トゥヘル監督、イングランド代表復帰のベン・ホワイトに呼びかけ「わだかまりを解消しなければならない」

米国、メキシコ、カナダで開催される北中米ワールドカップを控えた最後の代表ウィークでは、ウルグアイ代表と日本代表との親善試合が組まれており、ホワイトの復帰に向けた重要な舞台となる。

トゥヘル監督は、右サイドバックとセンターバックの両方をこなせるこのディフェンダーが、クアンサーの負傷により出場機会が巡ってきた際に、一瞬の躊躇もしなかったと語った。

「彼にチャンスが巡ってきた時、反応はすぐｓま高揚感に満ちた前向きな返答をくれた。彼はそのことに感情を露わにしていたが、それは彼が本気であることを示していると思う。キャンプでの彼の振る舞いやトレーニングの姿勢は非常に良く、質の高さを物語っています」