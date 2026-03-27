トゥヘル監督、イングランド代表復帰のベン・ホワイトに呼びかけ「わだかまりを解消しなければならない」

トーマス・トゥヘル監督は、ベン・ホワイトをイングランド代表に招集し、このディフェンダーが自ら課していた4年間の代表離脱に終止符を打った。
2022年3月以来、スリー・ライオンズ（イングランド代表）での出場機会がなかったホワイトは、ジャレル・クアンサーの負傷により代表に復帰。トゥヘル監督は新たなスタートを切ることに意欲を示しているが、2022年ワールドカップの合宿からホワイトが突然離脱した際、その場にいたチームメイトたちと和解する必要があると強調している。
トーマス・トゥヘル監督は、ベン・ホワイトをイングランド代表に招集し、このディフェンダーが自ら課していた4年間の代表離脱に終止符を打った。
2022年3月以来、スリー・ライオンズ（イングランド代表）での出場機会がなかったホワイトは、ジャレル・クアンサーの負傷により代表に復帰。トゥヘル監督は新たなスタートを切ることに意欲を示しているが、2022年ワールドカップの合宿からホワイトが突然離脱した際、その場にいたチームメイトたちと和解する必要があると強調している。
ホワイトの代表キャリアは、元アシスタントマネージャーのスティーブ・ホランド氏との不和が報じられた後、「個人的な理由」でイングランド代表のカタールW杯合宿地を離れて以来、停滞していた。
その後、28歳の同選手は、ガレス・サウスゲート監督の在任期間中、代表招集を辞退し続けた。
長らく代表から遠ざかっていたこの万能型ディフェンダーは、トゥヘル監督から声がかかった際、復帰への「切実な」願望を表明した。今夏の主要大会を控え、ドイツ人監督が守備陣の選択肢を見極めようとしている中、彼が現在の35名の代表メンバーに選出されたのだ。
トゥヘル監督は、ホワイトがイングランド代表に円滑に復帰するための基盤として、チーム全体の和解を最優先事項としている。
指揮官は「誰にでも再起のチャンスはあると思う。何が起きたのか正確には分からないが、 新たなページをめくりたかったため、その件には100パーセント関心を持っていない。ある時、ベンに対して『僕の下で、そしてイングランド代表でプレーする準備はできているか』と尋ねたところ、彼は即座に、ためらいもなく『ぜひそうしたい。戻りたいと切望している』と答えた。チームメイトとわだかまりを解消することは必要だと思うし、ワールドカップで共に戦った選手たちが戻ってくれば、彼は受け入れてくれるだろう」と説明した。
米国、メキシコ、カナダで開催される北中米ワールドカップを控えた最後の代表ウィークでは、ウルグアイ代表と日本代表との親善試合が組まれており、ホワイトの復帰に向けた重要な舞台となる。
トゥヘル監督は、右サイドバックとセンターバックの両方をこなせるこのディフェンダーが、クアンサーの負傷により出場機会が巡ってきた際に、一瞬の躊躇もしなかったと語った。
「彼にチャンスが巡ってきた時、反応はすぐｓま高揚感に満ちた前向きな返答をくれた。彼はそのことに感情を露わにしていたが、それは彼が本気であることを示していると思う。キャンプでの彼の振る舞いやトレーニングの姿勢は非常に良く、質の高さを物語っています」
過酷なスケジュールを乗り切るため、トゥヘル監督は35人の選手による「スプリット・キャンプ」を導入した。
これは、2試合にわたり別々のグループを編成し、どの選手もベンチを温めることがないよう配慮したものだ。このユニークなシステムにより、ホワイトは、日本との試合に向けた新たな主力選手たちが合流する前に、ウルグアイ戦で結果を残さなければならないというプレッシャーを背負うことになった。
5月に発表されるワールドカップの最終メンバーを控え、この期間中のホワイトのパフォーマンスが、代表入りへの切符をつかめるかどうかを決定づけるだろう。