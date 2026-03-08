「桁違いだ！」キンペンベがメッシとC・ロナウドの論争に持論「クレイジーだ」

フランス代表DFプレスネル・キンペンベが、サッカー界の2大レジェンドの長く続くライバル関係について語った。

2021年から2023年までパルク・デ・プランスでリオネル・メッシとロッカールームを共にしたキンペンベは、その天才的なプレーを間近で目撃してきた。

メッシがパリ行きを決めた瞬間を振り返り、キンペンベは「チーム全体に衝撃が走った」と認めた。

ジャスト・リヤドのYouTubeチャンネルでキンペンベは「メッシのPSG加入？クレイジー…クレイジーだ。俺は狂ったように興奮したよ。彼がPSGに来るってことは、ただただうれしかった。心の中で『世界最高の選手が俺のチームにいる』って思えたからね」と素直な思いを明かした。