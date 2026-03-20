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ハリー・ケインがバロンドール候補に？元イングランド代表「候補に挙がるだろう」と予想、一方で条件は…
ケインは、2023年にトッテナム（同クラブの歴代最多得点者）からバイエルンに移籍して以来、個人として驚異的な数字を安定して出し続けている。ドイツでは、135試合に出場して132得点を挙げ、記録を塗り替えた。
バイエルンがアタランタを圧倒したUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦では、ペナルティエリアの端からくぐり抜ける見事なドリブルで、最後はゴール上隅に突き刺す鮮やかな個人技を披露した。
32歳の彼は明らかに自信に満ち溢れており、ブンデスリーガでのさらなる優勝と、3度目の得点王獲得を視野に入れている。また、今夏のFIFAワールドカップではイングランド代表のキャプテンとして、チームの栄冠獲得を率いることになる。
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ケインがバロンドールの有力候補であるかどうかを問われた元イングランド代表のヘスキー氏は、『Betinia』と提携するGOALの独占インタビューで次のように語った。
「彼は間違いなくトップクラスの選手だ。特に、彼が実際に成し遂げたこと、数多くのゴール、そして更新し続けている得点記録を考えれば、バロンドールの候補の議論の対象となるのは当然だ。 興味深いのは、ハリー・ケインがバロンドール候補として話題になっているという点だ。もし彼がイングランドに残っていたら、同じように評価されていただろうか？ おそらくそうではなかっただろう」
同じく元イングランド代表FWのマイケル・オーウェン氏は、先日GOALの取材で同じ質問を受けた際、こう語った。
元リヴァプールおよびレアル・マドリーのスター選手であるオーウェン氏は、2001年に自身もバロンドールを受賞している。
「私は『パーフェクト・ストーム』という言葉を使うんだ。バロンドールはまさに『パーフェクト・ストーム』のような状況だ。自分自身が素晴らしいシーズンを送り、かつ素晴らしいチーム、少なくとも優勝争いができるチームに所属していなければならない。 これらすべてが助けとなり、大きなアドバンテージをもたらす」
「バイエルン・ミュンヘンはリーグ優勝するだろう。彼らは他チームを圧倒している。もし彼らがチャンピオンズリーグを制し、ハリー・ケインがワールドカップでまともな活躍を見せれば、間違いなく彼がその賞を獲得するチャンスはある。ただ、それはあくまで『もし』の話だ」
「ワールドカップ開催年には、誰が優勝するかが大きな鍵を握る。その影響力は計り知れない。 誰かが平凡なシーズンを送ったとしても、もしその選手がワールドカップの得点王となり、決勝で決勝ゴールを決めたなら、彼が史上最高の栄冠獲得に貢献した事実を否定するのはかなり難しいだろう。そして、その事実は非常に大きな重みを持つことになる。もし彼がケガなく健康で好調を維持し、チームも好調であれば、もちろん彼には大きなチャンスがある」
ケインはその栄冠を追い求めることについて、次のように語っている。
「もちろん、バロンドールはぜひとも獲得したい。本質的にはチームトロフィーであり、そのチームから最も優れた個人が受賞するものだ。だから、シーズン中にどれだけ活躍しようとも、最大の大会で優勝しなければ、今回はチャンピオンズリーグの優勝者かワールドカップの優勝者が受賞することになるだろう」
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ケインは最近、軽度のケガを抱えていたため、バイエルンは彼の出場スケジュールを慎重に管理していたが、アタランタ戦では万全のコンディションで絶好調だった。イングランド代表は、チームの象徴的存在である主将が、これ以上不運なケガに見舞われることのないよう切に願っている。
過酷な国内および欧州の戦いが終盤に差し掛かる中、フィットネス問題についてヘスキー氏は次のように付け加えた。
「ほら、ハリー・ケイン、つまりチームの象徴であり、どこへ行っても得点記録を次々と塗り替えていく選手について話しているのだから、心配になるのは当然だ。彼を綿で包んで守ってあげたいところだが、最近は試合がますます増えているから難しいだろう？ スケジュールはますます過密になってきており、これは以前、ウィンターブレイクに関して議論されていたことだ。再び導入を検討していると思うが、それは必須だ。現実問題として、ワールドカップやユーロでトロフィーを勝ち取りたいなら、シーズン終盤に向けてよりフレッシュな脚が必要だからだ」
「だからこそオフシーズンやプレシーズンがあるんだ。長いシーズンを終えた後では、すぐに再開するのは非常に難しいからね。休みを挟んで再始動するわけですが、休みはせいぜい1週間程度。体力的には厳しいですが、精神的には『まだ戦いは続いている』『また頑張らなければならない』という心構えを整える必要があります。そうすれば、我々に十分勝機はあると思う」
「私にとって最大の要因は天候だ。天候こそが大きな問題になるだろう。湿度や暑さなど、ここでは慣れていない環境だから、これは厳しい戦いになるはずだ。 しかし、我々には選手たちがいます。面白いことに、大会で勝ち進んだ経験のある選手もいれば、若い選手の中にはすでに大会を制した者もいます。彼らは、大会を勝ち進み、優勝を目指すことが何を意味するのかを理解しているのだ」
イングランドはまもなくウルグアイ代表と日本代表との親善試合を控えており、トーマス・トゥヘル監督はワールドカップに向けた最終的な計画を固める前に、メンバーを発表した。代表通算78ゴールを誇るケインもその一員となり、オーウェン氏以来となる初のイングランド人バロンドール受賞者となる可能性も残されている。
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