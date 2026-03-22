【動画】バルセロナの選手たちが、ロナウジーニョの誕生日を記念して特別な祝福

バルセロナの公式Xアカウントは試合前に、ロナウジーニョ氏の名前と背番号10が入ったユニフォームを選手たちが掲げる動画を投稿した。

この光景は、スタジアムのファンたちに強い懐かしさを感じることとなっただろう。ハンジ・フリック監督率いるチームは、同選手がクラブで魔法のような活躍を見せた当時を彷彿とさせるヴィンテージのユニフォームを身にまとってピッチに現れた。

ガビ、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシら現在のスター選手の多くは、彼が2003年に加入した当時、まだ生まれてもいなかった。それでもロナウジーニョ氏が残した全大会通算207試合で94ゴールという記録は、不朽のレガシーだ。



