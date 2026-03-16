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バルセロナSDデコ、カンセロの獲得の理由を説明「熱狂的なバルサファンだ」
1月にサウジ・プロリーグのアル・ヒラルからジョアン・カンセロをバルセロナに呼び戻すという決断は、大きな反響を呼んだ。
著名なジャーナリストであるジェラール・ロメロ氏を含む多くの評論家はカンセロのサウジ・プロリーグへの移籍後、31歳の同選手に対して早々と「引退した」とレッテルを貼っていたのだ。
しかし、カンセロはそんな批判をあっさりと覆し、現在レアル・マドリーに4ポイント差をつけてラ・リーガ首位に立つバルセロナに、見事に溶け込んでいる。先日のセビージャ戦（5-2）でカンセロはゴールとアシストの両方を記録した。
これは、カンセロの衰えない実力とコンディションを如実に証明するものとなった。
- Getty Images
ジョアン・ラポルタ会長の再選が決まったことを受け、デコSDはこの機会を利用して補強戦略とカンセロの人柄を称賛した。
デコ氏は、クラブがカンセロを単に技術面だけでなく、バルセロナへの真の愛があるという点でも高く評価していると強調した。
「我々がカンセロの獲得に尽力したのは、彼が何度も何度も、熱狂的なバルサファンだと示してきたからだ」とデコ氏は説明した。
SDは現代のサッカー界において、これほどの忠誠心を持った選手を見出すことは困難になっているとした上で、次のように述べた。
「（忠誠心は）今や選手たちにとって珍しい感情であり、我々はそれを復活させようとしている」
今回の加入は、2023-24シーズンにマンチェスター・シティからレンタル移籍した際、やや物足りない結果に終わった経験を経て、カンセロにとって2度目の在籍となる。最初の1年間はレギュラーとして定着していたものの、タイトルを獲得できなかったことで、このポルトガル代表選手には「やり残した感」が残っていた。
それでも今年1月の加入以来、リーグ戦わずか6試合で1ゴール2アシストを記録し、ハンジ・フリック監督にとって不可欠な戦術的要であることを証明している。サイドでのカンセロの多才さは、シーズン前半に時折欠けていた守備の安定感と攻撃の推進力をもたらしている。
- AFP
バルセロナへの注目は国内から、欧州での戦いへと移りつつある。間もなく重要なUEFAチャンピオンズリーグの一戦が控えている。水曜日、バルセロナはプレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎え、ラウンド16の第2戦を行う。現在の合計スコアは1-1のタイとなっている。
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