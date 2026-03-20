ハリー・ケインがバロンドール候補に？元イングランド代表「候補に挙がるだろう」と予想、一方で条件は…

ケインは最近、軽度のケガを抱えていたため、バイエルンは彼の出場スケジュールを慎重に管理していたが、アタランタ戦では万全のコンディションで絶好調だった。イングランド代表は、チームの象徴的存在である主将が、これ以上不運なケガに見舞われることのないよう切に願っている。

過酷な国内および欧州の戦いが終盤に差し掛かる中、フィットネス問題についてヘスキー氏は次のように付け加えた。

「ほら、ハリー・ケイン、つまりチームの象徴であり、どこへ行っても得点記録を次々と塗り替えていく選手について話しているのだから、心配になるのは当然だ。彼を綿で包んで守ってあげたいところだが、最近は試合がますます増えているから難しいだろう？ スケジュールはますます過密になってきており、これは以前、ウィンターブレイクに関して議論されていたことだ。再び導入を検討していると思うが、それは必須だ。現実問題として、ワールドカップやユーロでトロフィーを勝ち取りたいなら、シーズン終盤に向けてよりフレッシュな脚が必要だからだ」

「だからこそオフシーズンやプレシーズンがあるんだ。長いシーズンを終えた後では、すぐに再開するのは非常に難しいからね。休みを挟んで再始動するわけですが、休みはせいぜい1週間程度。体力的には厳しいですが、精神的には『まだ戦いは続いている』『また頑張らなければならない』という心構えを整える必要があります。そうすれば、我々に十分勝機はあると思う」

「私にとって最大の要因は天候だ。天候こそが大きな問題になるだろう。湿度や暑さなど、ここでは慣れていない環境だから、これは厳しい戦いになるはずだ。 しかし、我々には選手たちがいます。面白いことに、大会で勝ち進んだ経験のある選手もいれば、若い選手の中にはすでに大会を制した者もいます。彼らは、大会を勝ち進み、優勝を目指すことが何を意味するのかを理解しているのだ」