「また地方リーグか」元ドイツ代表選手が、レロイ・サネの招集に疑問

実際、サネはUEFAチャンピオンズリーグのラウンド16における、リヴァプールと対戦した2試合ともベンチスタートだった。

第1戦（1-0）では出場機会がなかったが、第2戦（0-4）では45分間プレーすることができた。スュペル・リグでは、ガラタサライがバシャクシェヒルに3-0で勝利した直近の試合で、レッドカードによる出場停止処分を受けていた。

一方、バイエルン・ミュンヘンで長年プレーしてきた印象のままに、直近の代表活動では輝かしい印象を残している。

11月中旬に行われたワールドカップ予選最終戦の重要な一戦（6-0の勝利）では、爆発的な活躍を見せ、3得点（2ゴール、1アシスト）を記録した。その前のルクセンブルク戦（2-0の勝利）でも、1ゴールをアシストしていた。

それでもサネへの疑念が尽きることはない。

ディートマー・ハマン氏もまた、元ドイツ代表選手の一人として、サネの選出に納得がいかない様子だ。ハマン氏は数日前に『スカイ』のインタビューで、「非常に驚いている」と語った。「サイード・エル・マラもいれば、カリム・アデイェミもいるし、マクシミリアン・バイアーもいる。彼らの方がレロイ・サネよりも選出に値すると思う。私には理解できない」。

サネは、今夏のワールドカップに向け、セルジュ・ニャブリと右サイドの攻撃的ポジションを争っている。30歳のサネはこれまでに72回の代表戦に出場し、16ゴール、10アシストを記録している。