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【動画】バルセロナの選手たちが、ロナウジーニョの誕生日を記念して特別な祝福
バルセロナの公式Xアカウントは試合前に、ロナウジーニョ氏の名前と背番号10が入ったユニフォームを選手たちが掲げる動画を投稿した。
この光景は、スタジアムのファンたちに強い懐かしさを感じることとなっただろう。ハンジ・フリック監督率いるチームは、同選手がクラブで魔法のような活躍を見せた当時を彷彿とさせるヴィンテージのユニフォームを身にまとってピッチに現れた。
ガビ、ラミン・ヤマル、パウ・クバルシら現在のスター選手の多くは、彼が2003年に加入した当時、まだ生まれてもいなかった。それでもロナウジーニョ氏が残した全大会通算207試合で94ゴールという記録は、不朽のレガシーだ。
- AFP
5年間の在籍期間中、ロナウジーニョ氏は不動の人気を博し、史上最高の選手の一人としての地位を確立した。
2005年にはバロンドールを受賞し、FIFAが選ぶ最優秀男子選手にも2度選出された。さらにラ・リーガで2度の優勝を果たし、2005-06シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。 数々のタイトル獲得に加え、彼の人を惹きつける笑顔と「ジョガ・ボニート」のスタイルは、現代サッカーの概念を塗り替えた。
ロナウジーニョ氏の活躍は、前例のないもので、低迷していたチームを欧州の強豪へと変ぼうさせた。
ロナウジーニョ氏の輝かしい活躍はスペイン国内にとどまらなかった。
国際舞台では、ブラジル代表として97試合に出場し、33得点を挙げた。1999年6月に代表デビューを果たし、同年コパ・アメリカで優勝を果たした。2002年には、FIFAワールドカップ優勝に大きく貢献した。 クラブレベルでも、イタリアのACミランでリーグ優勝を果たし、2013年にはアトレチコ・ミネイロでコパ・リベルタドーレスを制するなど、成功を収めた。パリ・サンジェルマンやフラメンゴでのプレーを含む輝かしいキャリアを通じて、彼は常に魔法のような瞬間を届けてきた。
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心温まる祝賀会の後、フリック監督率いるチームはラージョ・バジェカーノを相手に1-0の接戦を制した。
この重要な勝利により、チームは29試合を終えて勝ち点73で首位を維持し、1試合少ない勝ち点66の2位レアル・マドリードに十分な差をつけている。
今後、リーグ首位のチームには過密な日程が待ち受けている。4月4日にはアトレティコ・マドリーとのアウェイ戦を控え、その4日後にはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦としてホームで同チームと対戦する。続いて4月11日にはエスパニョールとの国内リーグ戦があり、4月14日にはアトレティコ・マドリーとの重要なチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を戦う。
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