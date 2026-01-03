(C)Getty Images
2026年冬Jリーグから海外へ移籍した日本人選手は？
安藤智哉
所属：アビスパ福岡
移籍先：ザンクト・パウリ（ドイツ）
田中聡
所属：サンフレッチェ広島
移籍先：フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ）
黒川圭介
所属：ガンバ大阪
移籍先：DCユナイテッド（アメリカ）
高橋仁胡
所属：セレッソ大阪
移籍先：アルメレ・シティ（オランダ）
松田陸
所属：ヴィッセル神戸
移籍先：パトゥム・ユナイテッド（タイ）
高木善朗
所属：アルビレックス新潟
移籍先：パトゥム・ユナイテッド（タイ）
杉浦誠黎
所属：湘南ベルマーレ
移籍先：UEサン・アンドレウ（スペイン）
谷内田哲平
所属：RB大宮アルディージャ
移籍先：バリ・ユナイテッドFC（タイ）
神代慶人
所属：ロアッソ熊本
移籍先：フランクフルト（ドイツ）
