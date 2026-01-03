Tomoya Ando Fukuoka 11302025(C)Getty Images
GOAL

2026年冬Jリーグから海外へ移籍した日本人選手は？

2026年冬にJリーグから欧州挑戦を果たした選手をまとめて紹介する。

  • Tomoya Ando Fukuoka 2025(C)Getty Images

    安藤智哉

    所属：アビスパ福岡

    移籍先：ザンクト・パウリ（ドイツ）

    • 広告
  • Satoshi Tanaka Hiroshima 2025(C)Getty Images

    田中聡

    所属：サンフレッチェ広島

    移籍先：フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）

  • kurokawa(C)Getty Images

    黒川圭介

    所属：ガンバ大阪

    移籍先：DCユナイテッド（アメリカ）

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • niko-takahashi(C)Getty Images

    高橋仁胡

    所属：セレッソ大阪

    移籍先：アルメレ・シティ（オランダ）

  • vissel-riku-matsuda(C)Getty Images

    松田陸

    所属：ヴィッセル神戸

    移籍先：パトゥム・ユナイテッド（タイ）

  • takagi(C)Getty Images

    高木善朗

    所属：アルビレックス新潟

    移籍先：パトゥム・ユナイテッド（タイ）

  • 杉浦誠黎

    所属：湘南ベルマーレ

    移籍先：UEサン・アンドレウ（スペイン）

  • teppei(C)Getty Images

    谷内田哲平

    所属：RB大宮アルディージャ

    移籍先：バリ・ユナイテッドFC（タイ）

  • Keito KUMASHIRO(C)Getty Images

    神代慶人

    所属：ロアッソ熊本

    移籍先：フランクフルト（ドイツ）

0