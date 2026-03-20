アトレティコ・マドリーがグリーンウッドを狙う？シメオネ監督が熱望か

アトレティコ・マドリーは、フォワード陣において大きな変革を夏に迎えようとしているようだ。クラブのレジェンドであるアントワーヌ・グリーズマンがMLSのオーランド・シティからのオファーを断ったとの報道を受け、クラブ周辺では、グルーズマンが輝かしいキャリアに幕を閉じようとしているのではないかという見方が強まっている。この憶測が真実になれば、ディエゴ・シメオネ監督とアトレティコのスカウト陣は、グリーズマンの大きな穴を埋められる選手を探し回らざるを得なくなっている。

『カデナ・セル（Cadena SER）』の報道によると、マルセイユ（リーグ・アン）のメイソン・グリーンウッドが「ロス・ロヒブランコス（アトレティコ）」の有力候補として浮上しているという。クラブは、グリーンウッドがヘタフェへのレンタル移籍でラ・リーガで活躍した頃から、この24歳の選手を高く評価してきた。当時は移籍が実現しなかったものの、アトレティコはフランスでの彼の成長を注視し続けてきた。