 航空券とホテルの同時予約によるセット割

    航空券と宿泊を同時に予約する「パッケージ割引」を利用すれば、個別予約よりも総額を抑えられる傾向がある。Expediaや楽天トラベルなどの総合旅行サイトでは、数万円単位での割安プランが見つかることもある。また、旅行会社の観戦ツアーは割高な一方で、チケット・移動・宿泊が一括管理できる利便性がある。一般的な観戦パッケージは6泊で約4,200ドル前後が目安となっている。

    節約術概要主なメリット
    ホテルポイントの活用MarriottやHiltonの会員ポイントを使って宿泊費を相殺。高額な宿泊料金を実質無料にできる。
    早期予約・仮押さえキャンセル無料プランを複数確保して価格変動に備える。値上がり前に好条件で確保し、後から変更も可能。
    Airbnb・民泊の利用ホテル以外の宿泊形態を選び、コストを削減。現地らしい滞在を楽しみながら節約できる。
    郊外滞在開催都市の隣接エリアを拠点に宿泊。中心部より一泊あたり約50ドル安くなる場合も。
    パッケージ予約航空券とホテルをまとめて予約し、割引適用。管理が簡単で総額を抑えられる。

  • Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年FIFAワールドカップのおすすめの宿泊サイトを紹介

    2026年のFIFAワールドカップ観戦旅行を計画する上で、どの予約サイトを利用するかは「何を優先するか」で変わってくる。費用をできるだけ抑えたい人、確実に宿泊先を押さえたい人、複数都市を巡る観戦者──それぞれの目的に合わせたプラットフォーム選びが重要になる。

    大会期間中はホテル相場が平常時の数倍に高騰し、満室リスクも高いため、キャンセル無料の早期予約を活用して宿泊先を確保するのが鉄則。また、航空券とのパッケージ予約やポイント制度を組み合わせれば、費用を抑えつつ柔軟に旅程を組むことが可能だ。

    1. 仮予約に適した総合予約サイト

    まず最初に押さえておきたいのは「キャンセル無料プラン」を提供する総合予約サイトだ。特にBooking.comやExpedia、Hotels.com、一休.comでは、2026年夏の宿泊プランを早期に確保できるケースも多く、複数都市をまたぐ観戦旅行にも対応しやすい。

    • Booking.com(ブッキングドットコム)：キャンセル無料の宿泊プランが豊富。複数都市をまとめて仮予約できる。
    • Expedia(エクスペディア)：航空券とホテルの同時予約で割引が適用。価格変動アラートも便利。
    • Hotels.com(ホテルズドットコム)：10泊で1泊無料のリワード制度が特徴。長期滞在や連戦観戦に最適。
    • 一休.com(いっきゅうドットコム)：日本語対応で安心。高品質な宿泊施設が多く、航空券予約との併用も可能。

    2. コスパ重視派におすすめの代替宿泊サイト

    宿泊費を抑えたい場合は、Airbnbやホテルチェーンのポイントプログラム、あるいは日本語対応の予約サイトを活用するのが効果的だ。特に日本円決済が可能なサイトなら為替変動の影響を受けにくく、トータルコストを安定させやすい。

    • Airbnb(エアビーアンドビー)：FIFAワールドカップ26公式パートナー。全開催都市で民泊物件を提供し、特にロサンゼルスなどの高額エリアで費用を抑えやすい。
    • Marriott Bonvoy / Hilton Honors / World of Hyatt：ポイント利用で実質無料宿泊が可能。Marriottでは価格変動時のポイント差額返還制度も。
    • 楽天トラベル：日本語サポートが充実。日本円で決済できるため、為替の影響を受けにくい。
    • エアトリ：航空券と宿泊を同時に予約でき、LCC利用で費用を大幅に削減できる。

    3. 複数都市を巡る観戦者に最適な交通予約サイト

    北米3カ国にまたがる開催となる2026年大会では、都市間の移動計画も欠かせない。Omioを利用すれば、北米国内のフライトや鉄道、長距離バスを日本語でまとめて比較・予約できる。複数都市を巡る観戦者にとって強力なツールだ。

    • Omio(オミオ)：アメリカ、カナダ、メキシコのLCC・鉄道・バスを一括検索。日本円表示にも対応。

    4. チケット付きパッケージ・公式販売ルート

    観戦チケットを確実に入手したい場合や、VIP観戦を希望する場合は、FIFA公式ホスピタリティパッケージの利用が最も安全で確実な手段だ。抽選結果に左右されたくない場合は、返金保証付きの認定再販サイトも選択肢となる。

    • FIFA公式ホスピタリティサイト：観戦チケット、宿泊、VIPサービスが一体となった公式プラン。日本ではJTBが正規販売代理店。
    • SportsEvents365：抽選に外れた際の代替ルート。100%返金保証付きで日本語サポートあり。

    主な予約サイト比較表

    カテゴリサイト名特徴おすすめ理由
    仮予約Booking.comキャンセル無料プランが豊富。複数都市を同時に仮押さえ可能。
    仮予約Expedia航空券とホテルの同時予約割引。移動と宿泊を一括で管理できる。
    仮予約Hotels.com10泊で1泊無料のリワード制度。長期滞在・観戦旅行に最適。
    仮予約一休.com高品質なホテルを日本語で予約可能。サポートが丁寧で安心感がある。
    代替宿泊Airbnb全開催都市で民泊物件を提供。ホテルよりも安価で現地体験ができる。
    代替宿泊楽天トラベル / エアトリ日本語サポート・日本円決済に対応。コスパ重視派に最適。国内感覚で海外予約が可能。
    代替宿泊Marriott Bonvoy / Hilton Honorsポイント宿泊で実質無料も可能。上級会員特典によるアップグレードも魅力。
    交通予約Omio北米の航空・鉄道・バスを一括検索。周遊観戦者の移動計画を効率化。
    公式パッケージFIFAホスピタリティ公式 / JTB観戦・宿泊・VIP特典をセット提供。安心かつ確実にチケットを確保できる。
    チケット再販SportsEvents365100%返金保証付きの再販サイト。抽選に外れた際の代替手段として有効。

  • Ukraine v France - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年FIFAワールドカップの航空券の料金は？

    日本と北米を結ぶ国際線は、2026年大会期間中に需要が急増し、通常期より高値で推移する見込みだ。2025年時点の相場観では、エコノミークラス往復のベース運賃が概ね15万〜20万円前後に加えて燃油サーチャージが上乗せされ、合計では25万〜30万円程度がひとつの目安となる。円安基調(1ドル=150円前後)や夏の繁忙期が重なるため、予約が遅れるほど負担は増えやすい。

    具体例として、東京〜ロサンゼルスの直行往復は早期購入かつ燃油込みで約25万円の試算があるほか、メキシコシティ行きも早割で約22万円の見積もりが出ている。シアトル直行は最低2,000ドル(約30万円弱)の例も確認され、出発日と航空会社の組み合わせで価格差が大きい。

    一方で開催都市間の移動は、距離の長い北米では国内線の活用が基本となる。短距離・中距離ではLCCや早割の効果が大きく、片道20〜100ドル台の運賃も十分狙える。なお、フライト時間だけでなく空港アクセスや保安検査を含めたドア・ツー・ドアの総移動時間で比較すると、東海岸の近距離移動(約480km以下)はバスや鉄道が時間・費用の両面で有利になるケースもある。

    国際線往復の目安(日本発→北米主要都市)

    路線例運賃目安内訳・補足
    日本↔北米主要都市約250,000〜300,000円ベース15万〜20万円+燃油約10万円
    東京↔ロサンゼルス約250,000円直行・早期購入・燃油込み試算
    東京↔メキシコシティ約220,000円早期予約の想定例
    東京↔シアトル約2,000ドル1ドル=148円換算で約30万円弱

    開催都市間の移動目安(片道・航空中心)

    ルート所要時間料金目安補足
    ニューヨーク↔マイアミ約2.5時間約100〜200ドル需要期は上振れ
    ダラス↔ヒューストン約1時間15分約44〜49ドル短距離LCC活用で安価
    サンフランシスコ↔ロサンゼルス約1時間20分約49〜55ドルタイト日程は航空が有利
    メキシコシティ↔グアダラハラ約1時間20分約20〜44ドルメキシコ内はLCC競争激しい
    ロサンゼルス↔バンクーバー約3時間国際線扱いで高め要パスポート・入国手続き

    国際線は25万〜30万円が基準レンジ、国内移動はLCCや早割で数十ドル台も狙える。いずれも早期の情報収集と価格監視、代替ルートの確保がコスト最適化の決め手だ。

    ※記載している料金は目安となる。正確な運賃は各航空会社および予約サイトでご確認ください。

  • 2026年FIFAワールドカップの航空券を安く済ませるには？節約術を紹介

    北米で開催される2026年FIFAワールドカップでは、航空券代が観戦旅行全体の中で最も大きな出費となる。円安と需要集中によって価格が高騰することが予想される中、少しの工夫と早めの行動で費用を大幅に抑えることが可能だ。ここでは、航空券を安く入手するための具体的な戦略を紹介する。

    1. 早期予約が最大の節約につながる

    航空券の価格は出発時期が近づくほど上昇する傾向が強い。2025年秋、特に10月ごろから価格監視を始め、3月〜5月上旬に予約を完了させるのが理想的だ。大会開催時期(2026年6〜7月)を考慮すると、この時期が最も価格が安定する「スイートスポット」とされている。また、出発曜日にも注目したい。金曜や日曜は料金が高くなりやすいため、火曜・水曜発のフライトを選ぶと同じ便でも1〜3万円安くなるケースもある。

    2. マイルやポイントを活用して航空券を“実質無料”に

    マイルを使った特典航空券の利用は、国際線の渡航費を劇的に抑える最も効果的な方法だ。JALとANAの北米路線では、エコノミークラス往復の必要マイル数がおよそ50,000マイル前後。JALは搭乗日の360日前、ANAは355日前から予約が可能なため、2026年大会期間中の座席を狙うなら2025年夏のうちに準備を始めたい。

    飛行機に乗らずにマイルを貯める「陸マイラー」戦略も有効だ。ポイントサイト(例:ハピタス)経由でクレジットカード発行や証券口座開設を行えば、10万ポイント前後を貯めて高レートでマイルに交換できる。さらに、JALの「特典航空券PLUS」制度を利用すれば、必要マイル数を上乗せすることで空席を確保できる場合もある。

    3. LCC・海外系航空会社を上手に活用

    日本の大手航空会社に限定せず、海外系航空会社やLCC(格安航空会社)を利用するのも有効な手段だ。燃油サーチャージが安く抑えられるため、同区間でも総額が10万円近く安くなるケースがある。特にアメリカ西海岸(ロサンゼルス、シアトルなど)経由の便やメキシコ路線は、競合が多く価格競争が激しいため狙い目だ。

    4. パッケージ予約でトータルコストを圧縮

    航空券とホテルを同時に予約する「パッケージ割引」を使えば、個別予約よりも総額を抑えやすい。Expediaや楽天トラベルなどの大手旅行予約サイトでは、航空券+宿泊の同時手配で数万円単位の割引が適用されることもある。観戦都市を複数組み合わせる場合でも、同一サイトでまとめて手配すれば管理がしやすく、価格変動リスクも抑えられる。

    航空券を安く購入するための主なポイント

    節約術概要期待できる効果
    早期予約2025年秋から価格を監視し、3〜5月に購入。通常期より最大20〜30%安く入手可能。
    平日出発の選択火曜・水曜発の便を選ぶ。週末便より1〜3万円の節約が見込める。
    マイル活用50,000マイルで北米往復の特典航空券を確保。実質無料で渡航可能。
    海外系航空会社利用LCCや海外キャリアを選択。直行便より最大10万円安くなるケースも。
    パッケージ予約航空券とホテルを同時手配。総額で数万円単位の割引を狙える。
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年FIFAワールドカップのおすすめの航空券予約サイトを紹介

    2026年FIFAワールドカップは、北中米3カ国(アメリカ・カナダ・メキシコ)での史上最大規模開催となる。観戦旅行を計画するうえで「航空券の確保」は最重要課題の一つ。試合日程や開催都市が分散しているため、目的地や滞在期間に応じて最適なルートを柔軟に選べる予約サイトを活用するのがポイントだ。ここでは利便性・価格・サポート体制の三拍子がそろったおすすめ航空券サイトを紹介する。

    1. 一休.com：上質な旅を求める観戦派に最適

    「一休.com」は高品質なホテル予約の印象が強いが、実は航空券とホテルをまとめて予約できる「一休.comエア」も展開している。ANA・JALなどの主要航空会社と連携しており、便の選択肢が豊富。プレミアムエコノミーやビジネスクラスなど、快適性を重視した旅を求める人に特におすすめだ。
    また、ワールドカップのような長期イベントでは乗り継ぎやキャンセル対応が重要になるが、一休はサポート体制が充実しており、旅程変更や払い戻しの際もスムーズに対応可能。上質な旅を計画したい層に最適な選択肢といえる。

    2. エアトリ：最安値重視派に強いコスパサイト

    航空券の価格を徹底比較するなら「エアトリ」が最も手堅い選択肢。国内外のLCCからフルサービスキャリアまで一括で検索でき、価格変動をリアルタイムで追える点が魅力だ。特に成田・関空発の北米線では割安な経由便が多く、最短ルートよりも数万円安く渡航できるケースも少なくない。
    また、アプリ経由での予約では定期的にクーポンが配布されており、実質的な割引も狙える。複数都市を巡る観戦旅行や、グループでの航空券手配にも向いている。

    3. 楽天トラベル：ポイント還元で旅費を節約

    「楽天トラベル」は、航空券とホテルを同時に予約できるダイナミックパッケージが強み。ANA・JAL・海外航空会社など幅広い便をカバーしており、組み合わせによっては航空券＋宿泊で数万円単位の割引が適用されることもある。
    さらに楽天ポイントの還元率が高く、海外旅行予約でも1〜2%のポイントが付与される。キャンペーン期間中であれば5倍〜10倍になることもあり、帰国後の買い物にも使えるのが魅力だ。節約と利便性を両立したい旅行者におすすめ。

    観戦都市が複数にまたがる2026年大会では、航空券の価格とルート選択が旅費全体を左右する。早期予約キャンペーンやポイント還元を活用し、自分に合ったスタイルで賢くチケットを確保したい。

  • Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    2026年FIFAワールドカップのチケット価格は？

    2026年大会では、初めてのダイナミックプライシング(変動価格制)が導入され、チケット価格は需要や試合カード、会場の人気に応じてリアルタイムで変動する仕組みとなった。これにより、販売フェーズごとに価格差が生じるほか、人気試合では発売直後から上昇するケースも目立つ。

    FIFAの公式発表によると、グループステージの最低価格は60ドル(約9,000円)からで、決勝戦の最上位カテゴリーは6,730ドル(約1,010,000円)に達する。安価なチケットはごく一部の試合に限られ、多くのカードでは実際の販売価格が公表レンジを超える傾向がある。

    2025年10月に始まった第1次販売では、決勝戦(NY/NJ)のカテゴリー1が約95万円、準決勝(ダラス/アトランタ)でも40万円超と、前回2022年カタール大会から大幅な値上げとなった。特に決勝戦チケットはカタール大会比で約5倍に上昇しており、世界的な需要集中を反映している。

    特定チームの全試合をまとめて購入できる「チーム別チケット(TST)」も人気を集めており、日本代表の3試合セットは約11万円から、ブラジルやアルゼンチンなどの強豪国パッケージは14万円前後で販売されている。代表チームを追いかけたいファンには有力な選択肢だ。

    VIP層向けには、FIFA公式ホスピタリティパートナーである「On Location」が提供するパッケージも登場している。グループステージの最低価格は約1,350ドル(約20万円)から、決勝戦では最大46,000ドル(約690万円)に達し、専用ラウンジや高級ケータリング、プレミアムシートなどが含まれる。

    一方、米国とカナダでは公式リセールプラットフォームも稼働中で、再販価格には上限が設けられていない。人気試合では発売直後から定価の数倍で取引されることもあり、売買双方に15%の手数料が発生する点にも注意が必要だ。

    FIFAワールドカップ2026 チケット価格目安(第1次販売基準・$1=150円換算)

    ラウンド/試合カテゴリー1(高額席)カテゴリー3(中価格帯)カテゴリー4(最安帯)
    決勝戦(NY/NJ)$6,370(約955,500円)$2,790(約418,500円)$2,030(約304,500円)
    準決勝(ダラス/アトランタ)$2,780(約417,000円)$720(約108,000円)$455(約68,250円)
    準々決勝(ロサンゼルス)$1,690(約253,500円)$725(約108,750円)$410(約61,500円)
    開幕戦(ロサンゼルス)$2,735(約410,250円)$1,120(約168,000円)$560(約84,000円)
    グループステージ(地方開催都市)$410(約61,500円)$140(約21,000円)$60(約9,000円)

    ※記載している日本円換算額は参考値です。為替相場および販売時期により変動する場合があります。

  • 2026年FIFAワールドカップのチケット購入方法

    2026年大会のチケット販売は、FIFA公式サイト上で複数の段階に分けて実施される。抽選販売と先着販売が組み合わされた構成で、Visaカード会員限定の先行抽選から、組み合わせ決定後の一般販売、そして大会直前の最終販売までが順次行われる予定だ。各フェーズのスケジュールを正確に把握し、希望の試合を狙うことが、現地観戦への最短ルートとなる。

    中でも注目されるのが、組み合わせ抽選後に実施される「第3フェーズ」だ。この段階では対戦カードが確定しており、応援する国や希望会場を選択して応募できる。日本代表戦のチケットを入手したいファンにとって、実質的に最も重要な販売期間といえる。

    また、すでにFIFA公式ホスピタリティプログラムでは、特別ラウンジでの食事やドリンクを含むプレミアム席観戦プランが販売中。さらに、購入済みチケットを安全に再販できる「公式リセール制度」も稼働しており、信頼できる方法での取引が可能となっている。

    ただし、アメリカおよびカナダでは再販価格に上限が設けられていないため、人気試合では定価の数倍に達するケースもある。売買の際には15%の手数料が発生する点にも注意が必要だ。

    2026年FIFAワールドカップ チケット販売フェーズ一覧(日本時間)

    • 第1フェーズ：Visaプリセール抽選(終了)
      Visaカード会員向けの先行抽選。2025年9月11日(木)～9月20日(土)に実施され、全販売フェーズの中で最も当選確率が高いとされた。
    • 第2フェーズ：早期抽選販売(Early Ticket Draw)
      全てのファンが対象。2025年10月27日(月)～10月31日(金)に申し込み可能で、当選者は11月中旬～12月上旬に購入手続きを行う。
    • 第3フェーズ：組み合わせ抽選後の抽選販売(Random Selection Draw)
      2025年12月6日(土)の抽選会終了後に受付開始。日本代表を含む特定チームの試合を指定して応募できる、最も注目度の高いフェーズ。
    • 第4フェーズ：ラストミニットセール(Last-Minute Sales)
      2026年春以降に開始予定。大会直前に余った席を先着順で販売。販売開始と同時にアクセスが集中することが予想される。

    その他の購入ルートとオプション

    • 公式ホスピタリティプラン
      FIFA公式パートナー「On Location」が独占提供。日本国内ではJTBが正規販売代理店として取り扱い中。グループステージで約20万円～、決勝戦では数百万円に達するプランも存在する。
    • 公式リセールプラットフォーム
      FIFAが提供する正規の再販システム。2025年10月2日に稼働開始。アメリカ・カナダでは価格上限がなく、売買双方に15%の手数料が課される。
  • japan brazil(C)Getty images

    アメリカ・カナダ・メキシコそれぞれでの食費は？

    2026年FIFAワールドカップは北中米3カ国(アメリカ・カナダ・メキシコ)で開催されるため、観戦旅行では滞在先によって食費の負担が大きく変わる。全体的に見ると、メキシコは物価が安く、アメリカとカナダは日本より高い水準にある。特にアメリカではスタジアム内の飲食価格が上昇傾向にあり、観戦中の出費にも注意が必要だ。

    1. アメリカの食費

    アメリカは全体的に日本よりも物価が高く、特にニューヨークやサンフランシスコなどの都市部では外食費が顕著に高い。レストランでの食事は2人分で約8,000〜15,000円が目安で、日本の同等レベルと比べても1.5〜2倍程度の価格帯となる。ファストフードでも1,000円を超えるケースが多く、飲料水や日用品も日本より割高だ。

    スタジアムやイベント会場ではさらに高騰し、コパ・アメリカ開催時にはビール1杯あたり16〜20ドル(約2,500〜3,000円)という例も報告されている。物価上昇と円安が重なり、2026年大会期間中も同様の価格帯が予想される。

    項目費用目安備考
    1日の食費約5,000〜10,000円外食中心の旅行者向け目安
    レストラン(2人分)約8,000〜15,000円都市部はさらに高額
    ファストフード約1,000〜1,700円日本の約2倍
    ミネラルウォーター(500ml)約200円日本の約2倍

    2. カナダの食費

    カナダの物価は日本よりやや高く、外食費は約1.2倍程度が目安。特に外食やコーヒー、パン、乳製品といった日常食材の価格が上昇傾向にある。一般的なレストランでの食事は20〜30カナダドル(約2,200〜3,200円)で、日本の外食よりも高め。1カナダドル＝約108円(2025年時点)として計算されることが多い。

    また、バンクーバーなどの都市部はアジア系レストランが多く、比較的質の高い日本食や韓国料理を楽しめる一方で、全体的なコストはメキシコに比べると高い傾向にある。

    項目カナダドル(CAD)日本円換算(目安)
    外食(一般的なレストラン)20〜30 CAD約2,200〜3,200円
    食パン(1斤)3 CAD〜約320円〜
    牛乳(1L)2〜3 CAD約210円〜
    コーヒー(カフェ)3 CAD〜約320円〜

    3. メキシコの食費

    メキシコは3カ国の中で圧倒的に物価が安く、特に食費の安さが際立つ。現地の食堂では500円前後で定食が食べられ、観光客向けレストランでも1,000〜1,500円程度。屋台ではオレンジジュースが20ペソ(約100円)、ケバブが35ペソ(約200円)、ビールは15ペソ(約90円)からと非常にリーズナブルだ。

    また、食材の価格も日本と比べて格段に低く、カンクンではマンゴー1kgが500円、アボカド20個が800円という報告もある。エクスペディアのデータでも、メキシコのホテル・食費はアメリカ開催都市の約半額水準とされている。

    項目費用目安備考
    ローカル食堂での食事約500円日本の半額以下
    レストランでの食事約1,000円前後観光地では1,500円程度
    屋台のオレンジジュース約100円20ペソ程度
    屋台のケバブ約200円35ペソ前後
    コンビニビール約90円15ペソ〜

    全体的に見て、アメリカとカナダは物価上昇と円安の影響で日本より高額な一方、メキシコはコストを大幅に抑えられる。観戦旅行の滞在都市を選ぶ際には、チケット代や宿泊費に加え、食費の差も重要な判断材料となる。

  • アメリカ・カナダ・メキシコの食費節約術と注意点を紹介

    開催国であるアメリカ・カナダ・メキシコの3カ国は、いずれも物価や文化が異なるため、同じ観戦スタイルでも食費の負担が大きく変わる。ここでは各国の食費傾向と、旅行者が実践できる節約術・注意点をまとめた。

    1. アメリカ(🇺🇸)：高額な外食とスタジアム内飲食への対策

    アメリカは全体的に日本よりも物価が高く、特にニューヨークやサンフランシスコといった都市部では外食費が2倍近くに達することもある。外食中心の滞在では、1日あたり5,000〜10,000円が目安。レストランでの食事は2人で8,000〜15,000円、ファストフードでも1,000円を超えるケースが一般的だ。スタジアム内の飲食も高騰しており、コパ・アメリカ開催時にはビール1杯が16〜20ドル(約2,500〜3,000円)という価格が確認されている。

    節約術具体的な方法と効果
    スーパーの活用大型スーパーや市場で食材を購入して自炊。朝食をホテルで済ませるだけでも節約効果あり。
    フードコートやデリ地元のファストフードやデリを利用すれば、安価でボリュームある食事が可能。
    ランチタイムの利用昼の時間帯はセットメニューが割安。夜より30％以上安く食べられることも。
    持ち帰り(ドギーバッグ)量が多い料理は持ち帰り、翌日の食事に再利用。
    スタジアム外で購入試合前にスーパーやコンビニで軽食を購入すれば出費を抑えられる。

    注意点：アメリカではレストランなどで15〜20％のチップが必要。物価上昇と円安の影響で、ビール1杯2,000円超というケースもあるため、食費の予算は余裕をもって設定したい。

    2. カナダ(🇨🇦)：日本の1.2倍の物価とキャッシュレス社会への対応

    カナダは日本に比べて全体的に約1.2倍の物価水準で、特に外食費が高い。トロントやバンクーバーではレストランの食事が20〜30カナダドル(約2,200〜3,200円)程度と高めに設定されている。加えて税金やチップが加算されるため、実際の支払いはさらに増える傾向にある。

    節約術具体的な方法と効果
    スーパーで自炊スーパーマーケットで食材を購入し、自炊または朝食付き宿泊施設を選択。
    フードコートの利用地元のショッピングモールやカフェ併設のフードコートは手頃な価格帯。
    アジア系グルメを活用バンクーバーでは日本食・韓国料理などの選択肢が豊富で、比較的安価。

    注意点：カナダでは5〜15％の税金が加算され、チップも15〜20％が相場。現金よりもクレジットカード(VISA/Mastercard)の利用が主流のキャッシュレス社会である点も覚えておきたい。

    3. メキシコ(🇲🇽)：コスパ抜群の食事と安全面の注意

    メキシコはアメリカ・カナダに比べて圧倒的に物価が安く、食費もリーズナブル。ローカルな食堂では1食約500円、観光客向けのレストランでも1,000円前後で食事が可能だ。屋台のオレンジジュースは20ペソ(約100円)、ビールは15ペソ(約90円)からと破格の安さ。物価の低さから、長期滞在や観戦旅行のコストを抑えやすい国といえる。

    節約術具体的な方法と効果
    ローカル食堂や屋台1食500円前後で食事が可能。地元の味を安価に楽しめる。
    食材の購入市場で新鮮な果物や野菜を安く入手。アボカド20個で約800円。
    安価な交通手段地下鉄1区間約30円、Uberも1,000円以内と手頃。

    注意点：一部地域では治安に不安があるため、夜間の外出や人通りの少ないエリアは避けるのが基本。また水道水は飲用に適さないため、飲料水は必ずボトル水を利用することが推奨される。

    3カ国を比較すると、食費の負担はアメリカ・カナダが高く、メキシコは格安。観戦スケジュールを立てる際には、滞在都市ごとの物価を踏まえた予算配分が重要になる。

