バルセロナSDデコ、カンセロの獲得の理由を説明「熱狂的なバルサファンだ」

1月にサウジ・プロリーグのアル・ヒラルからジョアン・カンセロをバルセロナに呼び戻すという決断は、大きな反響を呼んだ。

著名なジャーナリストであるジェラール・ロメロ氏を含む多くの評論家はカンセロのサウジ・プロリーグへの移籍後、31歳の同選手に対して早々と「引退した」とレッテルを貼っていたのだ。

しかし、カンセロはそんな批判をあっさりと覆し、現在レアル・マドリーに4ポイント差をつけてラ・リーガ首位に立つバルセロナに、見事に溶け込んでいる。先日のセビージャ戦（5-2）でカンセロはゴールとアシストの両方を記録した。

これは、カンセロの衰えない実力とコンディションを如実に証明するものとなった。