2026年FIFAワールドカップ観戦旅行の費用はいくら？宿泊・航空券・食費の目安と節約術まとめ

2026年FIFAワールドカップは、北中米3カ国(アメリカ・カナダ・メキシコ)での史上最大規模開催となる。観戦旅行を計画するうえで「航空券の確保」は最重要課題の一つ。試合日程や開催都市が分散しているため、目的地や滞在期間に応じて最適なルートを柔軟に選べる予約サイトを活用するのがポイントだ。ここでは利便性・価格・サポート体制の三拍子がそろったおすすめ航空券サイトを紹介する。

「一休.com」は高品質なホテル予約の印象が強いが、実は航空券とホテルをまとめて予約できる「一休.comエア」も展開している。ANA・JALなどの主要航空会社と連携しており、便の選択肢が豊富。プレミアムエコノミーやビジネスクラスなど、快適性を重視した旅を求める人に特におすすめだ。

また、ワールドカップのような長期イベントでは乗り継ぎやキャンセル対応が重要になるが、一休はサポート体制が充実しており、旅程変更や払い戻しの際もスムーズに対応可能。上質な旅を計画したい層に最適な選択肢といえる。

航空券の価格を徹底比較するなら「エアトリ」が最も手堅い選択肢。国内外のLCCからフルサービスキャリアまで一括で検索でき、価格変動をリアルタイムで追える点が魅力だ。特に成田・関空発の北米線では割安な経由便が多く、最短ルートよりも数万円安く渡航できるケースも少なくない。

また、アプリ経由での予約では定期的にクーポンが配布されており、実質的な割引も狙える。複数都市を巡る観戦旅行や、グループでの航空券手配にも向いている。

「楽天トラベル」は、航空券とホテルを同時に予約できるダイナミックパッケージが強み。ANA・JAL・海外航空会社など幅広い便をカバーしており、組み合わせによっては航空券＋宿泊で数万円単位の割引が適用されることもある。

さらに楽天ポイントの還元率が高く、海外旅行予約でも1〜2%のポイントが付与される。キャンペーン期間中であれば5倍〜10倍になることもあり、帰国後の買い物にも使えるのが魅力だ。節約と利便性を両立したい旅行者におすすめ。

観戦都市が複数にまたがる2026年大会では、航空券の価格とルート選択が旅費全体を左右する。早期予約キャンペーンやポイント還元を活用し、自分に合ったスタイルで賢くチケットを確保したい。