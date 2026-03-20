Getty
翻訳者：
ガルナチョが移籍金の価値を示すために…。チェルシーOBが語る足りないポイントとは
マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身であるガルナチョは、かつてマンチェスターにおける長期的な計画の一翼を担う存在と見なされていた。この技巧派フォワードは、オールド・トラフォードにおいて、ライアン・ギグス氏やマーカス・ラッシュフォードのような地元出身スターたちの後継者となることが期待されていた。
しかし、やがてフラストレーションが募り、元レッドデビルズの監督ルベン・アモリムとの信頼関係が崩壊してしまった。2025年の夏、移籍が承認され、ガルナチョはイングランド北西部からロンドン西部のチェルシーへと移った。
今シーズンのプレミアリーグでの得点はわずか1ゴールにとどまり、総得点数は7ゴール、アシストは4回を記録している。チェルシーのチーム内でのポジション争いはし烈であり、特にサイドのポジションでは激戦が繰り広げられているため、ガルナチョはレギュラーの座を確固たるものにするのに苦労している。
- Getty
ガルナチョがエリートクラブで真に活躍できるほど安定したパフォーマンスを見せられるのか、疑問の声が上がっている。その問いをチェルシーOBのガス・ポイエット氏に投げかけたところ、GOALに対して次のように語った。
「彼がマンチェスター・ユナイテッドでプレーした際、誰もが強い印象を受けたと思う。それは、誰もが求めていた『何か違うもの』だったんだ」
「彼はもう少し落ち着き、自分に過度な期待を背負いすぎない方がいいと思う。そうでなければ、ウィンガーによくある『調子が良いのか悪いのか』という状況に陥ってしまうだろう。ある試合では『すごい！』と思わせても、次の試合ではボールに触らない、といった具合にね」
「彼にはバランスを見出し、安定感が必要だと思う。まだ若いし、毎週のようにチェルシーの主力としてプレーできるだけの安定感を得るには、経験を積む必要がある」
ガルナチョは、チェルシーのリアム・ロシニアー監督の厚い信頼を得ている。ベンチから采配を振るう同監督は、現在の成績以上に活躍できる能力を秘めているだろうこのフォワードの真価を引き出すことについて、次のように語っている。
「ガルナチョはトップクラスの選手だ。私が就任して以来、戦術を少し変更した。中盤の支配力を高めたかったのだ。そのため、時にはウィングを1人しか起用しないこともあったが、ガルナチョは傑出した選手だ。この期間で私が特に気に入っているのは、スタメン外れに対する彼の反応だ」
ロシニアー監督は続けた。
「ガルナチョはまだ21歳だという点を考慮しなければならない。彼には並外れた能力と大きな可能性が秘められている。どの若手選手にとっても、最も試されるのは安定感だが、彼はトレーニングだけでなくミーティングでも、非常に良い兆しを見せており、確かな成長軌道に乗っている。今後のスケジュールを考えれば、彼には間違いなく出場機会が巡ってくるだろう」
「私は、状況が良い時だけでなく、困難な時にも、選手たちの真の資質を見極めたい。私が求めているのは、常に勝利を収められるチームだ。そして、そのようなチームを作るには、個々の状況にかかわらず、一貫した行動と習慣が必要となる」
「だからガルナチョだけでなく、すべての選手は私との会話を通じて、日々の振る舞い、トレーニングだけでなくミーティングでの態度も、私の選手選考に影響することを理解している。そしてガルナチョはここ数週間で本当に素晴らしい状態を作り上げており、スタメン入りを強くアピールしている」
「人は見た目で判断しがちだ。ガルナチョは本当に素晴らしい人間性を持っており、毎日のトレーニングで懸命に努力している。最終的には、彼の真価が確固たる形で発揮されることを私は確信している」
- Getty
チェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れたUEFAチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の終盤、すでに試合の行方が決していたにもかかわらず、ガルナチョは奇妙なことにロシニアー監督からメモを渡されていた。3月の代表戦中断前の最後の試合となる土曜日のエヴァ―トン戦では、チーム全体が足並みを揃えて臨む必要がある。
広告